Atención y seguimiento de pacientes pos-COVID-19: otra función que no descuida Salud

Tras el lanzamiento del programa provincial de abordaje de personas pos-COVID-19, que busca activamente la evaluación para la rehabilitación de personas que pasaron por la enfermedad, se comenzó a implementar la estrategia en la ciudad de Santa Rosa.

El director de Atención Primaria de la Salud, Ariel Paladini, junto a la directora General de Asistencia Social y Comunitaria, Cintia Zalabardo, informaron a la Agencia Provincial de Noticias que en la capital pampeana se comenzó a implementar este programa debido a que la situación sanitaria lo permite actualmente, dada la sensible baja en la demanda de COVID agudo. “Los equipos se han reestructurado y retomado sus tareas habituales, a partir de esto se realizó una jornada de trabajo para entrenamiento de integrantes de equipos de salud que realizarán los llamados telefónicos, y mediante una entrevista podrán determinar si es necesario una evaluación presencial con el equipo de Salud” expresó Paladini.

En relación a los seguimientos Zalabardo detalló que desde el Gobierno provincial y a través del Ministerio de Salud “seguimos acompañando a los pacientes que cursaron esta enfermedad. Con esta estrategia se busca llegar a cada uno de ellos, entrevistarlos, consultar e indagar sobre posibles síntomas persistentes, secuelas, escuchar cada situación para seguir acompañándolos de ser necesario en la rehabilitación de esta enfermedad, trabajar en dar garantías de un acceso equitativo a la salud, somos conscientes que no todos necesitan lo mismo”.

Tomando en cuenta que una parte de la población ya realizó consultas de manera personal con médicos de cabecera y que muchas personas se encuentran en rehabilitación por parte de equipos especializados, Paladini explicó que este tipo de entrevistas “pueden servir para acceder a consultas y detectar secuelas, que es a lo que nos enfrentamos en esta etapa. El programa apunta a detectar personas que estando en su domicilio pudieran presentar algún síntoma persistente posterior a la enfermedad, y necesiten una consulta médica para la realización de algún estudio complementario o directamente su rehabilitación, teniendo en cuenta que algunas secuelas pasan desapercibidas o tienden a aceptarse como normales por las personas, si no son interrogadas detalladamente”.

El profesional recordó que en otras localidades ya se implementa el programa, con muy buenos resultados, “la aceptación de la comunidad es muy buena, cada localidad tiene un ritmo que depende de los equipos de salud, hoy están trabajando a pleno no solamente para COVID y pos-COVID, sino también intentando recuperar el tiempo en la atención de personas con otras enfermedades, además del control de niños sanos que no pudimos hacer durante dos años”.

Las preguntas que se realizarán son parte de herramientas probadas en otros países y respaldadas científicamente, con la particularidad que en la Provincia se intentará abordar al 100% de la población afectada.

A modo de cierre, el director destacó: “el primer nivel de atención (Centro de Salud de Santa Rosa, General Pico y hospitales rurales), es quien tuvo a cargo el cuidado, la atención y el seguimiento de todas las personas con COVID y sus familiares, independientemente si hayan tenido o no obra social. Hoy redobla los esfuerzos si tenemos en cuenta esta iniciativa más la recuperación de tareas postergadas, motivo por el cual es válido el mayor de los reconocimientos” finalizó.

