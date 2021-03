Domingo de vacunación en General Acha

Se aplicaron 70 dosis de la vacuna Sinopharm en vecinos de la localidad, debido al alto porcentaje de contagios de COVID-19.

El director del Hospital “Padre Buodo de General Acha, Marcelo Güemes, destacó ante la Agencia Provincial de Noticias el trabajo que viene realizando el equipo de salud y enfermería en búsquedas activas y vacunación.

“Venimos trabajando haciendo pesquisas en el hospital y también implementando búsqueda activa tres días en la semana y los fines de semana. El viernes fueron 85 hisopados, de los cuales 19 positivos. Mientras que en la mañana fueron 5 en el hospital, de los cuales 4 positivos”, contó.

En la jornada de hoy, el equipo de salud de la localidad aplicó 70 dosis de la vacuna china Sinopharm. “A medida que nos llegan dosis vacunamos a la gente inscripta, en esta semana fueron 176 personas, desde el martes a domingo”, comentó.

“Es un trabajo de todo el equipo de salud, llegan la dosis, la gente se acerca, o los buscamos. El que no puede acercarse, vamos y lo vacunamos. La gente accede a la vacuna, han cumplido, no tuvimos comentarios acerca de posibles reacciones adversas”, agregó.

Güemes resaltó que ya tienen programado en los barrios que se realizarán hisopados en la semana. “Tenemos que bajar el número de contagios. Lamentablemente no podemos bajar la cifra, estamos cerca de los 110 casos positivos en la localidad”, expresó

También se refirió a que a medida que lleguen dosis se realizará la vacunación correspondiente. “Es importante resaltar de la vacuna que, dentro de los últimos 30 días, dentro de la planta del hospital no tuvimos más contagios”, afirmó.

Por último, el director del establecimiento de salud agradeció a todo el sector de vacunación, al personal de enfermería que realizan las búsquedas activas.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook