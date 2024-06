Concientización en la Gestión Integral e Inclusiva de los Residuos Sólidos Urbanos

Hace más de 50 años Naciones Unidas impulsó, en el marco de la primera gran conferencia sobre el ambiente a nivel mundial, la celebración de este día como una forma de visibilizar la importancia del cuidado del ambiente y reflexionar sobre las acciones y comportamientos, sobre los compromisos que tanto a nivel individual como colectivo, se tiene y debe impulsar sobre el cuidado del entorno, del único lugar disponible para vivir y desarrollarse.

La jornada se llevó a cabo en el Centro Cultural Provincial MEDASUR, donde se observaron stands institucionales, emprendimientos de economía circular, charlas para público en general y actividades para jóvenes e infancias.

Una de las actividades fue la disertación de promotoras ambientales de Santa Rosa y General Pico, sobre la Promoción Ambiental en la Gestión Integral e Inclusiva de los Residuos Sólidos Urbanos.

En este sentido, las promotoras piquenses, María Palavecino y Cecilia Mayer, comentaron a la Agencia Provincial de Noticias que fueron invitadas “para dar una charla de concientización sobre los residuos de materiales secos reciclables”. “Hablamos sobre la importancia de la separación de materiales en origen y comentarles a los presentes cómo se separan, qué materiales son, implementar la concientización de la importancia de separar los materiales en origen, ya que es importante para nuestros compañeros recuperadores, como para el ambiente”, agregaron.

También se refirieron al trabajo que realizan en General Pico específicamente. “Hacemos un barrido por barrios, recorremos casas y comercios haciendo una breve encuesta sobre si reciclan, si ya tienen donde llevarlo y trabajamos en estaciones sustentables, que son cuartos en las plazas de los barrios y ahí vamos juntando el material reciclable”, contó Palavecino.

Mientras que Mayer agregó que la respuesta de los vecinos “fue muy favorable”. “Nos tocó un barrio popular, una estación sustentable, donde la gente no prestaba mucha atención a la clasificación y en poco tiempo nos llamó la atención la clasificación que ahora realizan. Fue muy bueno y favorable ver la respuesta positiva de los vecinos”, afirmó.

En su caso, María Eugenia Ferreyra contó que en Santa Rosa “estamos trabajando los días lunes y miércoles para sacar el material limpio y seco, después tenemos la recolección de materiales recuperables los días martes y jueves, que lo hace el Municipio y lo lleva la planta”.

“Trabajamos también con la concientización, a través de videos que subimos a las redes, el Municipio que también trabaja en la concientización de la separación de materiales en origen, y lo que significa no recuperar el material, el enorme impacto ambiental que estamos sufriendo en este momento”, explicó.

“Esto también acarrea una situación en la economía social, anteriormente éramos 80 familias y ahora estamos pasando las 150 familias que estamos viviendo de lo que es la recuperación del material limpio y seco”, agregó.

Respecto al trabajo que realizan en la capital pampeana, se refirió a que “no estamos trabajando en todos los barrios por una cuestión de logística, ya que no contamos con la movilidad propia para poder movernos, pero ya estamos presentando proyectos, dialogando con empresas para poder ver que estos materiales puedan llegar a los compañeros”.

En ese sentido, explicó que ya hay cuatro empresas privadas que se ocupan del traslado de los materiales. “Trabajamos en Cooperativa, en este caso se llama Brote Popular, la cual presenta proyectos, no solo abarca a los compañeros que están en reciclado, sino también a los que trabajan en huertas”, puntualizó.

Por último, pidió más compromiso a la sociedad en “la separación de materiales en origen con inclusión social. Además de cuidar el ambiente y podemos sumar a más compañeros que hoy, en el contexto económico que estamos viviendo, sirve mucho. Hay familias muy complicadas, el Gobierno nacional abrió la exportación del cartón, están trayendo lo que es la bovina, hasta las cajas armadas de afuera y ya llevamos un 25% de baja del cartón y esto nos impacta mucho en el bolsillo”, concluyó.