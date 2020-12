Conectividad y Modernización: la justificación de la creación de un Ministerio estratégico

Curciarello se refirió a los comienzos de la creación y justificó plenamente la puesta en marcha de un nuevo Ministerio creado en la gestión del gobernador, Sergio Ziliotto, quien apenas presentado como proyecto, destacó el valor del mismo como “estratégico” para su gestión. “Comienza este año atípico con la necesidad de poner en marcha un Ministerio nuevo como el nuestro. Lo primero que me encuentro es con un equipo de gente que venía de otros ministerios, que siendo totalmente sincero estaban con la camiseta puesta, formados, capacitados e idóneos, que se sumaron al equipo de funcionarios y a otros agentes que incorporamos. La verdad que pudimos formar un equipo de trabajo que está a la altura de las circunstancias”, indicó.

Implicancias en relación a la pandemia

En consecuencia, a la situación pandémica que atravesó al mundo y a La Pampa puntualmente, el funcionario le comentó a la APN, “concretamente fue todo el manejo en las tramitaciones on-line de permisos, que fueron muchos y de variadas circunstancias. Considero que pudimos dar respuesta y evitar la aglomeración de gente, y todo aquel que requirió su permiso de manera on-line lo ha conseguido. En este último tiempo ya estamos con la etapa de inscripción para la vacunación contra la COVID-19, que se nos suma a los desarrollos de sistemas para el Ministerio de Salud al igual que para otros ministerios del Poder Ejecutivo provincial. Son desarrollos que facilitan el trabajo puertas adentro del Gobierno, y que la sociedad no necesariamente las ve de manera directa, pero que nos requirió mucho trabajo y contribuyó a hacer un buen desempeño desde el punto de vista de los servicios del Estado para hacer frente a la pandemia”, sostuvo.

Despapelización y digitalización en servicios de trámites y documentos

Se puede definir como coyuntural el proceso de digitalización en las tareas diarias de Gobierno, con el objetivo de agilizar y efectivizar el trabajo administrativo diario. En relación a ello, Curciarello indicó que “una de las consideraciones que tuvo el entonces candidato a gobernador, Sergio Ziliotto, fue un Plan de Modernización e Innovación de la Administración Pública y sin saber que iba a existir la situación actual que generó la pandemia por COVID. Lanzamos el Plan Estratégico de Innovación y Modernización, que entre otras cosas establece y nos traza como objetivo la despapelización de la Administración Pública a través de los expedientes electrónicos. Ese es el fondo de la cuestión de manera emergente y urgente por situación sanitaria, fuimos haciendo algunos trámites de manera digital, fundamentalmente los permisos y lo urgente de la pandemia”, continuó.

“La despapelización es un cambio mucho más amplio y profundo que tiene que ver con la incorporación de infraestructura tecnológica y con la capacitación de toda la administración pública y con la normativa necesaria para darle validez legal a todos los cambios que iremos implementando”, sostuvo.

Como próximo y fundamental paso hacia la modernización, el ministro indicó que “lanzamos el Plan, ya tenemos parte de la normativa lista, incluso la Cámara de Diputados de La Pampa nos sancionó la ley correspondiente, sumamos la Firma Digital y durante este año, con la incorporación de toda la infraestructura tecnológica iremos implementando la Plataforma de Gestión Documentaria Electrónica para ir dándole pie a todos los módulos y despapelización en sí, además de la Plataforma de trámites a distancia para que la gente ahí sí, pueda tramitar sus expedientes de manera remota”, manifestó.

Capacitaciones al personal de la Administración Pública e inversión en tecnología

Si bien el personal de la Administración Pública viene realizando capacitaciones en vistas a la actualización y perfeccionamiento en las diferentes aristas del Ejecutivo, Curciarello manifestó que desde su área se trabaja en dos direcciones, “por un lado debemos hacer el desarrollo y puesta en marcha de toda una nueva infraestructura: servidores, storage, almacenamiento, espacios físicos de grandes plataformas. Todo lo atinente a la puesta en marcha y configuración de las plataformas en sí, que es la plataforma del Estado nacional, y por otro lado todo lo que tiene que ver con la capacitación. Esta tiene dos grandes ramas, por un lado seguimos con todo lo que es PROCAAP y las capacitaciones de muchos ámbitos de la administración, y por otro en el marco del Plan Estratégico que refieren al manejo de la instrumentación de la firma digital y el expediente electrónico. Esto se va a ir delineando con la primera ronda en la próxima reunión que tendremos los primeros días del año venidero, con la mesa ejecutiva del Plan de Innovación y Modernización, y allí delinearemos no solo las capacitaciones a todos los agentes y funcionarios, sino también la determinación de todos los flujogramas de la Administración Pública para poder volcar todo el flujo de trámites de la administración en una plataforma electrónica”, manifestó.

Servicio digital de permisos y turnos en funcionamiento pleno

El ministro destacó la puesta a punto del sistema de inscripciones on line, frente a la masividad en las visitas a la web (vacunate.lapampa.gob.ar). “Con los permisos y múltiples servicios que hemos dado, todo el tiempo vamos afinando y cotejando. Si se hubieran inscripto 100 mil personas en una hora sería posible tener algún inconveniente, la verdad es que estamos teniendo un flujo muy permanente que no nos genera saturación porque está bien aceitado el sistema. Seguimos manteniendo un promedio (de inscripciones) de dos personas por minuto aunque ahora tenemos más personas inscriptas, también tenemos un día más para inscribirse”, continuó.

“Suponemos que después de las fiestas donde la gente pueda tener el reencuentro familiar y la distensión, se volcará masivamente a inscribirse. De cualquier modo estamos preparados para que eso ocurra y sobre todo cuando se viene aproximando la fecha de que la vacuna esté en territorio argentino. Sistema tras sistema nos vamos perfeccionando, nos vamos encontrando con errores del anterior y hoy por hoy funciona bien, sin mayores dificultades y es un trámite súper simple”.

Para finalizar, Curciarello llamó a consideración de que la gente se inscriba para la vacunación, pero sin dejar de mantener los cuidados sanitarios preventivos en momentos festivos. “Instamos a que la población se inscriba, este es un esfuerzo de todo el Gobierno y la sociedad, fundamentalmente en estos tiempos donde tendemos a relajarnos, solicitamos que nos cuidemos. No hemos logrado, al contrario, el país está empezando a transitar lo que parecería una segunda ola y La Pampa no está exenta de lo que pasa en el país. Hasta acá la venimos llevando con un cierto manejo que no nos permitió tener grandes números. No despilfarremos lo logrado y tengamos precauciones en los encuentros familiares en las fiestas como los venimos teniendo”, concluyó.