Cotita cumplió 102 años y los festejó con movimiento ferroviario

Cotita (Dependiente de la Comisión de Fomento de Perú) tuvo el festejo de los 102 años de vida sobre el terreno donde se ubicaba la estación del ferrocarril.

Hoy ya no queda nada, solo el gran amor y el recuerdo que le ponen quienes están logrando que vuelva a circular material rodante sobre las vías.

“Hemos limpiado 15 kilómetros de vías y por ellas circulan las zorras entre Perú y Cotita”, contó a la Agencia Provincial de Noticias el presidente de la Comisión de Fomento de Perú, Roberto Kronemberger.

En la ceremonia se procedió al izamiento del pabellón nacional, se escucharon palabras alusivas y se entonó el Himno Nacional Argentino, con la presencia de históricos habitantes de la localidad, como así también el director del Museo Nacional Ferroviario, Santiago Bacigalupo.

Posteriormente tres zorras, una arrastrando un carro, se colmaron de gente e hicieron los 15 kilómetros hasta Perú oportunidad en la que se comenzaron a utilizar las vías para el paseo ferroviario en bicicletas de vía, en una jornada colmada de recuerdos y esperanzas de que el tren vuelva a correr en algún momento.

Kronemberger consideró que se trató de un muy lindo evento, “recordando la historia de los pueblos vecinos que han desaparecido luego de que se fue el ferrocarril. Los pequeños pueblos se unían a través de la vía con sus trenes de carga y de pasajeros y hoy vimos una muy buena oportunidad para recordar la historia de Cotita, que está dentro del ejido comunal de Perú, aprovechando las vías que hemos recuperado y que se encuentran en muy buen estado”.

Destacó que el evento cuenta con la colaboración del Museo Nacional Ferroviario, cuyo director es Santiago Bacigalupo, “quien nos ha traído unas zorras y nosotros hemos comprado una bicicletas para andar sobre las vías”.

“Cuando era chico ver los trenes de carga que transportaban todo el cereal y la hacienda desde Perú hacia el mercado de Liniers, las ovejas al mercado de Avellaneda, he visto despachar jaulas con pollos, cajones con huevos y cuando venía el tren de pasajero era todo un acontecimiento porque en el tren venía el quiosquero que vendía revistas y golosinas, cosas que por ahí un almacén de ramos generales mucho no tenía”, recordó el jefe comunal, añadiendo que “estamos hablando de la década del 70, el tren llegaba y hacia una parada técnica de 15 minutos y nosotros aprovechábamos para subir y recorrer los vagones. Además era el único medio para ir hasta Bahía Blanca”.

Mencionó además la compra de bicicletas para andar sobre las vías, “no tienen un nombre técnico pero quien las fabricó me dijo que son velocípedos, en realidad el velocípedo era una zorra de tres ruedas que usaban los ferroviarios para cambiar las señales y cambios de vía, un vehículo ligero. Hemos invertido mucho y en la medida que podamos vamos a seguir invirtiendo en este tipo de cosas porque todo lo referido al ferrocarril es cultura y no hay que olvidarse, debemos vivir el presente, mirar hacia el futuro, pero sin olvidarse de la historia de estos pequeños pueblos que nacieron con el ferrocarril y que luego se vinieron abajo con el cierre de estos ramales. Gracias a Dios hay mucha gente entusiasta y cuando uno dice que va a hacer eventos relacionado con los trenes llaman y colaboran personas de todas partes, toda esa gente hoy está presente en Cotita y Perú”.

Puntualizó que “en el trayecto de Perú a Cotita hemos limpiado 15 kilómetros de vías, hoy usamos 12 y tenemos casi limpio hasta Hucal, que es un proyecto que involucra a dos ejidos urbanos, tenemos que ponernos de acuerdo, en Hucal hay una asociación civil que maneja lo referido al ferrocarril y hay que coordinar con ellos, nosotros contamos con todo el material”, agregó.

“Tenemos toda la predisposición y los elementos, estamos dispuestos a ir hasta Hucal o Epupel, hacia Epupel se podrá disfrutar La Pampa en su plenitud porque en una parte el tren va unos metros más abajo que la calle y en otra va sobre los caldenes lo que se convierte en un paisaje muy lindo. Es una inversión en mano de obra importante porque es mucho el trabajo que se debe realizar para reacondicionar el terreno y arreglar las vías”, prosiguió el jefe comunal.

