Celebraron el 113º aniversario de Luan Toro

En la emotiva celebración el acto fue presidido por el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, y la intendenta Mónica Valor. También estuvieron presentes autoridades judiciales, policiales, educativas y un importante número de lugareños.

Por Resolución Municipal se declaró Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico a los edificios propiedad de la familia Biggi, de Miryam Beatriz Alzugaray y donde funciona actualmente Gomería Aldo.

El espectáculo folclórico se desarrolló (con protocolo) en el salón de usos múltiples con la actuación de Serena Gamboa, Fernando Pereyra y Los Cuatro de Córdoba. La intendenta, Mónica Valor, Víctor Hugo Godoy, integrante de Los Cuatro de Córdoba, Serena Gamboa y un antiguo poblador, tuvieron a cargo el corte de la torta aniversario.

Comunidad pujante

El secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, en representación del Gobierno de La Pampa, se refirió al particular año atravesado por la pandemia “fue difícil pasarlo, donde todos los esfuerzos fueron a parar a Salud y Seguridad, por ello creo que tenemos que pensar en nuevas ideas para que Luan Toro siga adelante, con obras como el asfalto. Las demás que se están haciendo, pero también tenemos que pensar en entrar en un circuito de turismo. La Pampa se está acostumbrando a hacer turismo entre los pampeanos. Tenemos que reinventarnos y lo estamos haciendo”, reflexionó.

Destacó el valor de las instituciones, “sobre todo en un pueblo y cuánto han trabajado en estos tiempos de pandemia. También a los chicos colaboradores tenemos que darles las gracias porque trabajaron ad honorem. Mañana, tarde y noche. Es algo loable lo que hicieron. Gracias también a la gente de Seguridad, a la Policía que tuvo cosas difíciles”.

Continuó “la ciencia está arrimando la vacuna que posiblemente nos traerá un alivio, aunque no debemos bajar los brazos. Tenemos que seguir cuidándonos para poder seguir adelante con todos nuestros proyectos”.

Consideró que “cuando uno es de pueblo como lo soy yo, es muy bueno resaltar la historia de cada casa, de cada lugar, de la gente que ha pasado haciendo patria. Pueblos que tienen memoria son los que siguen adelante. No hay que olvidarse de la gente que estuvo, de quienes se quedaron en aquellos tiempos donde era tan difícil estar por estos lugares”.

Ya concluyendo manifestó “hoy vemos un Luan Toro distinto, cambiado y veo el entusiasmo y las ganas que pone la intendenta para seguir adelante. Como dijo el ex gobernador, Carlos Verna, y dice el gobernador, Sergio Ziliotto, para el Gobierno provincial no hay pueblos chicos ni pueblos grandes. Vengo con el compromiso de decirles que estamos siempre presentes, y destacamos que las gestiones las hace la intendenta Mónica Valor, apuntan al bienestar de todos ustedes y del pueblo”.

Obras en la localidad

Mónica Valor detalló las obras en marcha. “Se encuentran en construcción 13 cuadras de asfalto, se comenzará con la obra de revestimiento de desagües pluviales que permitirá direccionar el escurrimiento del agua al lugar destinado para ella. El próximo martes firmaré con el gobernador, Sergio Ziliotto el convenio de 5 viviendas del Plan Mi Casa (acto que se celebró en el día de la fecha) las que comenzaremos a construir rápidamente. Se llevará a cabo un parque temático de plantas autóctonas y un parque que comprende un anfiteatro. Estará emplazado en terrenos del ferrocarril. Se construirá en el predio Florencio Martín, un salón con baños para ser utilizado como camping, se remodelará la Escuela N° 55 “Laureano González” y estamos a la espera de la firma con Nación del programa Argentina Hace, para la construcción de una terminal de ómnibus y salones, que serán utilizados para el desarrollo del Provida o cualquier situación social que lo requiera”.

La jefa comunal hizo un llamado a la comunidad para “seguir construyendo día a día nuestro pueblo, porque todos y todas debemos ser partícipes de esta construcción. Una de las enseñanzas que nos deja la pandemia es que debemos ser menos individualistas, solidarizarnos más con el prójimo. La realidad nos exige que seamos mejores ciudadanos, mejores vecinos y más empáticos, con quienes sufren en la vida cotidiana. Felicito y agradezco la fuerza y acompañamiento de cada uno, para que Luan Toro siga avanzando en este camino de crecimiento. Reafirmo el compromiso asumido con el Gobierno provincial de seguir trabajando con el proyecto que lleva adelante el gobernador, Sergio Ziliotto, para la provincia de La Pampa”.

En el discurso resaltó el compromiso de los antiguos y actuales pobladores, “más de un siglo de lucha, trabajo y sacrificios que le dieron identidad a nuestro pueblo. La necesidad de amalgamar las ideas, los llevó a poner la piedra fundamental de nuestro pueblo en una fecha significativa como es la llegada del ferrocarril el 15 de marzo de 1908”.

Se remontó a tiempos pasados contando: “fueron Carlos y Eduardo Madero quienes decidieron darle un poder sobre las tierras a Juan Smith con el fin de vender chacras, solares y quintas, y a partir de ahí Luan Toro comenzó a transformarse en un centro urbano. La fundación fue un acto que trascendió la vida de los vecinos que nos pone hoy aquí, en nuestro pueblo, nuestro lugar en el mundo, nos enorgullece su esencia conformada por quienes nacimos aquí y por quienes lo eligieron para vivir”.

Continuó “la vida de un pueblo se ve influida por el contexto en el que está inserto, recordarán ustedes que hace un año, cuando nos aprestábamos a festejar nuestros 112 años nos sorprendía la pandemia por COVID-19, marcando un antes y un después. El 2020 fue un año muy duro, cargado de incertidumbre, desafíos y emociones fuertes. Una enfermedad desconocida que llegó a todas las comunidades del mundo, hizo cambiar repentinamente nuestras vidas. Debimos acostumbrarnos a nuevos normas sociales. A protocolos, a no poder conectarnos físicamente con personas queridas. Toda esta incertidumbre fue dando paso a las certezas de la ciencia, permitiéndonos hoy celebrar la llegada de la vacuna, sin descuidar las medias preventivas porque la pandemia aún continúa. En todo este tiempo ha sido invalorable la presencia del Gobierno. Desde el presidente de la Nación, reconstruyendo un Ministerio de Salud que no existía, tomando medidas duras que la emergencia requería, y el Gobierno provincial que a través del Gobernador y todo su gabinete, estuvieron a disposición de cada municipio brindando la contención y asistencia necesarias”.

Sobre el actual municipal señaló que “se centró en atender a los sectores más vulnerables tratando de reducir el impacto de la pandemia, cuidando la vida de los vecinos y vecinas. Contamos para ellos con la colaboración de un gran equipo de trabajo, conformado por el Comité de Emergencia, empleados municipales, de Salud, Seguridad y personas voluntarias, que colaboraron en el cuidado de todos y todas, disponiendo de su tiempo y exponiendo su salud. Sabemos que llevará tiempo reconstruir la situación social y para ello es fundamental la reactivación económica y la generación de empleo. Por eso seguimos trabajando con el Gobierno provincial, en la proyección y ejecución de obras”.