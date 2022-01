Control y prevención: La mejor herramienta para la detección temprana de cáncer de mama

El Programa Provincial de Cáncer de Mama, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Cáncer de Mama viene siendo en los últimos años una herramienta fundamental a la hora de la detección y prevención del mismo.

En la provincia de La Pampa el móvil mamográfico (mamógrafo móvil) recorre anualmente miles de kilómetros brindando asistencia a pacientes que van desde los 50 a 70 años.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias la doctora Carolina Vitoloni, especialista en diagnostico por imágenes mamarias y referente del Programa Provincial de cáncer de mama sostuvo que “ en las recorridas por la provincia, lo que hacemos es lo que se llama un estudio de tamizaje o de streaming mamario, que se le realiza a una población determinada que va desde los 50 a los 70 años, que sean asintomáticas, que no tengan enfermedades de relevancia de cáncer de mama, por ejemplo que no haya nódulos palpables, alguna secreción por el pezón o alguna alteración mamaria que se pueda ver. Se realizan los estudios buscando detectar imágenes que sean sospechosas de cáncer de mama. Dentro de este contexto, más en tiempos de pandemia, se trabaja con todos los protocolos, con turnos que se dan cada 20 minutos, para evitar el aglomeramiento de gente, y nos da la tranquilidad de poder realizar un estudio de tamizaje preventivo y como prevención secundaria la detección precóz en forma segura”

En referencia al cambio de paradigma en esta población etárea la doctora Vitoloni remarcó que “la conciencia en la población acerca de la detección precóz del cáncer de mamas ha ido aumentando gracias a la difusión que se le ha dado ,al trabajo que se realiza anualmente y al entendimiento acerca de los beneficios que se tiene al hacerse los estudios de forma asintomática. Esto no solo se da en grupos de 50 a 70 años, sino en todas las mujeres en general”

Al ser consultada acerca de porqué los estudios se basan en estas edades, indicó que “ en ese grupo etareo es donde mayor porcentaje de cáncer de mamas se da, y donde los mayores réditos en diagnostico se logran, es mas sensible y especifico, y además, donde los tipos de cáncer que se dan en esas mujeres, nos permite actuar a tiempo y modificar la morbimortalidad. En este grupo de edades, la mortalidad con estudios de tamizaje puede caer a un 30 por ciento y esto es muchísimo.”

La doctora Vitoloni aclaró que “esto no significa que mujeres menores de 50 no se hagan estudios mamográficos. Para aquellas mujeres menores de 50 años o mayores de 70, lo ideal es hacerse los controles clínicos mamarios anualmente con un especialista, quien determinara que estudio específico debe realizarse”.

Finalmente la especialista manifestó que “hoy las expectativas de vida son mayores a lo que era hace 20 años atrás. Y al realizarle estos estudios de detección precoz de cáncer de mamas, podes dar mayores garantías que esto no las va a deteriorar. Los tratamientos son menos invasivos y con mayor potencial de curación. Para llegar a cada punto de la provincia, hay un trabajo multidisciplinario de la gente de atención primaria de la salud como de las localidades, en llamar a las pacientes, convocarlas y que se puedan hacer los estudios. Que las mujeres no tengan miedo a hacerse una mamografía, es un beneficio enorme a la hora de la detección precoz, ya que los canceres de detección temprana tienen una tasa de curación del 98 por ciento a 20 años. La mamografía realizada en forma oportuna, está demostrado, disminuye la mortalidad en un 30 por ciento en pacientes de entre 50 y 70 años”.