Además, agradeció “a quienes llegaron a visitarnos, al Museo Nacional Ferroviario que siempre nos escucha y nos apoya, a toda la gente aficionada que hoy trajeron una zorra y que van a decir presente también en el próximo evento cuando inauguremos la estación del ferrocarril como museo que ya está casi en un 70 por ciento recuperada, esa inauguración será en la primera quincena de abril del año que viene”.

En tanto, Santiago Bacigalupoirector, director del Museo Nacional Ferroviario, sostuvo que el organismo “está ubicado a cuatro cuadras de la Estación de Retiro Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos en Perú y Cotita, vengo porque tengo a mis amigos Carmelo, Daniela y Flor que viven aquí en la estación y nos une la pasión ferroviaria. Carmelo Haag fue convocado por Roberto Kronemberger, presidente de la Comisión de Fomento de Perú, para reacondicionar la estación, la limpieza del ramal y eventualmente poner algún tren o zorra a modo de turismo para conectar a estos pueblos tan abandonados cuando dejó de pasar el tren”.

El director del Museo consideró que “la gente joven se fue y los pueblos se fueron apagando lentamente, los viejos pobladores van falleciendo y los pueblos se van cerrando. De esta manera nosotros queremos promover que haya movimiento en estos pueblos y la gente de las grandes ciudades vengan a visitarlos y valoren lo que es el patrimonio de estos lugares”.

“Mi trabajo, además de administrar el Museo y personal es hacer esto, el Museo Ferroviario pertenece a Trenes Argentinos Capital Humano, dentro de la empresa tenemos una gerencia del Desarrollo del Patrimonio Cultural Ferroviario y de ahí se ramifica también en un museo itinerante que es un tren acondicionado, un museo físico con 53 años de vida y la restauración de estaciones, etc. Desde mi Dirección tengo que mantener conectado todos los museos ferroviarios, ferroclubes de todo el país, tenemos una lista de más de 60 instituciones privadas, municipales y asociaciones civiles que bregan por la preservación ferroviaria en todo el país y nosotros recorremos bastante cada lugar”, prosiguió.

Asimismo consideró que el trabajo que está haciendo Carmelo Haag en Perú y la zona con la limpieza de vías y la restauración de la estación “es muy bueno y nosotros lo apoyamos permanentemente. La idea es que todos trabajen en forma conectada, que haya comunicación, que se rijan bajo nuestras normas y de esa manera estar protegidos ante una eventual cambio de administración, etc.”.

Invitó a visitar el Museo Nacional Ferroviario que está ubicado en Avenida del Libertador 405 en Buenos Aires, de miércoles a domingo de 10 a 20 horas y reiteró “un agradecimiento a Roberto Kronemberger y a todo su equipo por esa conciencia del valor patrimonial del ferrocarril, él me contó que cuando cerró este ramal en el 93/94 lo primero que hizo fue solicitar este predio y se preservó tal cual, se hizo una pileta pero se respetaron las vías y el predio entero. Ojalá todos los pueblos puedan replicar este modelo porque a veces veo muchas estaciones usurpadas o destrozadas con galpones derrumbados, etc. Hay que fomentar esto, apoyarlo y participar siempre para preservar el patrimonio cultural”.

En Perú se está formando un Museo Ferroviario y Carmelo Hagg, quien está a cargo del mismo, afirmó que “Roberto Kronemberger y todo el personal de la Comisión de Fomento de Perú han realizado un trabajo extraordinario para que podamos circular y agradezco a la gente, ex pobladores de Cotita ya que pudimos hacer un mini recorrido turístico trayéndolos en zorra hasta la estación de Perú. Estoy muy contento por la presencia y la colaboración de Santiago Bacigalupo del Museo Nacional Ferroviario y a Tolosa que también colaboraron con una zorra”.

“Estamos trabajando en la restauración de la estación para poder inaugurarla si Dios quiere en marzo, por lo menos la parte de lo que es la oficina del jefe, después la sala de espera o de señoras como se denominaba la iremos refaccionado durante el año. Queremos seguir limpiando la traza para agrandar el recorrido y hay unos proyectos muy lindos gracias a Roberto y su familia, que se van a concretar”, contó Hagg.

Finalmente afirmó que “en lo personal estoy instalado con mi familia en Perú y de acá no me voy más, a modo de chiste siempre digo que ahora soy el jefe absoluto de la estación”.

