El Banco Pampa hará descuentos del 25 % con sus tarjetas de crédito todos los días

El gobernador, Sergio Ziliotto dijo que “fue una decisión estratégica que el Banco de La Pampa se haya puesto a disposición de todos los pampeanos. Buscamos dar las respuestas necesarias y al mismo tiempo a promover el crecimiento institucional y el posicionamiento en el mercado financiero de nuestro banco”.En este sentido subrayó que no fue casual la determinación de “gravar con mayor fuerza a los bancos privados, los mismos que les pusieron miles de obstáculos para que se pudieran sacar créditos al 24%.”.“Con orgullo hoy podemos ver como el Banco de La Pampa ha ganado clientes. En esta transición se han sumado más de 3 mil cuentas sueldos y no es casual, es porque se ve claramente que en las malas es nuestro banco provincial el que está del lado de la gente”, señaló.El mandatario encabezó el anuncio de esta nueva medida del BLP para acompañar el proceso orientado a contener los efectos económicos adversos que provoca la pandemia de Coronavirus. Junto al mandatario estuvo el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia y el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo. También se hicieron presentes intendentes, diputados provinciales y referentes de cámaras empresariales.El descuento estará disponible en los comercios que adhieran a la operatoria, los que deberán ser clientes del BLP, trabajar a través de e-banking, y tendrán que acreditar las tarjetas con el Banco de La Pampa. La adhesión será 100% on line a través de la página oficial de la entidad crediticia.El Gobernador puso en valor el rol del Banco de La Pampa, señalando que “es bien nuestro y ha estado al lado de los pampeanos en las buenas y en las malas a lo largo de la historia” y ratificó que cumple con su principal objetivo que es estar a disposición de sus dueños, de los pampeanos”.Ziliotto puso especial énfasis en destacar el “respaldo y el acompañamiento que hemos tenido del sector empresarial y de toda la comunidad a la política de Estado orientada a hacer cada vez más grande al Banco de La Pampa”.“Tenemos la satisfacción que en marzo, a través del Banco Pampa, las empresas pampeanas pudieran pagar más de 11 mil salarios y casi 18 en abril”, precisó y aseguró que “si es necesario, haremos el esfuerzo para seguir acompañando con medidas que garanticen las necesidades básicas de todos los trabajadores pampeanos”.

Créditos otorgados y clientes ganados

El titular del BLP subrayó que por expreso mandato del gobernador Ziliotto, “hace 60 días trabajamos para acompañar, como herramienta financiera que somos, en esta situación tan delicada que atraviesan en el país y la Provincia”.

Puntualizó en este sentido que en lo que va de la pandemia se han puesto a disposición de los clientes alrededor de 3.000 millones de pesos, un promedio de 50 millones de pesos diarios para acompañar la evolución de la economía provincial en el contexto de la crisis sanitaria y económica que el COVID-19 ocasiona en todo el mundo.

Reseñó que en Líneas de Préstamos Especiales, durante el mes de abril se otorgaron $674,8 millones, distribuidos en 898 préstamos, con lo que se llegó 11.313 trabajadores. En mayo, bajo la operatoria sueldos MiPyMEs Tasa 0%, entre operaciones desembolsadas y en trámite se destinaron $683,2 millones a 1.780 empresas, cubriendo alrededor de 17.500 empleados.

Vale destacar que 764 empresas incrementaron la cantidad de trabajadores a los que les pagan a través del Banco de La Pampa, sumando así 3.063 nuevas cuentas sueldos en la entidad bancaria provincial.

En relación a la línea de créditos para Pequeños Comerciantes y Trabajadores independientes a Tasa 0% (DGR) se otorgaron $13,0 millones en 470 préstamos, mientras que los solicitados a través de AFIP destinados a monotributistas y autónomos lleva otorgados $168,8 millones en 1.249 préstamos.