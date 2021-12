Austeros festejos para el 110 aniversario de General Campos

“Hace mucho tiempo que estamos en la gestión, nos tocó el festejo del centenario del pueblo y ahora también los 110 años y no es poca cosa, son muchas las localidades de La Pampa que cumplen la misma cantidad de años. En nuestro caso nos preparamos para un festejo muy austero con un encuentro de bandas locales, la presentación de la escuela de canto municipal y música para bailar, este sábado 11 de diciembre por la noche”, afirmó en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, A.P.N. el intendente de General Manuel Campos, Mario Roth.Comentó que “en el marco de nuestros 110 años de vida estamos a punto de entregar 6 viviendas del Plan Mi Casa tercera etapa, seguramente en las próximas horas las autoridades del IPAV van a comunicarnos si vienen el día viernes o lo dejaríamos para la semana próxima”.Calificó al plan Mi Casa como “excelente, porque nos permite a los pueblos de 2 mil, 3 mil o 4 mil habitantes construir ciertas clases de viviendas con fondos que se van rindiendo luego de cada etapa transcurrida y el Gobernador Sergio Ziliotto nos ha dicho que cuando se termina un plan inmediatamente se comienza con otro y nosotros ya estaríamos iniciando la cuarta etapa, la próxima semana se firmaría el convenio correspondiente. De todos modos, ya nos adelantamos para que no se nos vayan los costos de materiales y mano de obra”, puntualizó.Agregó que “el Plan Mi Casa es importante porque se delega en los intendentes las decisiones y a su vez es una gran oportunidad de trabajo para mucha gente. Gracias a Dios en General Campos estamos con un cupo muy limitado de personas en espera y cumpliendo con todas las necesidades de quienes están en condiciones de habitar este tipo de viviendas”.

Industrias que generan mano de obra

Mario Roth manifestó que “en materia de ocupación el pueblo está muy bien porque hay mucha contención y hasta suele faltar gente para trabajar en las empresas que tiene la localidad, las industrias lácteas, las distribuidoras, planteas de balanceados, chacinados y otras industrias pequeñas generan mucha mano de obra”.

Indicó que “también desde este municipio acompañamos permanentemente a las industrias gestionando créditos por el Banco de La Pampa para que sigan creciendo y expandiéndose por todo el país y por ende generando trabajo en la gente, no solo en La Pampa sino también en la provincia de Buenos Aires, en la costa y otras grandes ciudades del país”.

Empleados municipales

Se refirió a que “la planta de empleados municipales no ha variado mucho desde el año 1999, solamente aumentó en un 10 o 15 por ciento más desde que ingresé como intendente, de 32 sueldos ahora tenemos 35 o 36 nada más, esto significa que la parte privada se está moviendo generando fuentes laborales y hasta hubo empleados municipales que renunciaron para irse a trabajar en las industrias locales que es más rentable. Esto es positivo para General Campos, todo lo que sea para mejorar siempre es bienvenido”.

Instituciones intermedias

El jefe comunal contó que “desde la Municipalidad brindamos ayuda permanente a las instituciones intermedias, el club Unión es nuestra segunda casa y tenemos un trato preferencial porque entendemos que el deporte contiene a los chicos, adolescentes y adultos. Tenemos chicos que están compitiendo en Karate, vóley, uno en Speedway a nivel internacional y estamos apoyándolos. Con respecto a las comisiones, nos está costando muchísimo integrar gente a las cooperadoras, siempre somos las mismas caras en las comisiones, debe pasar en casi todos los lugares chicos. No obstante, esto, están trabajando muy bien, la escuela primaria está próxima a cumplir 100 años en el mes de marzo. El Centro de Jubilados y otras instituciones se están rearmando luego de esta Pandemia que afectó a todo el mundo, es importante también tener los papeles al día porque a la hora de gestionar algún subsidio es requisito presentar toda la documentación”.

Situación social sin complicaciones

Mario Roht aseguró que “no tenemos situaciones complicadas en cuanto a lo social, hubo algunos problemitas durante la Pandemia con gente que trabajaba de albañil y otras tareas que no podían salir, pero en 40 días pudimos solucionar eso cuando se habilitaron nuevas actividades, se asistió a muy poca gente y gracias a Dios no tuvimos ningún sobresalto salvo problemas puntuales de salud donde siempre estuvimos presentes”.

Obras a futuro

La Municipalidad de General Campos está trabajando con una empresa que hace 4 o 5 cuadras de asfalto por año con dinero que se le cobra al frentista y ya se ha hecho una cadena, aunque en estos últimos tiempos se está poniendo todo muy difícil por el aumento de los costos.

Los vecinos pagan los impuestos, llegando la recaudación al 84 por ciento pero que a veces no es significativo en los costos de hierros y materiales para la construcción. “También teníamos en marcha un sistema de viviendas municipales por licitación, pero hoy en día es imposible porque no nos queda margen y no hay plata que alcance”, afirmó el intendente.

Destacó que “otra obra grande es la construcción de la pileta climatizada que comenzó hace 5 años aproximadamente, es muy complejo todo, pero de a poco vamos llevándola adelante y estará lista para el año que viene”.

Sostuvo que “queremos hablar con el Gobernador Sergio Ziliotto para realizar microaglomerado en las calles que tienen asfalto viejo, ya hemos conversado con el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Provincial”.

Informó que “vamos a seguir con el Plan Mi Casa y la idea es construir un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el edificio donde funciona actualmente el Cumelen y Ayelen mediante un plan integral de obras. Esto nos llevará a trasladar el Cumelen a un nuevo lugar, ya compramos el terreno, se hizo el tinglado, pero falta lo esencial que ya está incluido en el Presupuesto 2022 que se va a presentar en el Concejo Deliberante antes del 31 de diciembre. Después hay obras pequeñas, la red terciaria y en esto debo agradecer a Vialidad Provincial por el gran trabajo que realizan ya que la lluvia complica mucho los caminos para sacar la leche de los tambos.

Mensaje

Roth reiteró que “como dije al principio tendremos un festejo muy austero ya que por la Pandemia no organizamos nada, ojalá podamos el año que viene hacer un festejo como el que todos deseamos. Ya habrá tiempo para festejar, un gran saludo a todo el pueblo y a la zona que siempre nos acompaña”, concluyó.