Coordinan Búsqueda Activa para Realicó

En una permanente labor conjunta entre las localidades del norte provincial, personal de Salud del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno coordinó tareas y la realización de Búsqueda Activa en la localidad de Realicó.

Por tal motivo, esta mañana el subdirector Adjunto del Hospital “Virgilio Tedín Uriburu, Daniel Ortiz, recibió en una reunión de trabajo al coordinador de Búsqueda Activa del Hospital “Gobernador Centeno”, Javier Herradón.

Considerando la posibilidad como muy buena para una detección temprana de casos, el doctor Ortiz contó a la Agencia Provincial de Noticias que “la idea es comenzar a trabajar a partir del viernes, con personal del hospital local, más el que se sume desde el equipo de trabajo de General Pico. Y pensando a futuro, es acercarle a la localidad una herramienta más en la lucha contra el virus y generar un marco de mayor tranquilidad”.

Por su parte, Javier Herradón explicó que la labor iniciará en Barrio Norte, “que es donde tenemos una importante cantidad de población, utilizando como epicentro la cancha de Ferro de Realicó. La detección temprana de casos nos permite ganar entre 24 y 48 horas de tiempo, podemos aislar y de esta forma evitar que una persona siga circulando estando contagiado”.

“Se estarán realizando test rápidos y PCR., el test rápido en aproximadamente 20 minutos nos marca la positividad o no de la persona. Que alguien por tener algún síntoma compatible se venga a hisopar no quiere decir que sea positivo. Por eso, invitamos a la población a que se acerque, consulte, si tiene síntomas, se la hisopará y de esta forma se lograrán sacar dudas al respecto”, continuó.

Finalmente, destacó que desde el ámbito de Salud Pública y con el aval del Ministerio de Salud, “se trabaja en todas las estrategias posibles para lograr mantener un estatus epidemiológico como el que tenemos. Si bien van a seguir apareciendo casos, la situación está estable, pero no podemos bajar los brazos ante esto, más conociendo lo que pasa en otras partes del mundo, está próxima a la llegada de días más fríos y existiendo la posibilidad de una segunda ola de contagios”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook