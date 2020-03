El gobernador, Sergio Ziliotto, conferenció vía Skype

Gobernador, en principio ¿cuál es el panorama hoy en La Pampa respecto de la pandemia?

Son momentos de máxima responsabilidad social. Vemos un escenario mundial y nacional día a día más complejo. Tenemos que estar atentos cada vez más. Tenemos que redoblar los esfuerzos. os pampeanos estamos viendo y siguiendo un mapita que nos pone en el centro del país con un color distinto. Creo que el mayor desafío es lograr que ese mapa se mantenga del mismo color la mayor cantidad de días posibles.

De esa manera vamos a poder atrasar los efectos de una pandemia que tarde o temprano llegará a la provincia de La Pampa. Eso lo tenemos que tener muy en claro, cuando más atrasemos la llegada del virus a La Pampa mayores respuestas vamos a poder dar desde el sistema público de salud. Nos estamos preparando para eso y por eso necesitamos el acompañamiento de todo los pampeanos.

Basta con mirar lo que está pasando en el mundo para comprender que son momentos de pensar en el de al lado, en el prójimo, como nos ayudamos entre todos. Esta no es una causa del gobierno, sino de todos los pampeanos. Hay muchos que se han plegado y para los inconscientes que no lo han hecho tenemos la fuerza del Estado para hacerlos cambiar de opinión y de comportamiento.

La cuarentena está afectando sectores que no tienen salarios fijos como monotributistas e independientes. ¿Además de lo que anuncie Nación se analiza asistirlos desde la Provincia?

Si por supuesto, ya hemos empezado. Como se sabe hemos redoblado la ayuda para entrega de alimentos de los municipios, hemos duplicado la asignación de tarjeta alimentaria, además que el Banco de La Pampa está atendiendo sectores económicos.

Conjuntamente con el Gobierno Nacional estamos analizando distintas medidas, pero quiero dejarle en claro a los pampeanos que debemos preocuparnos por la cuestión sanitaria, porque el Estado va a poner absolutamente todos los recursos logísticos y económicos para que a nadie le falte la comida de sus familias. Estamos instrumentando como llegar a los sectores informales y para eso trabajamos con el gobierno nacional, con los intendentes, todos los sectores involucrados. Tenemos la decisión política de no abandonar a nadie. Hoy preocupémonos por la salud e los pampeanos.

¿El hecho que La Pampa no tenga casos confirmados se lo acredita a la buena actitud de la sociedad pampeana y qué tipo de beneficio impositivo analiza para paliar la situación del sector privado, PyMes y cuentapropistas?

Es un conjunto de todos. Lo que hemos logrado hasta ahora lo hemos logrado entre todos. El gran sentido de pertenencia de los pampeanos, sumado a un servicio público de salud fuerte, que a su vez reforzamos, son dos factores importantes, como también las cuestiones geográficas y demográficas de La Pampa que comparadas con otras regiones del país tiene menos tránsito de personas. Por eso el mensaje es quédate en casa, no seas el agente transmisor del virus, cuando más estemos en cada menos posibilidad hay de circulación comunitaria del virus como ya está pasando en otras provincias.

Creo que es un aporte de responsabilidad social. No penemos que esto a no nos va a afectar personalmente, por eso debemos estar todos juntos.

¿Cuál es la razón por la cual La Pampa no tiene casos confirmados?

En línea con la pregunta anterior, hay un sinnúmero de motivos por los cuales la provincia de La Pampa no tiene virus confirmados, pero más allá de eso, creo que el objetivo es estar la mayor cantidad de días posibles sin casos confirmados, para así nosotros seguir fortaleciendo las respuestas que tenemos preparadas para el momento en que tengamos casos confirmados y que estos, a su vez, sean los menos posibles.

¿Se extenderá el aislamiento más allá del 31 de marzo?

El tema de cómo sigue la cuestión de la cuarentena a partir del 1° de abril es una estrategia que vamos a abordar todos los gobernadores con el Gobierno Nacional. Esto es minuto a minuto, hora a hora, día a día y para el 31, cuando haya que tomar una nueva decisión se evaluará la situación en la que estemos inmersos en ese momento.

