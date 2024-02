Di Nápoli y el reclamo por la quita de subsidios al transporte: “Acompañamos la decisión de Ziliotto”

“Desde que asumió (Javier) Milei, todos los días tenemos malas noticias para el pueblo”, dijo Luciano di Nápoli en el inicio de la entrevista y su lapidaria frase es útil para poner en contexto el clima durante el contacto con APN.El intendente capitalino enviará este martes al Concejo Deliberante, el Proyecto de Ordenanza con el aumento en el valor del boleto de colectivos, que pasará a costar 715 pesos (actualmente de 190), representando un 376% de aumento.“Es una medida salvaje del Presidente que está sometiendo a millones de trabajadores y trabajadoras de todo el país que usan el transporte urbano todos los días. Él culpó a los gobernadores y legisladores de las provincias por el fracaso de la denominada Ley Ómnibus, y a modo de venganza quitó el subsidio. Es obvio que su actitud le está haciendo mal a la gente, al pueblo”, aseguró.Con esta suba, el pasaje en los micros del Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU) pasará de 190 a 715 pesos, poniendo en serias dificultades a aquellos usuarios que diariamente deben utilizar ese medio. “Es una violación brutal de la Constitución Nacional y del federalismo por parte del Ejecutivo Nacional”, denunció Di Nápoli.El fuerte aumento se origina por la devaluación de diciembre, la suba en el precio del combustible y en los repuestos y, fundamentalmente, por la quita del subsidio nacional al transporte del interior. “Las medidas que tomó el Presidente nos obligaron a hacer una nueva estructura de costos en la empresa municipal que opera las ocho líneas que recorren nuestra ciudad”, afirmó.

Apoyo

El funcionario municipal no dudó en manifestar su total respaldo a la decisión del Estado provincial, que accionó judicialmente para ponerle un freno a la medida. “El gobernador Sergio Ziliotto presentó una acción de amparo para frenar esta locura y confiamos en que la Justicia actuará como corresponde. Es tan irracional todo que no hubo ningún acto administrativo que se haya dictado para dejar a las provincias sin subsidio”, afirmó.

El municipio de la capital provincial se hizo cargo de la empresa hace más de dos años, para mantenerla operativa en una situación de crisis muy compleja. “Ya nos estábamos haciendo cargo de una parte del boleto, porque debía valer 370 y lo tenemos en 190 pesos. Sin el subsidio, con la devaluación y el aumento de los combustibles la situación se agravó considerablemente. Hay que tener en cuenta que el año pasado se expendieron 2.800.000 boletos, lo que demuestra la masividad que tiene el servicio para los pampeanos y las pampeanas”, resumió.

Además, hizo hincapié en que el subsidio ya de por sí no era equitativo, “el 86% de los fondos iba para el AMBA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires) y apenas el 14% restante se distribuía en el interior. Ya estábamos reclamando por esa situación y ahora nos dan este golpe terrible”, cerró