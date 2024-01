Autoridades de Salud recorrieron el Servicio de Oncología del “Padre Buodo”

El ministro de Salud, Mario Kohan, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera y la subsecretaria de Salud Social y Comunitaria, Cintia Zalabardo, recorrieron hoy el Establecimiento Asistencial achense y, en particular, el nuevo Servicio de Oncología, que garantiza al paciente en tratamiento por cáncer una atención personalizada, oportuna, de calidad, centrada en la asistencia y la contención desde el primer momento del diagnóstico.Un hecho no menor es que, además, se evitan derivaciones a otros centros de mayor complejidad, con todo lo que eso implica tanto para el paciente como para su familia, en situaciones de tanta vulnerabilidad.En nombre del Gobierno provincial, el ministro explicó a la Agencia Provincial de Noticias la flamante puesta en marcha es parte de un proceso iniciado hace años, que apunta a la descentralización y fortalecimiento de los centros de salud. “A partir de la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto se continúa con el fortalecimiento del sistema de salud y en particular al hospital Padre Buodo que se le dio mucha jerarquía, a punto tal que desde hace un tiempo desarrollamos una Unidad de Terapia Intensiva que rinde sus frutos asistiendo no solo a General Acha sino a toda la zona de influencia, lo que descongestiona otros centros”.

Apuntando a la descentralización

Sabiendo que la enfermedad oncológica es una de la que más víctimas cobra en la humanidad es que “se tomó la decisión desde el Gobierno provincial de diseñar un Hospital de Día Oncológico, para ello se dotó al Establecimiento Asistencial de General Acha con cuatro sillones para los tratamientos intra-venosos y una cabina de preparación de fármacos. Desde este servicio dos especialistas oncólogos y un médico paliativista, en conjunto con los médicos del Hospital, entrenan al personal y van desarrollando una actividad muy beneficiosa para la comunidad, ya que se pueden realizar los tratamientos en la localidad y evitar el traslado de los pacientes, con todo lo que eso implica”, explicó Kohan

A modo de cierre, y tras expresar la satisfacción que representa prestar estos servicios de calidad, el funcionario provincial dijo: “a pesar de la crisis, el Gobierno pampeano sigue apostando a la descentralización y fortalecimiento regional. Y agrego “el Servicio se va a ver aún más fortalecido cuando completemos el sueño del Centro Oncológico de Radio-Terapia, cercano al Hospital René Favaloro, que avanza en tiempo y forma. Son una suma de acciones, con objetivos claros, y que se dan a partir de una firme decisión política”.

Servicio personalizado

El servicio cuenta con dos médicos oncólogos Sebastián García Peralbo y Mauro Dutto, profesionales de renombre en la Provincia que trabajan con un equipo de salud interdisciplinario dispuestos a brindar atención especializada.

Consultado sobre el funcionamiento del Servicio, Peralbo expresó la satisfacción enorme “de ser parte del Servicio de Oncología del Hospital Padre Buodo, se trata de un área nueva que llegó para garantizar un servicio, y más allá de eso para brindar atención de calidad a pacientes que están atravesando esta enfermedad. Varios de ellos en situaciones de fragilidad propias de la patología tenían que desplazarse muchos kilómetros para poder realizar los tratamientos, poder evitar esto, para los pacientes y para sus familiares, es un gran beneficio, una enorme comodidad. Esta ampliación de la capacidad resolutiva permite acortar las distancias para pacientes de General Acha pero también para pacientes de Puelches, de Chacharramendi, que hoy consultan en nuestro servicio y que hasta hace un tiempo tenían que trasladarse a Santa Rosa o a otros Centros de atención”.

El Servicio trabaja de manera interdisciplinaria con el resto del Hospital, siempre con el objetivo y la intención que el paciente diagnosticado como “oncológico” se sienta contenido acompañado.

García Peralbo agregó que El Hospital de Día, “que es como denominamos a la sala donde se realizan los tratamientos, cuenta cuatro sillones que permite la realización de procedimientos simultáneos. En este espacio se realizan los tratamientos de quimioterapia y algunos procedimientos más modernos como por ejemplo inmunoterapia. También contamos con un espacio físico donde se encuentran los consultorios médicos, que es donde con el doctor Dutto realizamos los seguimientos de los pacientes que están en tratamiento. Este equipo de trabajo cuenta también con la presencia del doctor Eduardo Fuertes; especialista en cuidados paliativos, quien se encarga del control de síntomas, tratamiento del dolor. Todos, junto al equipo de Enfermería y demás sectores del Hospital trabajamos en una atención integral del paciente, garantizando atención de calidad para las y los pacientes con cáncer”.

“En este corto período de tiempo el Servicio de Oncología creció a pasos agigantados, nació y se desarrolla con la misión primordial de brindar a los pacientes una nueva prestación en salud de la más alta calidad y seguridad, siempre pensando en las necesidades de los pacientes y sus familias. Todo esto es posible gracias a que contamos con un Estado presente, dispuesto a fortalecer la Red Provincial de Salud, que potencia la descentralización de la atención, la accesibilidad al sistema a través del fortalecimiento del mismo, ya sea gracias a la creación de nuevos servicios, a la contratación de profesionales, al incremento de nuevos espacios físicos, todo en pos de garantizar derechos en salud a pampeanas y pampeanos”, concluyó el especialista.

Prioritario

En igual sentido el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, agregó que para el Gobierno pampeano la salud “es prioridad, durante la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, el Hospital Padre Buodo incrementó los servicios, pasó a contar con una terapia intensiva, aumento las camas de internación, creció en equipamiento, en recurso humano calificado, amplió el parque automotor, entre otras tantas acciones”.

Asimismo, y desde hace cuatro meses, se puso en funcionamiento el Servicio de Oncología, que se fortalece día a día, “donde ya se atendieron más de 160 consultas y que próximamente sumará, al área de cuidados paliativos, el área de psico-oncología y de nutrición para acompañar a las y los pacientes en cada tratamiento. La creación de este nuevo servicio y el crecimiento del mismo nos enorgullece, porque sabemos del impacto que genera para quienes transitan una enfermedad oncológica, poder realizarse los tratamientos en la localidad, evitando tener que desplazarse a otros centros ubicados en la provincia. Trabajamos día a día para garantizar servicios de calidad en materia de salud, accesibles a toda la población, para brindar atención oportuna a cada ciudadana y ciudadano que lo necesite”.