¿Qué medidas se han tomado para evitar el posible colapso del sistema de salud y cómo se preserva del contagio a los trabajadores de la salud?

La cuestión es siempre la misma. Tenemos que tratar de retrasar la llegada del virus a la provincia de La Pampa la mayor cantidad de días. Cuanto más se aplane la curva de los casos en La Pampa, mayor respuesta vamos a dar desde el sistema público de salud. Estamos trabajando con tres hospitales de campaña, vamos a sumar 130 camas más, algunas con unidades de terapia intensiva, estamos comprando respiradores, en definitiva estamos aumentando las respuestas.

¿Qué opina sobre la cantidad de demorados y detenidos que hubo en La Pampa, se analiza difundir un listado de esas personas, como el de las que estaban en cuarentena?

La opinión es que vamos a hacer cumplir a rajatabla la cuestión del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En algunos casos se entiende porque no se cumple y en otros no se entiende bajo ningún punto de vista, pero lo cierto es que no estamos de vacaciones, está en juego la salud e los pampeanos y como gobierno la vamos a seguir cuidando utilizando todas las herramientas que nos da el estado de derecho. Hay un gran trabajo de la policía provincial acompañada por las fuerzas nacionales que nos permiten poder orden donde hay desorden y en eso seguiremos siendo inflexibles. Tenemos un gran acompañamiento de La Justicia Provincial y al que no entendió que es un momento de responsabilidad social, se lo vamos a hacer entender.

¿Hay posibilidades de que en un futuro cercano los laboratorios del Centeno y del Hospital Lucio Molas integren los 35 laboratorios del país que realizarán el análisis por Coronavirus?

Si, claramente, yo creo que en 10 días nosotros estaremos en condiciones de empezar a hacer algún tipo de estudios aquí en la provincia de La Pampa, pero todo tiene que ver con el envio de los reactivos que ha comprado el gobierno nacional y que ha está distribuyendo en los distintos centros de análisis. Ustedes saben bien que desde el punto de vista de complementar la tarea del Malbran, se han habilitado laboratorios en 5 provincias, que son casualmente las más afectadas, pero nosotros en 10 días más vamos a estar pudiendo hacer estudios en la provincia de La Pampa, y sólo enviar los dudosos al Malbrán o a cualquiera de los otros centros que a nosotros nos indique la autoridad del gobierno nacional, el ministerio de salud del gobierno nacional.

¿Está asegurado el pago de los salarios y jubilaciones de la Administración Pública en fecha? Y ¿Qué pasa con el pago a proveedores?

Los salarios de los empleados públicos estarán depositados como corresponde en virtud del cronograma normal, o sea el día 31 a partir de las 0 horas ya podrán tener acceso a través de los cajeros automáticos los empleados públicos de sus haberes.

¿Es posible encarar desde la Provincia un plan de detección masivo como medida complementaria al aislamiento? ¿Cómo funcionaría el dispositivo montado en el Hospital Lucio Molas, por ejemplo si llegaran dos pacientes en forma simultánea y cómo se enfrentaría esa situación?

En virtud de las disposiciones y las recomendaciones emanadas de la Organización Mundial de la Salud, y del propio ministerio de Salud de la Nación. Aquí hay una clave, que tiene que ver y que es que la mayor complejidad se debe concentrar. Por eso la hemos concentrado en el Lucio Molas de la ciudad de Santa Rosa, y en el Gobernador Centeno de General Pico. Ahí nosotros vamos a tener la disposición, no sólo de mayor infraestructura y de mayor equipamiento, sino también concentrar a todo el recurso humano, para que se complemente. Nosotros vamos a dar respuestas en virtud de tener distintos dispositivos que a su vez tendrán distinto grado de complejidad para no mezclar, y en cierta manera, no nosotros mismos complicarnos la vida.

Por eso la organización, en eso se está trabajando. Ustedes saben bien que desde el sábado se están construyendo los dos hospitales de campaña en los cuales se van a insertar salas modulares en conteiner para establecer mayor disponibilidad de camas, sino que también se está trabajando en el Centro de Medicina Nuclear para incorporar también camas. Por eso, entre Santa Rosa y General Pico estamos incorporando 130 camas más.

¿De qué manera y a cuánta gente de los sectores más vulnerables se está asistiendo teniendo en cuenta las limitacione?

En los sectores más vulnerables ustedes saben bien que nosotros a partir de la descentralización estamos llegando con mayor cantidad de fondos a los municipios que son realmente los que tienen detectado la necesidad social. Hemos duplicado la tarjeta alimentaria. Pero bueno, son primeras medidas, y la vamos a reforzar en tanto sea necesario. Pero te vuelvo a repetir el sector monotributista, el sector informal, estamos trabajando junto al gobierno nacional para ver cuáles van a ser las medidas que vamos a llevar adelante desde el punto de vista complementario. Necesitamos, en virtud de la informalidad de estos trabajadores nos hace falta una base de datos. Hoy a la mañana en la reunión de gabinete que tuvismo a partir de videoconferencia, empezamos a trabajar en una base de datos que nosotros nos permita tener la mayor certeza en la información para llegar a aquellos sectores que hoy viven en la informalidad del trabajo, esos que hacen changas, aquellos que tienen oficios, y la idea es llegar a todos. Estamos instrumentando distintos dispositivos para llegar a la mayor cantidad posible. Estamos trabajando también para determinar cuales son los distintos grupos que necesitan mayor asistencia desde el punto de vista de los sectores económicos. El secretario de Energía está en contacto con la Federación Pampeana de Cooperativas para determinar los sectores principalmente de los servicios y el comercio, de los cuales sus actividades están prohibidas (por no considerarse “esenciales” por disposición presidencial), de esa manera también estamos trabajando para ver cómo le llegamos con un alivio a los que tienen que pagar todos los meses, porque sabemos que la actividad económica va a ser mínima y muchas veces nula.

¿Qué medidas se van a implementar, y si se pueden adelantar algunas, sobre todo para los sectores de la economía más bajos que están sufriendo los embates de esta situación?

La magnitud de la ayuda todavía no la tenemos, pero sí estamos realizando todas las tareas administrativas para llegar a los sectores. Vuelvo a repetir, la informalidad no nos permite tener hoy una base de datos, pero sí la vamos a tener en los próximos días y vamos a llegar a ellos. De todas maneras vuelvo a repetir, los municipios están ampliando la base de beneficiarios de los programas, principalmente los alimentarios. Creo que ese es el principal objetivo del gobierno provincial, el principal programa tiene que ser llegar con alimentos a todas las familias, porque sabemos que son épocas duras, y que muchas veces el sostén de la familia es la changa del jefe de familia o la jefa de familia. Así que en ese sentido estamos buscando distintas alternativas de solución, pero que se queden tranquilos que estamos trabajando pensando en todos.

Lo quiero repetir nuevamente, no escatimaremos ningún tipo de recursos económicos para dar respuesta a la sociedad. Acompañando a la responsabilidad social que mayoritariamente están llevando quedándose en su casa.

¿Cómo está la situación de los hospitales para posibles casos de coronavirus en la provincia?

Nosotros hoy mismo ya estuvimos hablando con el ministro de salud, aparte de lo que es infraestructura y equipamiento, ya vamos a empezar a convocar a trabajar e incorporar mayor recurso humano, mayor recurso humano también para dar mayor respuesta, no sólo a la llegada del virus, sino acá existen un montón de patologías que van a seguir ocurriendo, y a su vez también se suma a una cuestión estacional, que aparece la gripe común, la gripe A y B, el virus de la influenza. Así que tenemos que trabajar en todo sentido. Vamos a incorporar el recurso humano que sea necesario también para complementar a la gran tarea que está haciendo el recurso humano de salud, que creo que hoy por hoy son nuestros héroes junto con la policía, y creo que el día de mañana la sociedad va a tener una gran ratificación de confianza y realmente yo creo que nos van a dar la razón el día de mañana para aplaudirlos mucho más de lo que se está aplaudiendo hoy.

¿Evalúan una postergación de los vencimientos impositivos?

