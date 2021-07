Colonia 25 de Mayo: aniversario con recordación a quienes forjaron un pueblo

El 26 del corriente mes, la localidad Colonia 25 de Mayo, celebrará su 112º Aniversario y el intendente Abel Abeldaño, habló con la Agencia Provincial de Noticias (APN) y aseguró que no es fácil hacer un análisis en situación de pandemia. “Siempre los aniversarios nos traen la reflexión de lo histórico, de los que nos pasó, de aquella gente que se quedó en el camino, de los primeros pobladores”, contó.Además enumeró las diversas obras que se vienen concretando, como así también se refirió a los asentamientos y al cobro de las tasas por servicios municipales.“Un nuevo aniversario nos retrotrae a nuestros antepasados que forjaron no solamente el destino de todos sino también sus vidas en las tierras del oeste pampeano, en 25 de Mayo. Poder nosotros disfrutar hoy de lo mucho que nos han dejado, es muy bueno. El pueblo comienza a aflorar como tal allá por los años 60 o 65, por lo que somos relativamente joven”, recordó.El jefe comunal se refirió a la celebración de un nuevo cumpleaños de la localidad con los protocolos sanitarios correspondientes. “Debemos ajustarnos lo más que se pueda y brindarle algo distinto a nuestra gente, ya que hace más de un año que prácticamente no tenemos actividades o eventos sociales”, contó.

Trabajos en el club Infantil

Sobre el acuerdo con el Club Infantil 25 de Mayo, Abeldaño comentó que el municipio ya se hace cargo de la institución. “Si bien todavía no se ha plasmado en papeles un acuerdo con el club Infantil, porque estamos por enviarlo al Concejo Deliberante. Simplemente hacemos lo que cualquier institución, las actividades sociales están casi todas paradas y uno sabe que generalmente los socios son muy pocos, y en pandemia el aporte que puede tener un club es cero”, agregó.

También contó que se reunieron con la Comisión Directiva del club, donde les informaron que la Municipalidad se hará cargo de la institución para mantener y mejorar las instalaciones, con el objetivo también de utilizarlo como una dependencia más, “con la condición de que el 10 de diciembre de 2023 vuelva a la comisión del club. Es un convenio de uso”, apuntó.

Veredas y bancos

El intendente puntualizó sobre otras obras que se realizan en la localidad. “En la misma zona donde se encuentra el club estamos haciendo algunas obras, a medida que los días se ponen más lindos y el frio se aleja comenzamos a ver muchísima gente que se acerca a esa zona, hay mucha gente mayor que de a poco se va animando a salir y para ellos estamos construyendo algunos bancos en ese paseo y en pocos días van a comenzar a aparecer también los circuitos de salud”, informó.

“Queremos hacer algo integral, que no sea sólo un pedazo de hormigón, sino que tenga otros atractivos para toda la familia y para quienes desean hacer alguna actividad deportiva. Antes de fin de año, vamos a tener la iluminación Led en toda la avenida Santa Rosa oeste, son obras importantes que más allá de que nosotros pagamos esa obra, es la cooperativa quien debe hacerla”, agregó.

Auditorio 25

El edificio del Auditorio “es un nuevo espacio físico para el uso de toda la comunidad, la obra es un emblema porque siempre he soñado con algo así. Me propuse que algún día, 25 de Mayo iba a tener un lugar así para que la gente, cuando va a alguna reunión o charla esté cómoda, las sillas son cómodas pero las butacas de una sala son más cómodas todavía”, manifestó.

“Estamos orgullosos de poder inaugurar esta obra, que no sólo va a servir para conferencias y actos sociales, religiosos o empresariales, sino también para charlas educativas, podemos hacer que a través de este espacio amplio la Universidad Nacional de La Pampa esté en forma presencial en la ciudad, que teniendo el espacio físico adecuado sólo tengan que enviar a sus profesionales y poder dictar distintas carreras ya que Santa Rosa o General Pico nos quedan muy lejos”, enfatizó.

Sobre el mismo tema, consideró que “es un beneficio directo para las familias y para que la educación se potencie en el futuro, para eso hemos creado el centro virtual y aquí tengo que hacer un agradecimiento a la Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha (COSEGA), porque en su momento nos apadrinó para poder tener una sucursal del Centro Virtual Argentino Valle y hoy ya tenemos nuestro centro propio, nos va muy bien con muchos chicos y no tan chicos, estudiando. Más allá de la virtualidad hay que seguir fomentando la educación, haciendo convenios con distintas universidades que es muy importante”, destacó.

Asfalto de la calle Colonia Barón

El intendente también se refirió al asfalto en la calle Colonia Barón. “Era una deuda pendiente, no sólo mía, sino de varios intendentes que han pasado por el municipio. La calle Colonia Barón es una de las más antiguas, allí está construido el primer barrio del IPAV que tienen que ver con las famosas casas del Barrio de las 60 y del 116, son los dos primeros barrios. La calle tenía un asfaltado de hormigón realizado en aquellos tiempos y ya había cumplido su vida útil, pudimos lograr aportes de la Provincia a través del programa de cloacas y agua, y los ejecutamos”, comunicó.

Luego, agregó: “El asfalto se está haciendo a nuevo y más allá de que la gente se enoje, un poco por las molestias que ocasionamos, después la van a disfrutar porque es una obra que va a durar de por vida”, comentó.

Asentamientos

Al referirse a los asentamientos de la localidad admitió que “se ha ido regularizando la situación de cada uno de ellos. Algunos vecinos ya comenzaron a hacer sus escrituras, en el asentamiento Los Hornos ya tenemos la nomenclatura catastral y solo nos falta hacer el boleto de compra y venta. Por otro lado, se hizo la presentación del tercer asentamiento llamado La Esperanza, lo que significa que antes de fin de año no va a existir ninguno en 25 de Mayo, o por lo menos van a estar regularizados los que ya tenemos. Hay un plan de obra donde prácticamente los tres tienen el agua potable, la energía eléctrica, el servicio de conservación de calles, riego, recolección de residuos, etc”, remarcó.

“La gente ha entendido que no se puede ubicar en cualquier lugar y después venir a reclamar a la municipalidad, hemos tenido algunos inconvenientes porque se han ido a vivir a lugares que son inundables. Estamos más que satisfechos con el trabajo realizado que es muy engorroso, con mucha paciencia porque si no, no se logra regularizar nunca”, afirmó.

Tasas municipales

Abeldaño dijo que las tasas municipales se están pagando, “si bien se ha reducido un poco creo que estamos casi en el 30% en cuanto a índice de cobrabilidad. Las tasas no han sido aumentadas en porcentajes elevados, comparados con el resto de la provincia, estamos bajos. El municipio subsidia prácticamente al 70% de la población y no es barato. La gente a veces no entiende cuando te preguntan qué hacemos con la plata y ese es el problema, el que no paga debe ser subsidiado por la municipalidad. Se han enviado intimaciones, hay un plan para reclamar las deudas antes de que proscriban, esperemos que en poco tiempo más salgamos de la pandemia y comencemos a recaudar más para invertir mejor en obras y en servicios que nos están faltando para hacer”, puntualizó.

Mensaje aniversario

“Quiero decirle a toda la comunidad de 25 de Mayo, que debemos estar más unidos que nunca y todos del mismo lado para vencer el flagelo de este virus, porque sin salud es difícil que podamos hacer algo distinto. Desde el Gobierno Nacional, Provincial y local se está trabajando muchísimo para controlar esta situación. Ojalá que muy pronto no tengamos que andar pidiendo permiso para salir, para ir a caminar o practicar algún deporte, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas que tal vez no creíamos poder ver en nuestras vidas. Si alguien te decía hace unos años que ibas a tener que pedir permiso para salir de tu casa, pensarías que era algo que sólo pasaba en la dictadura. Si bien no son comparables una cosa con la otra, esperemos que el año que viene nos encuentre más fortalecidos que nunca y podamos festejar el 113° Aniversario de otra manera”, concluyó Albeldaño.