Cuatro colegios secundarios celebran la decisión de pasar a ser de gestión estatal

La presidenta de la Asociación Civil del Colegio José Manuel Estrada de San Martín, Nelly Brown hizo un poco de historia de la institución. “Entre el 1955 y 1956 se dan los primeros pasos. Cursaban la materia y debían viajar a Santa Rosa a rendir. Vecinos observaban que ciertos adolescentes se podían ir de la localidad y otros no. Ahí surge la idea y el sueño empieza a tomar forma”, recordó.Hizo un “reconocimiento a toda la gente que fue pionera en esto, a vecinos de la localidad que han manifestado un gran apoyo a la estatización. Lo han visto como un paso interesante”.Brown expresó el “agradecimiento a las autoridades provinciales. Tenemos un contacto fluido y siempre hemos visto el interés y las medidas en apoyo a la institución. El Estado debe estar presente en educación”.Reconoció que “la gestión diaria de la Comisión Directiva se complicaba con las designaciones de personal, el mantenimiento del edificio, muchas responsabilidades. A medida que se necesita una mayor intervención de un instituto de formación secundaria y también docente, va exigiendo compromisos cada vez más amplias y qué mejor que el estado reconozca que es necesaria su intervención”.“El Estado tiene que estar en las localidades chicas, no tenemos público para tener un privado, siempre el Estado ha pagado los sueldos, sino no existiríamos, el tema del edificio, las designaciones”, reflexionó.Agregó: “Estamos felices, agradecidos que la gestión provincial actual haya tomado la decisión de estatizar a pedido nuestro”.“Tal vez la población no llega a dimensionar que es un hecho histórico y que arranca una nueva etapa”, completó.

Lonquimay

La rectora suplente del Colegio Secundario “Julio Neri Rubio” de Lonquimay, Soledad Bajo dijo que “el año pasado la comisión propietaria solicitó al Gobierno provincial la posibilidad de la provincialización, unidos al resto de los colegios secundarios de oferta única”. Con esa decisión, “la planta docente y el estudiantado pasamos a formar parte del Colegio Secundario “Julio Neri Rubio”. La Comisión Directiva ahora no tiene la responsabilidad civil que correspondía como empleadora del plantel docente. Todos pasamos a depender del Estado provincial”.

Bajo dijo que el colegio se creó en 1983 y que “desde el 2010 era un colegio secundario de oferta única que con la nueva ley funciona totalmente subvencionado por el Estado”.

Destacó que “el trabajo mancomunado de parte de la Comisión Directiva con las autoridades del colegio. En la gestión diaria, si bien los aportes para el funcionamiento los recibía la comisión propietaria, siempre se trabajó de manera coordinada”.

“Me gustaría agradecer a los diversos organismos gubernamentales que están acompañando este proceso de provincialización, como la Dirección de Privada, Departamento de Subsidios y Rendiciones, Personal Docente, etc.”, enfatizó.

“Quiero rescatar el trabajo hecho por los integrantes de la comisión propietaria actual y anteriores por sostener el colegio, su administración, el edificio de manera coordinada con los directivos a cargo. La estatización será un alivio en cierta forma para la comisión propietaria”, cerró.

Bernasconi

“Tanto los asociados y el total de los docentes votamos por la estatización. Todos queríamos esto desde hace mucho tiempo. Se lo pedimos al Gobernador cuando estuvo acá. Él se comprometió a que se lograra y así fue”, aseguró la rectora del Colegio Secundario “Mariano Moreno” de Bernasconi, Adriana Gravina.

“Estamos muy contentos porque son cambios para bien de la institución. Nosotros pertenecíamos al ámbito privado y dependíamos de la comisión que gestionara subsidios. Cuando había, por ejemplo, que gestionar alguna refacción importante había que solicitarlo a Privada y eso llevaba mucho tiempo. Ahora todo cambia para bien”, afirmó.

La rectora hizo también un comentario personal sobre el cambio. “Para mi es fundamental, y sin cuestionar el trabajo de la comisión que fue muy bueno, pero por ejemplo, en la designación de docentes todo estaba sujeto a la subjetividad de cada comisión directiva. Ahora, es por orden de mérito y siguiendo un listado del Estado”, explicó.

Para finalizar, agradeció a toda la comunidad educativa y a la localidad. “Quiero agradecer a docentes por el compromiso, a asociados que vieron que esto era para el bien de la institución. Agradecer al Gobernador que preocupó y se ocupó de que esto se pudiera lograr. A todo el pueblo de Bernasconi, porque siempre están. A todas las instituciones, a la comunidad israelita, al hospital. Si me olvido de alguno que me disculpen”, cerró.

Doblas

La ex comisión directiva del Instituto “José Manuel Estrada” de Doblas celebró la novedad y recordó que el colegio abrió sus puertas el 19 de marzo de 1962. “Su finalidad fue ofrecer una formación, evitando así el desarraigo de sus familias; a la vez que se ampliaba esa posibilidad a quienes con menos recursos económicos no podrían trasladarse a otros centros”, explicaron en un comunicado difundido en las redes sociales.

“Cambió su nombre, desde el 1º de julio se llama ‘Colegio Secundario José Manuel Estrada’ pero lo que nunca cambia ni cambiará es su esencia sexagenaria que aquel grupo de visionarios empezó a hilvanar allá por 1962. Hoy es momento de celebrar la provincialización. Los sueños se luchan, se gestan, se trabajan y de ahí progresivamente se van haciendo realidad”, aseguraron.

Según contaron el colegio “abrió sus puertas el 19 de marzo de 1962, funcionó en un garaje cedido por un particular, de don Arturo Flach, y su personal trabajaba ad-honorem en sus inicios. Al año siguiente, el colegio se trasladó al edificio que ocupa en la actualidad”.