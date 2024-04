Comenzó la cosecha de hongos gírgolas en la zona bajo riego El Sauzal

Dio inicio la cosecha de hongos girgolas en las tierras ubicadas en la zona bajo riego de sección El Sauzal. Se espera que los rindes dupliquen la cantidad que se cosechó el año pasado. La producción es destinada a la elaboración de conservas en escabeche para el mercado interno.

El presidente del Ente Provincial del Río Colorado, Enrique Schmidt, acompañado por la gerente de Administración, Antonella Bellandi y la asesora legal Yasmin Alvarez Cuellar, visitaron este emprendimiento que lleva adelante el productor de 25 de Mayo, Guillermo Forcinito.

A la producción de pasturas, frutas y hortalizas, sumó las elaboraciones artesanales: ciruelas envasadas, mermeladas, ciruelas desecadas y la innovadora producción de hongos girgolas, se trata de hongos comestibles que contribuyen al enriquecimiento de la dieta humana con importantes aportes de proteínas, vitaminas y minerales.

Este 2024 es el tercer año de cosecha: son 60 troncos (de álamo), 30 kg de hongos se obtuvieron durante el primer año, 36 kg el segundo año, y una vez que finalice la actual cosecha se espera que supere los 55 kg.

El productor explicó que la fructificación del hongo se da mientras el tronco tiene celulosa, en el tercer año los primeros 40 troncos utilizados ya no dieron frutos. De los 60 troncos nuevos con los que lleva adelante esta nueva producción, ya 38 fructificaron, esta primera fructificación se da a principio de otoño, cada tronco va a dar dos o tres aproximadamente.

Es muy particular el proceso, se corta el tronco de álamo durante la primavera cuando comienza a subir la savia y la madera tiene suficiente humedad, allí se corta una pequeña “tapita”, donde se ingresan semillas de trigo, que previamente se les colocó un micelio para que incube, se vuelve a tapar y así queda durante toda la primavera y el verano. Esas altas temperaturas son favorables para que el hongo se distribuya y colonice todo el tronco. Cuando comienzan a bajar las temperaturas, en otoño, los hongos empiezan a largar las setas, las fructificaciones. A finales de junio, cuando las temperaturas son aún más bajas, con heladas de por medio, entra en letargo y no fructifica más.

“En primavera, cuando suben las temperaturas, suele pasar que hay un período muy corto de fructificaciones”, agregó Forcinito.

El ambiente que necesita este tipo de producciones es umbráculo, sombra, protección de los vientos, alta humedad de ambiente y la cosecha se puede realizar cuando el sombrero del hongo se pone horizontal, deja caer las esporas, y ya no crece más.

La producción está destinada a realizar escabeche de girgola, con la etiqueta “Chacra Peumahué”, que se comercializa en el mercado interno.

En diálogo con las autoridades del EPRC se analizaron distintas alternativas de expandir la producción y ampliar los mercados, “el proyecto a futuro es llegar a los 200 troncos”, concluyó el productor.