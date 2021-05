Cultura no para: propuestas virtuales y recomendaciones de Arte Propio

En estos días se estarán actualizando y ampliando la oferta de lo ya existente en la Tienda de Artes: www.artepropio.com.ar

El recomendado en Arte Propio

“La influencia del paisaje en la construcción del tema folclórico pampeano”, es el nuevo libro de la música y docente pampeana, Viviana Dal Santo, y que fuera editado por el Fondo Editorial Pampeano. Ya se encuentra disponible a la venta en la sede de Arte Propio (Centro Cultural Medasur – Santa Rosa).

El libro es el resultado de la tesis de Viviana Dal Santo para recibirse de Licenciada en Teoría y Crítica de la Música y consiste en un estudio de obras de compositores pampeanos, no tradicionales ni anónimas sino de autor, donde la melodía fue la base de todo el análisis, y los demás aspectos musicales (armonía, ritmo, forma, texturas, etc.) se tuvieron en cuenta sólo a instancias de lo melódico.

Sin embargo, la autora aclara: “Ese estudio intrínseco de lo musical tiene un correlato en el estudio de las relaciones entre una sociedad y la cultura y el arte que ella misma produce. En este libro, tomamos la relación entre el paisaje entendiéndolo no sólo como relieve de un lugar sino como clima, costumbres, formas de vivir, luchas, etc. y su relación con la manera en que se construye la melodía y su entorno estrictamente musical”.

Si bien el libro contiene ejemplos musicales y gráficos que hacen referencia a los análisis trabajados, el lenguaje utilizado, sus explicaciones y algunas secciones casi poéticas lo hacen accesible a cualquier lector, aunque no posea conocimientos musicales, y muestran el profundo respeto y amor que la autora declara sobre La Pampa.

Consultas al correo: artepropiosr@gmail.com o http://www.artepropio.com.ar/