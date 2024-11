Doblas: el Gobierno fortalece y acompaña a las instituciones locales

El Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales llevó el Programa Fortalecer a la localidad de Doblas donde el ministro Pascual Fernández y sus funcionarios se reunieron con las y los representantes de entidades intermedias.

Estos encuentros son parte de la línea de trabajo marcada por el gobernador Sergio Ziliotto para que el Estado esté cerca de la gente y de sus asociaciones dando soluciones y acompañando en su sostenimiento como parte importante de la comunidad.

Además del ministro Fernández estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Boleas; el director general de la Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, Guillermo Rubano; y la directora de Relaciones Institucionales, Tatiana Dovisso, acompañados por el intendente Darío Monsalvo y concejales.

Fueron once las entidades como asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones, entre otras, que recibieron asesoramiento por parte del Gobierno. Entre ellas las cooperadoras de la escuela y de la Policía, bomberos voluntarios, religiosas y el Automoto.

El ministro Fernández indicó a la Agencia Provincial de Noticias acerca del “mandato de nuestro Gobernador de recorrer absolutamente todo el territorio y estar cerca de la gente. Nosotros consideramos que es fundamental profundizar el trabajo con las instituciones porque ustedes cumplen un rol en la sociedad que muchísimas veces nosotros no podemos llegar. Entonces, en esta articulación, sin lugar a dudas, hace que podamos llegar de mejor manera a la gente”.

“Sabemos que sucede en los pueblos, yo soy de un pueblo de las características de Doblas, que generalmente son las mismas personas las que están en las diferentes instituciones y es muy duro. Por eso nuestro rol como Estado debe ser potenciarlos y acompañarlo”, dijo.

“Estamos en tiempos muy difíciles, por eso nosotros hacemos especial hincapié en la articulación. En el trabajo conjunto con el municipio y con el Concejo Deliberante. Debemos ser el fiel reflejo de lo que queremos brindarle a la sociedad”.

“Vivimos un tiempo de crisis y de falta de respeto a las instituciones. Lo podemos ver a nivel nacional, donde es permanente el agravio, es permanente el insulto. Ayer pudimos ver cómo insultaban a Raúl Alfonsín. ¿Quién puede dejar de reconocerle a Alfonsín el rol que tuvo con la democracia en la Argentina? Entonces, en realidad no están insultando a Alfonsín, están insultando a la democracia. Como nunca están en riesgo las instituciones, la democracia y el federalismo”, expresó.

Y concluyó agregando que “como nunca, quienes tenemos ganas de trabajar por los demás debemos estar más juntos que nunca. Debemos priorizar la unidad por sobre el conflicto. Y quienes tenemos ganas de trabajar, más allá de los colores políticos que tengamos, debemos hacerlo en beneficio de los otros. Por eso es importante recorrer el territorio, estar en el mano a mano, que nos conozcan y sepan que estamos dispuestos a colaborar. Nuestra principal tarea es escucharlos y acompañarlos”.

Deje su comentario en Facebook