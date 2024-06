El Gobernador abordó temas de actualidad con la prensa

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto dialogó este jueves con la prensa luego del acto por el Día de la Bandera celebrado en la explanada de Casa de Gobierno.

Ley Bases y Paquete Fiscal

“Hay que respetar que es el juego de la Democracia. Está opinando el Congreso y más allá de que compartamos o no la posición de muchos legisladores. Es una ley que perjudica a Argentina y La Pampa; y más perjudica el Paquete Fiscal porque produce una pérdida permanente de recursos para las provincias que alarma. Es una pérdida de federalismo fiscal y es lo que estamos planteando que el paquete fiscal perjudica a las provincias y crea una brecha que marca ideológicamente cuál es esquema de distribución de riqueza que tiene el gobierno nacional. Se le pone más impuestos a los trabajadores y trabajadoras y se le baja los impuestos a 150 mil poderosos de Argentina para que paguen menos Bienes Personales.

“Nosotros seguiremos planteando que se está dando un paso hacia atrás en el federalismo y nos mantendremos con la misma firmeza, con la representatividad que tenemos del voto popular y seguiremos cumpliendo el mandato de defender La Pampa, defender sus recursos y su patrimonio”.

Impuesto a las Ganancias

“Lo hemos hablado con muchos gobernadores. Impacta muchísimo porque no se dejó de lado gravar ganancias a las guardias médicas, a las horas extras, viáticos. Lo que va a impactar es poder tener atención en los hospitales del país, es un gran retroceso. Esperamos que no afecte la prestación de salud”.

Diálogo con Nación

“Personalmente no (hay diálogo), sí nos han mandado un convenio para avanzar en la transferencia de obras públicas. Lo hemos reenviado con modificaciones y veremos qué resulta. Yo no puedo, desde el punto de vista legal y de representación de La Pampa, entregar recursos que son de los pampeanos. Estaría cometiendo un delito si resigno recursos que son de los pampeanos.

“Tenemos una ley, que nos autoriza a proseguir con las obras públicas nacionales con financiamiento provincial. Lo que no vamos a dejar de lado es mantener el derecho de seguir reclamando que esos recursos el gobierno nacional los reponga porque así lo marcan los acuerdos que hemos firmado con Nación”.

Pacto de Mayo

Para que nos sentemos a dialogar, primero, nos tienen que devolver todo lo que nos pertenece y cumplir con los compromisos. Después, nos sentaremos a analizar qué es lo que tenemos que discutir y en qué estamos de acuerdo para sacar adelante a la Argentina. En el modelo de concentración de la riqueza y empobrecimiento a la gran mayoría de los argentinos no nos van encontrar nunca”.

Acueducto del Río Colorado

“La continuidad o no de la obra es decisión del Gobierno Nacional. La Pampa no tiene ningún tipo de responsabilidad desde el punto de vista contractual. La información que tenemos es que se han pagado certificados y que la decisión es seguir y reformular el contrato de plazo de obra”.

Deuda de Nación

“La deuda de Nación con La Pampa hoy está más cerca de los 40 mil millones y no se ha destrabado. El principal problema es el desfinanciamiento de las cajas previsionales de los empleados públicos de La Pampa y es un impacto financiero para las arcas de la Provincia”.

Aporte solidario

“El 28 hay sesión y el bloque del FreJuPa está decidido a darnos una herramienta para cumplir con la obligación básica de lo que menos tienen tengan acceso a un plato de comida”.