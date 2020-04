Continúan con la vacunación antigripal 2020

En el contexto de la pandemia por COVID-19, se lleva adelante la vacunación antigripal en la Provincia, donde se priorizan los grupos de riesgo al virus influenza como los mayores de 64 años o aquellas que tienen diagnóstico de enfermedades crónicas, las embarazadas y los niños de 6 a 24 meses.

En contexto de pandemia y considerando la vulnerabilidad de las personas mayores de edad al nuevo coronavirus, se priorizó temporalmente este grupo, así como el personal de Salud.

“Si bien la vacuna antigripal no protege contra el nuevo coronavirus, es importante que la población de riesgo se vacune contra la gripe. En el país, este año la demanda por la vacuna ha sido inusual, el transporte internacional de la misma se ve afectado, por lo que la disponibilidad de la vacuna es irregular en los distintos ámbitos de atención”, informaron desde el Ministerio de Salud.

De esta manera, el Ministerio comunicó que se continuarán recibiendo remesas de la vacuna y se distribuirán en centros de salud para seguir llevando adelante la estrategia, ya que aún es oportuna la vacunación contra la gripe debido a que todavía no se transita la época de mayor circulación del virus influenza. Esta situación no es ajena al SEMPRE y es lo que se percibe desde farmacias.

Se recomienda comunicarse con el centro de salud o farmacia evitando romper el aislamiento social y obligatorio, que es tan importante como medida de contención en esta pandemia.

