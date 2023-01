Colonia Santa Teresa ya cuenta con vivienda de servicio para personal policial

Se oficializó hoy la entrega de una vivienda de servicio en Colonia Santa Teresa, acción que se ubica dentro del plan habitacional promovido desde el Gobierno provincial para otorgar seguridad habitacional al personal que cumple servicios en dependencias policiales.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, junto al intendente local, Raúl Weymann, y la gerenta del IPAV, Romina Montes de Oca. Además, estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el subjefe de la Policía de La Pampa, Carlos Sosa; demás autoridades provinciales, municipales y policiales.

En primer lugar el intendente Weymann hizo un agradecimiento especial “al señor Gobernador, Sergio Ziliotto, por tener en cuenta a los pueblos”. “Queremos agradecer que nos hayan entregado esta vivienda” y remarcó, “con esto también generamos mano de obra local”.

“Es una inversión muy importante para nosotros y con esto estamos bien cubiertos para el personal (policial). Estamos muy conformes con esto”, finalizó.

Por su parte, di Nápoli reconoció “cuando comenzamos la gestión había varias necesidades en nuestra Policía de la provincia, entre ellas el tema habitacional. En reunión con el señor Gobernador se le hizo saber esta cuestión”. En relación a esto destacó “los trabajadores y profesionales de la seguridad que, si bien trabajan por la seguridad de todos nosotros, tienen que estar junto a sus familias. Son seres humanos. Esto se priorizó cuando el Gobernador tomó la decisión de que se realizaran las viviendas de servicio”.

“Las viviendas de servicio son muy necesarias, como para cualquier persona. Cuando a la policía se le dispone un traslado a cada una de las localidades generalmente se van solos. Nosotros, desde que comenzamos la gestión, tenemos bien en claro que el personal debe tener la posibilidad de estar acompañado de su familia. Es una cuestión muy importante, que hace de contención. En función de ello el gobernador dispuso que se realizaran 54 casas de servicio en determinados lugares de la provincia”.

En esta dirección el ministro remarco la labor llevada adelante por el IPAV “que a la cabeza del señor Lezcano junto a Romina Montes de Oca, y a los municipios logramos tener esta casa de servicio que va a ser bien ocupada no solo por el personal que presta la seguridad, aquí en esta localidad, también va a estar acompañado de su familia. Para nosotros es un gran logro, lleva tiempo, pero es importante que cada una de las localidades donde se construyen estas casas son realizadas por gente de la misma localidad. Esto no es poca cosa”.

“Finalmente quiero agradecer al señor Gobernador, en primer lugar, y el mensaje a nuestra policía es que nos estamos ocupando en los tiempos que se nos dan. Tenemos claro que tienen que tener la posibilidad de estar acompañados de sus familias, es el principal objetivo que tuvimos con el Gobernador. Cuando se hicieron los proyectos de las casas se pensó en la familia y no en la persona sola”.

Por último, expresó “este proceso de entregas de casas de servicio que inició el IPAV me enorgullece, porque cuando una ve el comienzo y ve el final no es poca cosa. Sin duda esto va a redundar en beneficio para todos porque incrementamos la planta de personal en esta localidad y nada menos que acompañado de su familia”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook