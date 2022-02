Cultura acompañó la reapertura del Museo “Villa Alba” en General San Martín

Fue un acto muy emotivo que se llevó a cabo en la ex estación del ferrocarril donde funciona el museo y contó con la presencia de muchos vecinos, entre los que estuvieron presentes tres de los ex empleados ferroviarios: Carlos Jacob, jefe de estación que estaba trabajando al momento del cierre, Horacio Fernández (auxiliar, quien luego llegó a ser intendente de la localidad) y Norberto Ponti (mecánico) que se habían retirado anteriormente. También estuvo Horacio Suárez, hijo de Oscar, otro reconocido ferroviario de la localidad, ya fallecido. Omar Oquiñena (auxiliar) no pudo asistir al acto.

El intendente Espir agradeció a la Secretaría de Cultura por el apoyo permanente y al Gobierno de La Pampa en general por el apoyo financiero. También al grupo de trabajadoras y colaboradoras que pusieron muchas horas de trabajo físico e intelectual para lograr esta reapertura del Museo. Mencionó especialmente a María Luisa Felder, quien “comandó” el grupo de mujeres en este importante trabajo museográfico.

Por su parte, Adriana Maggio agradeció la invitación y manifestó que es “muy bueno ver cómo en los municipios se definen políticas culturales y apoyan acciones que recuperan este tipo de instituciones, que hacen que la historia de nuestras comunidades permanezcan vivas y al alcance de todas las generaciones. General San Martín es un ejemplo de diversidad cultural; descendientes de inmigrantes de gran cantidad de países de la Europa oriental y occidental conviven con la práctica de religiones como la católica, judía, valdense, luterana. Esa diversidad enriquece y no importan las diferencias de opinión o pensamientos cuando se persigue un objetivo común: empujar para un mismo lado en pos del crecimiento del pueblo y el fortalecimiento de las instituciones”.

Resaltó además que “es muy importante para nosotros acompañar junto con los intendentes, el desarrollo de esas políticas culturales y cuando esas políticas se ven plasmadas en inversiones como museos, casas de la cultura, en fin, con todo aquello que tenga que ver con infraestructura y acción para la gente, sentimos que la Provincia avanza y crece”.

Por último la secretaria de Cultura entregó un kit de “Museo Viajero” a la bibliotecaria Melba Raquel Domenech, quien lo recibió en nombre de la BP Aristóbulo Del Valle, biblioteca que llegó a sus 100 años el pasado año.

Museo “Villa Alba”

Fue inaugurado el 17 de agosto de 1991en el 90 aniversario de la localidad, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico y cultural del pueblo para que la comunidad toda conozca sus orígenes e identidad. Abrió sus puertas en las instalaciones de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Luego se reinauguró en el edificio del Ferrocarril para el centenario del pueblo, el 17 de agosto de 2001.

Presenta elementos vinculados a la historia de la localidad y del ferrocarril, fotografías, carruajes antiguos, objetos de uso cotidiano tanto en los comercios como en los hogares, cajas registradoras, máquinas de escribir, mimeógrafos, instrumentos musicales, instrumental médico, vitrolas, tocadiscos, libros, escudos, maquetas, entre otros.