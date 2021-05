Eduardo Castex: consideran que el relajamiento social disparó el aumento de casos positivos

El profesional, que asumió la conducción del nosocomio público hace poco más de un mes, confirmó a la Agencia Provincial de Noticias que la localidad tuvo un aumento importante de casos durante los últimos 15 días. “No era lo esperable, en cuatro días tuvimos 158 casos nuevos. En la actualidad tenemos 325 activos, 18 internados con neumonía COVID. Un total de camas de internación para COVID de 26 y un área de internados no COVID de 8 camas”.Se hizo una redistribución dentro del edificio para poder adecuar y mejorar la atención y hacerla más fácil, “tratando de dividir el edificio en áreas limpias y en áreas con pacientes COVID”, detalló.Lo más importante es “recalcar el cuidado, que cada persona vuelva a tener las actitudes del año pasado con respecto a optimizar su tiempo fuera del domicilio, como hacer las compras para toda la semana, buscando estrategias de no salir tanto y no juntarse con otras personas. Si hiciéramos un esfuerzo más durante un tiempo breve, podemos salir de la cantidad de casos que tenemos y optimizar los recursos físicos y humanos”.La población de Eduardo Castex es de aproximadamente 11.000 habitantes y cuenta con más de 1500 aislados. “Ayer hicimos un ingreso masivo de hisopados en uno de los clubes. Estamos de lunes a lunes en el horario de 8 a 12, sin pasar por una consulta médica sino solo presentado dos síntomas o un solo síntoma, siendo contacto estrecho”, indicó.El director del hospital reflexionó que “hicimos mal las cosas como ciudadanos. Nosotros veníamos controlando muy bien la pandemia, pero como sociedad nos hemos relajado mucho y cuesta el cumplimiento de las restricciones. Y eso es en donde más tenemos que acentuar”.

Vacunación

El edificio del hospital está comprometido para la internación de pacientes con COVID y un ala para otros pacientes. También hay una carpa provista por el CODES “donde en ese hospital de campaña realizamos todos los testeos COVID por fuera del hospital. En el Centro Cultural Municipal hacemos la vacunación. Respecto a la vacunación venimos muy bien, llegan las vacunas se otorgan los turnos y se vacuna rápidamente”.