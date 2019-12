El gobernador realizó importantes anuncios para General Pico

El mandatario pampeano comentó que la visita también sirvió como reunión de trabajo para definir la localización del parque industrial y, a su vez, ver cuáles son los servicios, tanto de accesibilidad, como públicos y logísticos, que se deben incorporar para la radicación de empresas. “Seguimos avanzando en distintos temas y necesidades que tiene la ciudad de General Pico; acordamos cuáles son las necesidades, me llevo una carpeta con pedidos, pero son todos con el objetivo de brindar mejor calidad de vida y generar trabajo”, añadió.

Informó que se acordó con la Municipalidad de General Pico “empezar a intervenir muchas calles del casco histórico de la ciudad que necesitan repavimentación. Un contrato que está en el orden de los 152 millones de pesos, en el marco de un proyecto que vamos a llevar adelante a lo largo de estos cuatro años y tiene que ver con seguir pavimentando calles, con una inversión cercana a los 252 millones de pesos. Hemos recibido también el pedido para seguir invirtiendo en salud, en este caso vamos a ejecutar obras en el Hospital Gobernador Centeno, con la reparación de la Terapia Intermedia, los sectores de Consultorios Externos y ampliar el sector de Maternidad e Infancia”, continuó Ziliotto, quien también hizo referencia a la Ciudad Judicial, donde en pocos días más se estará firmando un contrato para llevar a cabo el proyecto ejecutivo, con un contrato de seis meses de plazo y una inversión de 20 millones de pesos.

El gobernador contó que ya se adjudicaron, y para fines de febrero o marzo estarán disponibles, las luminarias led para General Pico, “en conjunto con CORPICO llevaremos adelante la colocación, con una inversión cercana a los 7 millones de pesos”.

Entre los temas abordados con la jefa comunal piquense, Ziliotto se refirió a las relocalizaciones de proyectos productivos que afectan la salud de los habitantes de la ciudad, por lo que Provincia puso a disposición tierras provinciales para la reubicación, “en eso vamos a seguir avanzando, relocalizando, pudiendo poner en marcha el Parque Agroalimentario, así que en eso también vamos a trabajar en conjunto”.

Parque Industrial

Dependiendo de la ubicación, se garantizarán los servicios y esa será la inversión, explicó Ziliotto, quien comentó que junto al ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, trasladaron la inquietud al ministro nacional sobre la proyección de parques industriales.

Energía eléctrica

Como un eje transversal a los gobiernos, el gobernador sostuvo que se está trabajando y ya se pidió una audiencia con el secretario de Energía de Nación, “queremos saber en qué quedó el proyecto del Gobierno anterior de dar solución a Pico, Realicó y todo el norte de La Pampa en la obra de 500, desde el río Diamante hasta Charlone. La otra alternativa que manejamos es que cuando se termine en marzo la obra de repotenciación de la estación transformadora de Macachín, llevarla de 150 a 300 kv, hacer una línea hasta General Pico con la subestación transformadora Sur, y también no descartamos generar energías a través de otras fuentes”.

Relación con Nación

Consultado por la relación con el Gobierno nacional, el primer mandatario respondió que cuando se solicitó una audiencia inmediatamente se tuvo respuesta, “una gran apertura, de escucharnos, de recibir de nosotros cuál es el estado de situación de la Provincia, no de cuánto le debemos a Nación sino de cuánto nos debe Nación. En ese sentido he conversado con el presidente, con Wado de Pedro y todos saben cuál es la situación de La Pampa. Fuimos a la firma de la adenda del Consenso Fiscal a dar un apoyo político al presidente, en esta nueva manera de mirar la Argentina mucho más federal, y en cierta manera solidarizarnos con otras provincias, pero claramente nosotros no estamos en la lista de provincias que necesitaban del Gobierno nacional para un salvataje económico porque siempre hemos hecho bien las cosas. Todos los esfuerzos que hicimos nos han permitido en estos días volcar en inversión más de 1300 millones de pesos, con recursos propios, a partir de una fortaleza financiera que venimos trayendo hace mucho tiempo, y que nos ha permitido dar contención social en los sectores más vulnerables y también cumplir con los trabajadores estatales, garantizar su poder adquisitivo, e inyectar dinero en la obra pública. Habrán visto que entre Santa Rosa, General Pico, Uriburu, Toay y La Adela anunciamos una inversión de 750 millones de pesos, y en contención social y créditos, para el sector privado, con tasas subsidiadas de 20 puntos; quiere decir que estamos haciendo lo que el presidente ha marcado como línea política, dar contención y poner dinero en el bolsillo a la gente, reactivar el consumo y a partir de ahí dar la posibilidad a las empresas de tener un mercado”.

Acueducto a General Pico

El gobernador contó que junto al ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Juan Ramón Garay, ya se dialogó sobre el tema con el ministro nacional Katopodis, “la segunda etapa al norte, de Santa Rosa a General Pico y todo el norte provincial, es parte del compromiso político que firmé con Alberto Fernández en agosto, es muy necesario desde el punto de vista sanitario”.

Banco de tierras

En cuanto al banco de tierras y la posibilidad de viviendas, Sergio Ziliotto informó que el Ministerio de Obras Públicas hizo un relevamiento de General Pico y la idea es empezar a trabajar el tema, a la espera de las decisiones que tome el Gobierno nacional. “Estuvimos reunidos con la ministra Bielsa, hoy por hoy no hay financiamiento para viviendas sociales y en eso están trabajando. Nosotros ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando en el Plan Mi Casa y nos lo pidió la ministra, se lo llevamos como un programa innovador, por contar con aportes de orden provincial, municipal y del adjudicatario”.

Compartir el Gobierno con alguien del mismo signo político, para el gobernador hace que la tarea sea más directa. En ese marco enumeró qué ha pedido La Pampa. En primer lugar “que nos devuelvan lo que es de los pampeanos, actualizado, la suma de 13 mil millones de pesos que estamos dispuestos a invertir en producción y obras públicas, y dentro de obras públicas, viviendas sociales; el Gobierno de Macri en los últimos cuatro años no nos dio lo que correspondía. Hay un dato que se conoció hace un tiempo y es que la provincia de La Pampa en los últimos cuatro años tuvo una disminución del ingreso del 57%; si Nación logra que la economía se estabilice, que las tasas de interés del sistema financiero bajen considerablemente, será más factible la inversión productiva. El Gobierno nacional tiene muy en claro cuál es la posición de la provincia de La Pampa y lo que necesita”.

Préstamos hipotecarios

Respecto al tema préstamos hipotecarios para la construcción de viviendas, Ziliotto comentó que seguramente en enero se estarán lanzando las distintas operatorias que están en marcha, con un contexto nacional más definido. “Lo que vamos a hacer a través del Banco de La Pampa es una oferta de acceso al crédito para clase media, con la posibilidad de pagar una cuota que no exceda el poder adquisitivo del bolsillo y tampoco se dispare más allá de los salarios”, concluyó