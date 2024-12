El Programa de Infraestructura deportiva junto al Plan de Iluminación Eficiente en espacios deportivos trae como beneficios el aumento del tiempo de disfrute, la permanencia y seguridad en espacios deportivos, el ahorro económico y el cuidado del ambiente, como así también el mejoramiento de las condiciones edilicias.Estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfel, el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, el senador nacional Daniel Bensusán, funcionarios provinciales, intendentes de diferentes localidades e integrantes de las comisiones directivas de las instituciones deportivas.Con una inversión para este año de más de $ 1.500 millones y 216 beneficios otorgados entre 2023 y 2024 se reafirma el compromiso de ser una Provincia inclusiva, moderna y eficiente revalorizando espacios que brindan contención social y son un espacio importante para cada comunidad.

Equidad

“Más de 50 clubes nos están acompañando en esta entrega, representan casi 30 localidades. Ese es el claro ejemplo de que las políticas públicas de este Gobierno son federales, equitativas, y que llegan a todos los puntos de la Provincia. Tenemos más que claro como Provincia que siempre hay pampeanos y pampeanas que requieren un Estado que acompañe. Estas políticas públicas no son casualidades, esto está enmarcado en una mirada estratégica del Gobierno provincial, en materia de contención social y deportiva. Creemos que los clubes cumplen ese rol significativo de llegar a donde no llega el estado y la obligación nuestra es continuar acompañándolos y generar un marco de herramientas para poder que puedan seguir desarrollándose. La contención social permite a cada una de las localidades vivir en armonía, en paz social, y eso es un valor que los pampeanos tienen como capital que lo llena de orgullo y hay que seguir trabajando en conjunto para sostenerlo”, expresó el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, al inicio del acto.

Estrategia

A continuación el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, dirigió sus palabras a los representantes de instituciones deportivas que estaban presentes “Este es un trabajo en conjunto que nos permitió conocer las necesidades de cada una de las entidades e instituciones y aunar esfuerzos para poder ayudarlos a concretar esos proyectos. Esto no sería posible sin la acción de cada institución a la que como directivos representan, como también los intendentes e intendentas, que a través de este lugar brindan espacios de cohesión, de integración y crean, mediante los espacios deportivos y el deporte, un refugio de la sociedad no solo pampeana, sino nacional. Son espacios donde la gente va disfrutar, a pasar un buen momento, a compartir y estrechar lazos, y desde el Gobierno Provincial lo que buscamos es acompañar y reforzar estas medidas y estas acciones que no solamente mejoran puntualmente un club o una entidad, sino que hacen subir de nivel la calidad de vida de los ciudadanos pampeanos”.

Planificación

Durante la firma, la subsecretaria de Energías Renovables, Georgina Doroni explicó los alcances de esta política pública, el trabajo realizado hasta el momento, y las proyecciones y desafíos para continuar avanzando en la implementación de estos programas, “La importancia de este tipo de políticas públicas que nos ha encomendado el gobernador, Sergio Ziliotto, y el trabajar de forma conjunta con las distintas áreas de gobierno, nos permite cumplir con acciones de inclusión e integración social. En estos tiempos de crisis institucional donde se cuestiona el rol del Estado y de diferentes instituciones, poder planificar y llevar adelante un Estado que este comprometido en mejorar la calidad de vida y acompañar instituciones que cumplen un rol fundamental en la idiosincrasia pampeana, es no solo reconfortante sino que también nos exige seguir pensando cómo llevar políticas que se mantengan en el tiempo, que sean sostenibles y que generen eficiencia, modernización y mejorarás en los espacios deportivos. Sin una estrategia, planificación y sinergia entre el Gobierno Provincial y los clubes y espacios deportivos sería muy difícil generar políticas públicas que perduren en el tiempo, y esta entrega de más de 50 aportes y beneficios a diferentes instituciones es una clara señal de ello”.

La decisión del Gobierno provincial de continuar avanzando en este desafío es fundamental para acompañar la tarea que realizan las asociaciones y clubes deportivos, fomentando la construcción y fortalecimiento de lazos sociales, comunitarios y solidarios a través del deporte.