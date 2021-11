Capacitan en la emisión del Certificado de Pre-identificación (CPI)

Agentes de la Dirección de Registro Civil provincial y del Registro Nacional de las Personas mantuvieron un encuentro con el fin de capacitarse y poner en común la realización de distintos trámites identificatorios. Desde el organismo nacional reconocieron que la Provincia continúa con Sub Registro Cero, esto es que no cuenta con pampeanas y pampeanos indocumentados en su territorio.

La subdirectora de la Dirección General de Registro Civil (DGRC), Vanesa Torres comentó a la Agencia Provincial de Noticias que “la entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27611, de fecha 15 de enero del año 2021, modificó el régimen de inscripción de nacimientos establecido en Ley de Registro Civil y Capacidad de las Personas por la ley Nacional N° 26413, dando la posibilidad de inscribir (generar acta) los nacimientos, aún cuando se encuentran vencidos los plazos legales, abarcando aquellos casos de ciudadanos o ciudadanas que por distintos motivos no tienen su partida de nacimiento y por ende el DNI. En La Pampa contamos con esta herramienta que a la fecha lleva exitosamente una cantidad importante de trámites tomados”.

Torres amplió diciendo que “el Ministerio del Interior, a través de Re Na Per, creó el Certificado de Pre-identificación (CPI), herramienta que permitirá obtener antecedentes con datos biométricos de todas las personas no inscriptas del país, y que también permite a los registros Civiles acompañarlas y facilitarles el proceso de la obtención de su partida de nacimiento y posterior Documento Nacional de Identidad”.

“Si bien el certificado no tendrá validez como Documento Nacional de Identidad, tiene por objeto iniciar y facilitar el reconocimiento de la persona humana y hace a la vez de prueba para la inscripción del nacimiento. El Certificado tendrá vigencia de seis meses prorrogables por períodos iguales y generará un registro con una codificación alfanumérica de tres letras y tres números”, detalló.

También aclaró que “si la persona a incorporar es menor de 14 años, debe estar acompañada por un mayor. Luego de tomar el trámite del CPI del menor, se deberá tomar al mayor acompañante un trámite de Identificación (no genera DNI), con toma de datos biométricos, biográficos y contacto”.

“La emisión y entrega del Certificado de Pre-identificación se efectuará una vez finalizado el proceso interno que determinará si la persona no se encuentra identificada y/o matriculada de manera previa”, concluyó.

La reunión se realizó en forma remota y destacó que La Pampa no tiene subregistro, (indocumentados) aplicándose actualmente la herramienta del CPI en casos de ciudadanos o ciudadanas que residían en lugares alejados (rurales) o no contaban con la información necesaria para la poder hacer el trámites.

También se desarrolló ante los agentes del área de documentación que conforman parte de la Dirección General, una puesta en común del articulado del trámite, y la experiencia al abordar a la ciudadanía que en estos casos registrales, por ser la más vulnerable en cuanto al acceso de derechos.

