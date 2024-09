Balance positivo del Congreso Nacional de Contadurías Generales en La Pampa

El contador general de La Pampa, Adrián García, realizó un balance sobre el XXXVII Congreso Nacional de Contadurías Generales que tuvo lugar el pasado 10 de septiembre en Santa Rosa. Resaltó que el desarrollo de la jornada fue el esperado, con disertaciones especiales (una de ellas, desde España) y con más de 120 participantes (80 de ellos, presenciales).

Por primera vez le tocó a La Pampa ser la anfitriona del Congreso Nacional de Contadurías Generales, y la Contaduría General de la Provincia estuvo a la altura de las circunstancias en cuanto a recepción, contenidos y debates de situaciones actuales.

“Era un importante desafío para nosotros organizarlo por primera vez y estamos contentos porque salió todo muy bien. Ya están llegando a sus lugares cada una de las 17 provincias que participaron del Congreso. Se fueron muy contentos no solo por el contenido de la actividad, las charlas y el contexto que rodeaba al Congreso, sino también por una visita guiada que realizamos por la Reserva Provincial Parque Luro y en Salinas Grandes. Fue la frutilla del postre y realmente quedaron todos muy conformes”, indicó el funcionario a la Agencia Provincial de Noticias.

En términos de contenidos abordados y el desarrollo de la jornada, el funcionario destacó que “comenzamos con la primera charla de inteligencia artificial aplicada a la gestión que la dio una experta en el tema desde España, la profesora titular de Derecho Administrativo y Derecho de las Telecomunicaciones y de las Nuevas Tecnologías, Carolina Wisner. Además de ella participaron en forma virtual unos 40 personas de todo el país, más los 80 participantes presenciales. El tema de la IA fue un disparador de temas para todas las contadurías, desde la parte teórica del tema hasta la aplicabilidad en la parte práctica. Tuvimos un caso con la charla de Neuquén que ya están aplicando inteligencia artificial en auditorias y nos dejó muchos disparadores para ver cómo se puede seguir de aquí en adelante con ese tema”, continuó.

“Además se abordaron temas de control público como función de las contadurías y otros temas prácticos que los organizaba la comisión de estudios que tienen la Asociación de Contadores Generales, con un desarrollo de un correlato de situación de las diferentes contadurías en determinados temas. Esto se expuso y las demás contadurías presentes realizaban preguntas de acuerdo a la situación de cada una de ellas y de allí se desprendieron diversos debates para compararnos en y ver en qué situación estamos cada uno”, manifestó.

Transparentar, democratizar y federalizar

Durante la apertura del XXXVII Congreso Nacional de Contadurías Generales, la vicegobernadora de La Pampa, Alicia Mayoral, destacaba el lema de la jornada (Transparentar, democratizar y federalizar la gestión de la información y conocimiento), y destacaba que “La Pampa es mucho más que viento, arena, campo y carne. Somos profesionales serios que intentamos encontrarle la vuelta a los distintos momentos que atraviesa el país”.

En relación a estos ejes, el contador General del Gobierno de La Pampa remarcaba que “ el resumen de Alicia (Mayoral) en cinco minutos fue una síntesis exacta de lo que fue el Congreso. Habló del lema del Congreso; Transparentar: que es la idea que tiene el Gobierno y de hecho se aplica diariamente a través de las páginas webs. Todo lo que hace la Provincia de muestra. En cuestión de federalizar, nuestro gobernador, Sergio Ziliotto, habla de ser una gestión federal y no centralista como la situación que vivimos hoy. La Contaduría General por más que sea un organismo técnico no escapa a esta realidad. Uno puede pensar que determinadas cuestiones son únicamente políticas, y no, son técnicas también porque nos afectan a diario con las circunstancias que vivimos cuando hablamos de recursos y gastos”, dijo.

Sobre el desarrollo global del XXXVII Congreso Nacional de Contadurías Generales, García dijo que “el Congreso cerró ayer, nuestro desafío era que no solo fueran charlas desde el punto de vista de la profesión y de las tareas que desarrollamos, sino que queríamos mostrarles nuestra provincia y que tuvieran la posibilidad de conocer nuestras tierras, carnes y costumbres de anfitrión. La gente ya está llegando a sus puntos de origen y nos llueven los mensajes de agradecimiento sobre su estadía en La Pampa”, concluyó.