Estamos trabajando en ese sentido. Vuelvo a repetir, queremos complementarnos con el gobierno nacional para no superponer esfuerzos. Sabemos que, por ejemplo, hay vencimientos que todavía no son estos días, que nos podemos tomar unos días. Estamos trabajando desde el punto de vista impositivo, el gobierno nacional también está trabajando. El gobierno nacional seguramente va a dictar una medida en que se prohíben los cortes de los servicios públicos ante la falta de pago. En eso nos estamos complementando, y en estos días, y en la medida que tengamos certezas, las decisiones las iremos comunicando. No queremos crear falsas expectativas, pero sí un mensaje de que vamos a abordar todas las problemáticas.

¿Hay policías suficientes para los controles, y por qué los pueblos están levantando barricadas?

La policía de la pampa está haciendo un trabajo muy fuerte . El ministro de Seguridad anda recorriendo todas las camineras. Hoy la realidad no es la misma que hace unos días, las rutas están desiertas, y le hemos pedido a los intendentes que se pongan al frente de la problemática, y cada intendente echa a mano cada una de las respuestas. Yo no creo que ningún intendente escatime esfuerzos para tratar de salvar las vidas de sus habitantes. Creo que estamos en emergencia, hay medidas de emergencia, antipáticas, durísimas, pero deben ser así. Está en riesgo la salud de los pampeanos, y ese es el principal objetivo que nosotros queremos cuidar: La salud de los pampeanos, y vamos a utilizar todas las herramientas que nos da el estado de derecho.

¿Qué cantidad de barbijos, antiparras, alcohol, insumos se adquirió?, ¿se consiguen insumos?

Estamos comprando en virtud de las necesidades y en virtud de lo que tiene el marcado. Hay muchas cosas que son importadas y de difícil acceso. Además hay una estrategia del gobierno nacional de comprar todo y distribuir a las provincias en virtud de la complejidad de cada una de las zonas. Hemos comprado lo que conseguimos en stock.

Igualmente estamos trabajando con personas que se han ofrecido para hacer barbijos. En estos momentos estamos en proceso de comprar la tela para alcanzárselas que ellos los fabriquen.

¿Cómo van a controlar los topes impuestos en los precios de alimentos y evitar los abusos en góndolas?

El control de precios es una terea que está llevando el Gobierno Nacional adelante, con el acompañamiento de la defensa al consumidor provincial. Es algo que el gobierno está haciendo cumplir, no solo retrotrajo precios de primera necesidad al 6 de marzo, sino que tal como anunció el Presidente ayer, se están incorporando 2.000 productos más con precio tope.

¿Cuál es la situación particular del Hospital de Realicó en caso de necesitar internaciones de personas sospechosas o ante eventuales positivos? ¿Será nosocomio de traslado o se montará aquí por la zona de influencia salas especiales con respiradores teniendo en cuenta que solo la Clínica Santa Teresita tiene terapia intensiva?

La clínica Santa Teresita es una de las que trabajamos y estamos en contacto permanente. Esto se ve favorecido porque es la única clínica privada del interior donde disponemos de camas de terapia intensiva. En la provincia, además de Santa Rosa y General Pico el único lugar donde tenemos terapia intensiva es en Realicó y con esa clínica estamos trabajando.

Consideraciones y mensaje final

Nuevamente apelar a la responsabilidad social, cumplir con este aislamiento. Hay muchas frases que se han dicho, pero hay una que dice muy claro: la única vacuna existente en la actualidad es el aislamiento, el distanciamiento social. Creo que si queremos volver a encontrarnos con nuestros familiares, quedémonos en casa. Yo quiero apelar a la conciencia de todos los pampeanos, defendamos lo que hemos conseguido. Tratemos de que el cero en el mapa de la provincia de la pampa se extienda la mayor cantidad de días, y que cuando cambiemos ese número luchemos para que avance lo menos posible. Porque lamentablemente, y hay que decirlo, no queremos que los pampeanos tengan el sufrimiento de nuestros hermanos italianos, que no nos pase lo de Italia, que La Pampa no sea Italia.

Me das pie para llegar a también a los medios de prensa que nos ayudan a comunicar, a llegar con campañas, con consejos, con mensajes, con información a todos los pampeanos. Un abrazo a todos.