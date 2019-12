Capacitaron a profesores del Programa ProVida Verano 2020

Las actividades se desarrollaron de manera rotativa en el transcurso de la mañana de hoy en el complejo municipal “Horacio del Campo” de Toay. Las mismas estuvieron a cargo de personal del Ministerio de Salud y del área de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social. Gran parte de las acciones enfocaron como objetivo el aprendizaje de maniobras de RCP, una acción considerada como imprescindible en el manejo de grupos, ya que existe la posibilidad de atravesar situaciones críticas (paro cardíaco) que pueden ser resueltas –en primera instancia- efectuando las primeras maniobras de reanimación. Pensando en las actividades de natación se profundizó en instrucciones a partir de una conjugación entre técnicas nuevas y tradicionales. En cuanto a las accciones destinadas al esparcimiento se puntualizó sobre las campamentiles y su importancia a la hora de la sociabilización y recreación.Cabe recordar quel Gobierno provincial incrementó presupuestariamente el Programa ProVida verano 2020 en un 50%, superando las expectativas de los intendentes y de los encargados de las colonias en los distintos puntos de la provincia. Para la presente edición se aguarda la participación de más de 20.000 asistentes entre niños y adultos mayores.El subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Ceferino Almudévar, se mostró sorprendido por el nivel de las inscripciones, que fue duplicada con respecto a las registradas el año pasado. “Esto habla de la gran expectativa que generaron las colonias este año. El Gobierno pampeano decidió incrementar las partidas presupuestarias destinadas al desarrollo de las colonias por lo que auguramos un excelente desarrollo de las mismas, todos sabemos que la cuestión económica es fundamental para mejorar el recurso humano y para la compra de materiales”, sintetizó.El funcionario pampeano consideró las colonias públicas de verano como una actividad clave para los chicos y mayores de las localidades “porque les permite contar con un espacio de recreación, que no solo les ofrece sociabilización y esparcimiento sano, sino también el aprendizaje de lo que es el primer seguro de vida: la natación”, manifestó.

La Pampa con salida al mar

Desde el Gobierno provincial, en el marco del Programa ProVida, se ofrece además la posibilidad de que los chicos asistentes a las colonias visiten la localidad turística de Pehuencó, espacio donde puedan disfrutar de la playa y el mar. Estadísticamente se conoce que para muchos de los chicos y adultos mayores asistentes a las colonias públicas, se trata de una oportunidad única de conocer el mar. Precisamente en ese marco, desde la Subsecretaría de Deportes se concretó recientemente un convenio con referentes del Merendero “Los amigos solidarios”, para que los chicos concurrentes tengan la posibilidad de conocer la zona balnearia. “Los chicos que concurren a este merendero no conocen el mar y nosotros podemos ofrecerles esa posibilidad. Haberlo podido concretar nos generó, al igual que los chicos, una alegría muy grande, de hecho la temporada de enero y febrero está prácticamente completa en cuanto a lugares disponibles. Vamos a recibir a chicos que -en su gran mayoría- no tuvieron la posibilidad de conocer el mar y los adultos mayores viajarán en los meses de marzo y abril. El campamento que tenemos allá es hermoso, no solo le ofrece la oportunidad de vacacionar en el mar a los chicos de las colonias, sino también a las familias –para las que tenemos 10 plazas- a las cuales por razones económicas se les dificulta ir de vacaciones”, concluyó.