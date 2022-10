El Club Belgrano pleno de cultura pop

Tal como se esperaba, el primer día de la Fan Expo La Pampa 2022, en Santa Rosa, convocó a una multitud de personas. Durante la jornada circularon alrededor de 25 mil personas por las instalaciones del tricolor santarroseño.

La fiesta de la cultura pop excede ampliamente el ámbito de adolescentes y jóvenes, transformándose ya en un evento al que concurren familias enteras.

Durante el acto inaugural, el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, recordó que Santa Rosa fue el punto de partida de este evento, “que plantearon las chicas y chicos de Juventud del Gobierno Provincial, a través de un trabajo muy silencioso, que fue en pandemia, de saber por dónde pasan nuestras juventudes”

“Esto no sería posible porque hay un equipo de trabajo de los distintos ministerios, de las distintas secretarías; cada uno aportando desde su lugar. Hubo una decisión política del gobernador Sergio Ziliotto y del equipo del gabinete provincial de hacerlo”, dijo más adelante, acompañado de los ministros de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, de Educación, Pablo Maccione, de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, y el intendente de la capital pampeana, Luciano di Nápoli.

“Estamos felices de poder festejar este espacio. Han pasado, a lo largo de las 10 Fan Expo, en toda la geografía pampeana, más de 45 mil pampeanos y pampeanas hasta la fecha. Hoy creemos que vamos a batir también el récord de concurrencia en Santa Rosa, y creo que se trata de esto, de que los jóvenes se puedan expresar y que haya un espacio de recreación, de encuentro para las familias santarroseñas, en este caso, y que puedan saber por dónde van los gustos, y lo que hace sentir la realización personal de nuestras juventudes”, concluyó, luego de agradecer a todo el equipo que hace posible la Fan Expo.

El ministro Curciarello resaltó que “este es un evento no solo novedoso, sino además inclusivo, porque se trata de acercar la tecnología y las herramientas de entretenimiento a todo mundo, de manera universal, de una manera igualitaria. Porque no todo el mundo puede tener este tipo de alternativas, así que para nosotros es un orgullo y un verdadero placer que esto se esté dando en Sta. Rosa, con esta magnitud de evento”.

“Como dicen los más jóvenes, hoy, Santa Rosa se convierte en “la meca” del entretenimiento, en “la meca” de los videojuegos, así que vamos a vivir 2 días a pleno, con muchísima gente”, finalizó.

Luciano di Nápoli destacó el trabajo del municipio santarroseño con el gobierno provincial, dedicando una mención al gobernador Ziliotto.

“Quiero darles simplemente la bienvenida a nuestra ciudad, que disfruten, vamos a meterle mucha pila. Disfrutemos la Fan Expo, y que sean muchísimas más las Fan Expo que podamos hacer en nuestra ciudad capital”, agregó.

Finalmente, el director provincial de Juventud, Rodrigo Draeger, destacó que “se están cerrando todas las actividades que se fueron haciendo en cada una de las localidades, intentando cerrar la brecha digital, intentando acercar a cada uno de los jóvenes, sean del tamaño que sean los pueblos, las localidades, cada una trae intereses juveniles y la idea de la Fan Expo es eso, que las juventudes sean protagonistas. Hay que reconocer por un lado la decisión provincial de lanzarlo y de sostenerlo a lo largo de 10 ediciones, y por otro lado, agradecer personalmente a toda la organización”.

“Lo bueno es que, en cada uno de los puestos, vamos a poder encontrar distintos intereses juveniles. La Fan Expo es eso, son muchas cosas en simultáneo y todas cosas interesantes”, concluyó.

