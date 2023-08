Crean el primer Consultorio de Asesoramiento Genético en Oncología

A partir de una decisión política del Gobierno provincial, en el Centro de Salud “Salvador Abudara”, de General Pico, comienza a funcionar el primer Consultorio Genético en Oncología, hecho inédito para la salud pública pampeana.

El Asesoramiento Genético en Oncología (AGO) es un proceso a través de la valoración clínica y las pruebas especializadas de evaluar las características propias del paciente y su familia para

establecer qué riesgo existe de que aparezca o se repita un síndrome hereditario. En este camino resulta muy importante la comunicación de esta información al paciente y la determinación de las

medidas de manejo clínico, vigilancia y prevención correspondientes. La médica Guillermina Angelucci explicó a la Agencia Provincial de Noticias que se trata de una novedad en salud pública y que se trabajará en colaboración con los oncólogos y otros especialistas de toda la Provincia, “el Asesoramiento Genético es una herramienta clave en lo que es la medicina de precisión, y este tipo de medicina es un nuevo enfoque en la que las estrategias sanitarias impactan en la prevención, en el pronóstico, en el diagnóstico, el tratamiento y también en la forma de seguimiento de enfermedades, a través de las características individuales de cada paciente, en donde van mezclando la parte genética con otros factores”.

Para poder valorar el riesgo de cáncer es necesario el conocimiento sobre genética, oncología y también la expertiz en consejería individual (tanto de la familia como del paciente), “para poder

realizar todo esto el Asesoramiento debe estar a cargo de personas capacitadas en forma interdisciplinaria”, agregó la oncóloga con varias capacitaciones en genética, biología molecular, asesoramiento genético. “La idea es favorecer a la población de la mejor forma, ofreciendo la mejor atención, y eso lo podíamos conseguir trabajando, desde hace más de un año con el apoyo del Ministerio de Salud, generando acuerdos con el Instituto Nacional del Cáncer. Me presenté a una beca del Instituto y así comienza el consultorio sobre asesoramiento genético”, agregó.

Dicho consultorio atenderá los viernes, con turno pre-establecido en el Centro Salvador Abudara, donde la profesional junto a expertos a nivel nacional, asesorarán al paciente, “este consultorio se

irá fortaleciendo y a fin de año nos aceptarán como nodo de PROCAFA (Programa Nacional de Cáncer Familiar). Debido a que actualmente no existe mayor formación formal que la beca que

mencionamos, el Ministerio de Salud de la Nación nuclea a los Centros que hacen Asesoramiento para brindar control de calidad a la población” explicó.

Entre otras cosas esto implica que se va a poder formar, por primera vez en la Provincia, una base de datos sobre la información genómica anónima de los tumores hereditarios en La Pampa,

información que también fortalecerá a la asentada en el Registro Poblacional de Neoplasias Malignas, el cual prioriza el abordaje de la problemática del cáncer “vamos a poder ver no solo el

riesgo que tiene una persona y su familia sino también favorecer a modificaciones en la forma de control, disminuir el riesgo y también implica que se pueda cambiar la evolución de su familia”,

prosiguió.

A modo de cierre hizo particular hincapié en la importancia de la Telemedicina en La Pampa, “además vamos a poder ofrecer para que pacientes de otras localidades se puedan acercar a la

consulta sin tener que trasladarse al Centro Salvador Abudara. Yo sugiero que previamente hablen con el médico de cabecera, que cuenten su historia familiar y ellos los van a orientar para ver si es

necesario el Asesoramiento Genético o no. La formación de médicos de Atención Primaria sobre los criterios de derivación se realizará prontamente, esto recién comienza y nos queda un amplio

camino por recorrer”.

