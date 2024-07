El Gobierno provincial ratificó su compromiso en el sostenimiento y garantía de los DDHH

Se llevó adelante el acto oficial por el Día de los Derechos Humanos en La Pampa, en el Parque Provincial de la Memoria de la ciudad de Santa Rosa.

El mismo fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; quien estuvo acompañado por su par de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; la diputada nacional, Varinia Marín; la subsecretaría de Derechos Humanos, Paula Grotto; los diputados provinciales Espartaco Marín, Marcela Páez y León Nicanoff; la vicegobernadora mandato cumplido, Norma Durango; y familiares del ex gobernador Rubén Marín, a quien se le rindió homenaje.

Grotto, expresó: “hoy volvemos a conmemorar una fecha sensible y a ejercitar la Memoria, pedir por la Verdad y reclamar Justicia. El respeto por los Derechos Humanos es una bandera que como Estado provincial sostenemos y garantizamos”.

“Sobre todo, en momentos donde proliferan los discursos negacionistas y de odio y el presidente de la nación toma decisiones que ponen en peligro lo conquistado e impiden que se puedan seguir esclareciendo delitos que aún continúan perpetrándose”, agregó la funcionaria provincial, y ejemplificó con preocupación el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), “el organismo que se ocupa de buscar a los niños y las niñas robados por los represores durante el terrorismo de Estado”.

La funcionaria hizo alusión al “compromiso inquebrantable con la política de Derechos Humanos” en la provincia de La Pampa “tuvimos y seguimos teniendo gobernadores que tomaron ese compromiso y lo transformaron en acciones concretas de las cuales nos sentimos profundamente orgullosos, y es por eso que queremos dejar parte de esa construcción reflejada en este homenaje”.

Recordó al exgobernador Rubén Marín “ordenando la investigación por la violación a los DDHH cometidas por las fuerzas de seguridad, produciendo mucha de la prueba que luego se utilizaría en los juicios de la SubZona 1.4, y por otro lado impulsando la Ley que reincorporaría a más de 300 agentes de la administración pública que habían sido despedidos por razones políticas”.

En tanto, la legisladora Páez, dijo que “el Terrorismo de Estado durante el período 1975-1983 tuvo en La Pampa una aplicación que no difirió mucho del resto del país. Consumó un proceso de violencia, avasallamiento, atrocidades y excesos inaudito para un territorio en su mayoría rural, con sólo dos ciudades de mediana cantidad de habitantes”

“La historia de cuatro décadas de lucha dentro de la democracia, con sus avances y retrocesos, con sus contradicciones y logros, nos llevó a la efectivización de los juicios por lesa humanidad realizados en La Pampa que terminaron con sentencias condenatorias y la visibilización de las execrables prácticas represivas cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, finalmente calificadas como inherentes al Terrorismo de Estado que asoló a nuestro país en aquel período”, expresó.

A continuación, familiares de Marín realizaron el descubrimiento de una placa conmemorativa, que alude a la resolución 45/24 de la Cámara de Diputados de La Pampa. En esta se destaca el Decreto N 99/83, emitido por el recientemente fallecido exgobernador, el 20 de diciembre de 1983, donde ordena “investigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en territorio y la determinación de responsabilidades de los represores, produciendo documentales y pruebas que fueron llevados y utilizados en los juicios nacionales, y generaron el origen de los juicios en La Pampa”.

Finalmente, se llevó adelante la plantación de un árbol, símbolo de vida y de ratificación en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

