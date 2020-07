Coordinan acciones de seguridad en General Pico

La reunión, desarrollada en el edificio Médano con el cumplimiento de todas las medidas preventivas, contó con la participación del fiscal General, Armando Agüero, el jefe de Policía, Héctor Lara, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Agustín García, el jefe de la URII, Cristian Dupuy, demás funcionarios municipales, policiales, de seguridad y representantes del Ministerio Público Fiscal.El ministro de Seguridad consideró que va a costar que la gente vuelva a adaptarse a la fase 1, “a partir del sábado se va a estar exigiendo el permiso, lo que hay que trabajar es rápido pero la gente tiene que saber que lo que está prohibido es circular, que no es un capricho del Gobierno provincial ni mucho menos, es que hay que parar un virus que nos está pegando fuerte a la provincia y la única forma de pararlo es no circulando”.“La rapidez con la que se mueve el virus nos impone a nosotros una celeridad tal como la tiene que tener la gente, que entienda esto, porque tal vez la mayoría lo entendió pero hay una minoría que sabemos que no la entendió. Un poco el encuentro de hoy se debe a esto, coordinar y salir rápido a trabajar”, agregó di Nápoli.Los puestos camineros continúan con los estrictos controles, “pero ahora lo tenemos (al virus) en la provincia y tenemos que trabajar acá adentro, no hay circulación, sabemos que todavía no, pero se está incrementando de una forma importante y por eso el gobernador ha tomado estas decisiones”.

Fiscal General

Armando Agüero añadió que la finalidad del encuentro fue establecer pautas de trabajo inmediato y no apresuradamente, por ello la convocatoria a todos los sectores de la policía para unificar criterios de controles de las personas, de los comercios, las investigaciones por los 205, los turnos de fiscales, el cómo desarrollar los sumarios, entre otros puntos.

“Por otro lado, analizar de acuerdo al decreto del gobernador, cuáles son los criterios que vamos a llevar adelante respecto de las actividades permitidas, qué debe interpretarse por cada actividad y definir los horarios en cada una de las actividades”, añadió.

“Estas situaciones obligan a que nos juntemos todos, coordinemos qué es lo que vamos a hacer y de ahí en adelante avanzar con esa línea de trabajo”, concluyó Agüero.