Catriló festejó su 126° aniversario

Con el tradicional desfile de instituciones, inauguraciones y música en la plaza, la localidad celebró un nuevo año de vida.

Luego de la recepción de autoridades provinciales, el intendente local, Ricardo Delfino, enumeró las obras que se hicieron en estos ocho años de mandato durante su gestión, donde agradeció el apoyo constante del Gobierno de La Pampa. A su turno, en representación del Gobierno provincial, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, celebró el poder estar en un nuevo cumpleaños de Catriló. “Una localidad que demuestra lo que es posible hacer cuando trabajan mancomunadamente el sector privado y el público. Las cosas se construyen entre todos, y con un Estado que esté presente, regulando diferencias y asimetrías. No queremos un Estado grandilocuente que todo lo puede y todo lo hace, pero mucho menos queremos un Estado ausente, donde no está para dar un manto de igualdad y equidad”, expresó.

“Con el ejemplo de este Catriló pujante en lo productivo, en lo económico y lo industrial, los invito a que con esa idea y todos los elementos sobre la mesa, pensemos para que Catriló, La Pampa y cada una de nuestras localidades sigan creciendo en armonía”, continuó Curciarello, quien a modo de cierre dejó “un fraternal y afectuoso saludo de nuestro gobernador, Sergio Ziliotto, que por cuestiones de agenda no pudo estar hoy acá”. Luego de los discursos se dio paso al desfile, del que participaron todas las instituciones que forman parte de la vida activa de Catriló, como así también todas las escuelas deportivas municipales y programas que se llevan adelante desde la comuna.

Además del ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, participaron en representación del Gobierno provincial, el subsecretario de Asuntos Agrarios del Ministerio de la Producción, Ricardo Baraldi; y el subsecretario de Energías Renovables de la Secretaría de Energía y Minería, Claudio Gordillo. Por último, el intendente Delfino, junto a los funcionarios provinciales, vecinos y vecinas inauguraron, en primer término, el Laboratorio para Diagnóstico de Triquinosis ubicado en la Dirección de Bromatología, y luego la Estación Sustentable, situada en el acceso de Ruta Provincial N°1.

