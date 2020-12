El Gobierno propuso a FEPAMCO integrar PAMPETROL y su Directorio

“Con la aprobación de la Ley de Desarrollo Energético, PAMPETROL deja de ser una empresa sólo vinculada a los hidrocarburos. Ahora es una empresa de energía“ expresó Ziliotto, quien estaba acompañado por el Vicegobernador Mariano Fernández, los Diputados Julio González, Ariel Rojas y Oscar Zanoli, el Secretario de Energía Matías Toso y la titular de PAMPETROL, María Roveda. El Consejo de Administración de FEPAMCO estuvo encabezado por su presidente, Carlos Santarrosa.

“En las políticas públicas referidas al desarrollo energético las cooperativas siempre fueron estratégicas. No sólo porque lo ratifica la nueva Ley sino porque así lo garantiza nuestra concepción ideológica. Por eso queremos que integren PAMPETROL y se sumen a la toma de decisiones desde un lugar en el Directorio”, prosiguió el Gobernador.

El mandatario fue enfático al señalar que “quedó demostrado que la Ley no esconde nada” y subrayó que la normativa “no cercena los derechos adquiridos de ninguno de los sectores involucrados”.

“Nunca pensamos cambios en las reglas del juego que pudieran perjudicar a los sectores estratégicos involucrados, sino que elaboramos un instrumento moderno, acorde a los tiempos que corren, que nos permita un sistema energético que aporte al crecimiento, el desarrollo y el trabajo”, afirmó.

En la reunión celebrada esta tarde se acordó además trabajar en la elaboración de la normativa complementaria a la Ley de Desarrollo Energético.

“Tenemos una Ley Marco. Ahora debemos darle operatividad a ese desafío de construir una provincia energéticamente soberana. Siempre con el principio rector de un Estado que no elude ni resigna su rol de generador de políticas públicas a favor de la gente, y allí plasmaremos las inquietudes que dejó la FEPAMCO por escrito al Gobierno Provincial” finalizó Ziliotto.