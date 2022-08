Con obras y proyectos La Adela celebra sus 113 años

Entre las obras concretadas está la red de cloacas; el crecimiento del Parque Agroindustrial y viviendas; y en las proyectadas el nuevo hospital es la más importante. No obstante, el intendente municipal, Juan Barrionuevo, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias resaltó que “siempre se sigue gestionado” y apuntó a los proyectos productivos con el aprovechamiento del agua del río Colorado como el objetivo de futuro. Si bien el aniversario es el 26 de agosto, informó que los festejos se harán el 10 de septiembre.Juan Barrionuevo señaló que “este 113° aniversario nos encuentra con un montón de cosas para recordar, antes de la pandemia estábamos acostumbrados a realizar un desfile tradicional donde siempre participaban todas las instituciones y lo relacionado a las empresas que están dentro del parque agroindustrial”.Agregó que “son costumbres que tenemos y que toda la gente de La Adela quiere participar con muchas ganas”.El aniversario es el 26 de agosto, pero el desfile que en esta oportunidad se va a realizar, se trasladará al 10 de septiembre. “Ya estamos trabajando para tener todo organizado, por eso es que aprovechamos septiembre porque los días son más lindos en cuanto al clima”, afirmó.

Obras y anuncios

El intendente Barrionuevo consideró que “este aniversario es un muy buen momento para poder llegar a la gente y contarle lo que entre todos hemos logrado durante estos años de gestión, explicarles también las obras proyectadas para un futuro no tan lejano”.

Recordó que “hace unos días tuvimos la visita del gobernador, Sergio Ziliotto quien anunció 25 viviendas del Plan Mi Casa III, también tuvimos una reunión donde el titular del IPAV Jorge Lezcano anunció un plan de Viviendas del programa nacional Casa Propia que gestionamos cuando asumimos”.

Añadió que “nos habíamos fijado como prioridad la vivienda para la gente ya que veníamos de un gobierno nacional donde no pudimos hacer ninguna vivienda salvo las 10 casas que se construyeron con el Gobierno provincial. Por este motivo hoy tenemos una demanda habitacional muy importante, para esta oportunidad tenemos entre ambos programas un total de 45 viviendas para este y el año próximo”.

Una de las obras más importantes

El jefe comunal sostuvo que “acabamos de inaugurar la obra de cloacas que nos costó muchísimo tiempo” y recordó que “en el año 2007 cuando, nos hacíamos cargo del municipio, se presentaron los estudios y el proyecto y nunca nos imaginamos que ya la tendríamos inaugurada, que si bien no se ve porque está bajo tierra, los vecinos y vecinas de La Adela verán los resultados y el impacto favorable para la salud y el ambiente. La obra fue anunciada por el ex gobernador Carlos Verna, licitada por el actual gobernador Sergio Ziliotto quien también las inauguró”.

Consideró que “otra de las obras de suma importancia, por lo que significa para nuestra localidad, es el hospital nivel IV que anunció Sergio Ziliotto y el mes que viene estará nuestro Gobernador haciendo el llamado a licitación desde La Adela. Para los adelenses y para mí como intendente es un sueño cumplido porque este hospital contará con quirófano, sala de partos por lo que nuestros niños y niñas van a nacer en el pueblo lo que nos dará identidad propia”.

Un parque agroindustrial “modelo y con una ubicación estratégica”

La Adela desarrolló un parque agroindustrial que fue soñado a largo plazo y sin embargo hoy es una realidad con inversores que se instalan permanentemente porque lo ven como lugar estratégico.

Juan Barrionuevo manifestó que “si cerramos los ojos y nos vamos diez años hacia atrás teníamos una localidad totalmente distinta. Hoy se desarrolló turística, productiva y deportivamente, con obras necesarias por el lugar donde se encuentra enclavado entre la barda y el río. Estamos orgullosos de lo que hemos sido capaces de llevar adelante entre todos y con el apoyo permanente de los distintos gobiernos provinciales y nacionales que han pasado porque con cada uno hicimos gestiones teniendo respuestas positivas”.

Trabajo para la gente

El intendente aseguró que “toda la obra pública lleva a que haya menor desocupación en La Adela. Durante la pandemia no paramos nunca porque se llevó adelante la obra de cloacas con los cuidados y medidas mediante el comité de crisis y se pudo mantener la fuente de trabajo. De todas maneras nosotros veníamos trabajando desde el Gobierno anterior con el desarrollo turístico que creció un mil por ciento en la actualidad ya que solo contábamos con las cabañas del ACA. Hoy hay una plaza hotelera muy amplia, un servicio gastronómico variado y opciones para hacer turismo en La Adela mediante distintas empresas instaladas que ofrecen ese tipo de ofertas, por ejemplo, Kumelen Co que hace 10 años que vienen trabajando con paseos en Kayak por el río Colorado, haciendo travesía de distintas distancias, etc”.

Admitió que “uno siempre quiere más, soy una persona que se exige muchísimo a sí mismo y el equipo de trabajo que me acompaña lo sabe, cada vez que realizamos un evento como por ejemplo el que se hizo para el día de las Infancias, o la Fiesta de la Barda que es tan importante, siempre nos ponemos como objetivo para el año siguiente superar lo realizado”.

Lograr una zona bajo riego

Juan Barrionuevo dijo que “queda mucho por hacer. Queremos lograr una zona bajo riego en el río Colorado, poder tener en un futuro una sede del Ente Provincial del Río Colorado presentado proyectos para aprovechar este valle. Siempre pensamos en superar lo que hemos logrado como por ejemplo tenemos en carpeta el poder independizarnos en cuanto a la energía que llega desde la provincia vecina de Río Negro y también tener el gas natural en el parque agroindustrial ya que los caños del gasoducto que va a Capital Federal pasan a la vera de la ruta nacional 22.

La idea es tener una planta de rebaje para generar energía eléctrica y tener el gas natural en el predio. Son necesidades urgentes para el futuro inmediato de La Adela que viene desarrollándose rápidamente y que con el parque agroindustrial, el nuevo hospital y tantas obras habrá más demanda de energía y gas. Es un objetivo que compartimos con el Gobierno provincial, el municipio y la cooperativa local”.

Saludo aniversario

Como mensaje dijo que “yo soy un agradecido permanente de mi pueblo por darme la responsabilidad de dirigir los destinos de La Adela. Hemos trabajado y seguimos trabajando para el desarrollo de nuestro querido pueblo. Si lo analizamos desde el punto de vista político es mucho más el agradecimiento porque me han acompañado siempre, el apoyo fue contundente en las elecciones de medio término, en las elecciones generales y en cada interna que hemos tenido. Los vecinos y las vecinas nos han apoyado a nivel local como cada vez que les hemos ido a pedir el acompañamiento a los distintos Gobiernos provinciales, la respuesta ha sido contundente porque anunciamos obras y hoy están a la vista como por ejemplo el puente nuevo, asfalto en las calles, las cloacas, la red de agua potable y próximamente el hospital que será licitado el mes que viene. La gente sigue depositando su confianza no solo en la intendencia sino también en la Provincia porque la palabra tiene un sello. Cada promesa realizada en campaña se cumplió. Seguiremos trabajando con más ganas todavía, feliz aniversario”, concluyó.