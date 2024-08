Artesanos pampeanos se lucieron en la Feria Nacional de Berazategui

Un grupo de artesanos de Santa Rosa y General Pico participó de la 17° Feria Nacional Berazategui Artesanías 2024, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, en la localidad bonaerense de Berazategui.

En esta oportunidad desembarcaron la muestra los artesanos Juan Pérez y Natalia Martínez, María Alejandra Rivas, Jorge Wechejoski, Mariela Maisterrena y Bautista Brinatti.

El evento convoca exclusivamente a artesanos premiados y reconocidos en ferias nacionales e internacionales, con especial atención en aquellos cuyos trabajos se destacan por su diseño, calidad y originalidad. Cada año recibe cerca de 40.000 visitantes y reúne a 200 artesanos de todo el país y el extranjero.

Los santarroseños Juan Pérez y Natalia Martínez participan desde 2013. Este año llegaron con un nuevo galardón bajo el brazo: acaban de recibir el Primer Premio en Artesanía en la Feria Nacional del Poncho de Catamarca.

“Un premio siempre te compromete a seguir trabajando mucho y nos alegra porque el reconocimiento a la cultura ranquel a través de la cerámica nos va abriendo puertas. Tenemos la felicidad de sentirnos dignos de lo que hacemos”, explicó Pérez a la Agencia Provincial de Noticias.

En cada feria, los artesanos de Tierra Ranquel Cerámica intentan sumar nuevas piezas. En este caso estrenaron unas pequeñas botellas con tapas en forma de zorro diseñadas por Natalia Martínez. A eso se sumaron los clásicos newenes, mates, queseras, vasijas, machis y la Olla Comunitaria Ranquel, el producto estrella de la casa.

Por su parte, el piquense Bautista Brinatti regresó a Berazategui con sus artesanías elaboradas con la técnica Tifanny, que combina el vidrio y el estaño, permitiendo lograr piezas en tres dimensiones, como mariposas, libélulas, cactus y veladores.

“Esta feria es excelente, el nivel artesanal es grandísimo y afortunadamente hay cuatro representantes de La Pampa”, señaló Brinatti. “Es muy especial porque Berazategui es la ‘Capital del Vidrio’, tiene una escuela de vidrio y un museo del vidrio. Por lo tanto cada vez que vengo a traigo un diseño nuevo. Este año se trata de unos colibríes y unas cajas de té”, agregó.

También provenientes desde General Pico, dijeron presente los alfareros Jorge Wechejoski y María Mariela Maisterrena, que no participaban de la tradicional feria desde 2020.

“Esta vez vinimos con utilitarios de cocina. Tenemos tres líneas: una, que tiene que ver con más con la identidad pampeana, con el tejido del oeste, con la guarda pampeana”, explicó Maisterrena. Y añadió: “En la pandemia empezamos a trabajar con restaurantes y bares, y sacamos una línea para gastronomía, que juega más con los lisos, donde se pueden apreciar los colores y las texturas de la comida. Y por una cuestión de economía nació una tercera línea, que son bicromos, que tiene el color de la pasta por fuera o por dentro”.

Entre otras piezas, Wechejoski y Maisterrena elaboran tazas, tazones, vasos, platos, ensaladeras, fuentes, teteras, exprimidores, saleros, aceiteros, ordenadores de mesada y fermentadores.

Al frente de los emprendimientos Iridian-Arte en Vidrio y Artesanías MAR, la santarroseña María Alejandra Rivas se lució con sus trabajos en vidrio y los productos de marroquinería que elabora su esposo. La artesana, que trabaja principalmente en vitrofusión, este año sorprendió con una nueva línea de piezas de vidrio elaboradas con la técnica Tiffany.

“Por un problema de salud no puede hacer piezas grandes y como no podía no estar en esta feria, comencé a hacer piezas con técnica Tiffany, que son más chicas, con estaño, que me resultan más fáciles de trabajar por mi movilidad”, contó Rivas.

Entre los productos que ofreció en su estand de Berazategui se destacan platos, ceniceros y piezas de decoración en vitrofusión, porta saumerios, mariposas y colgantes

en Tiffany, y una completa línea de marroquinería con cinturones de cuero, llaveros, billeteras y carteras de diseño exclusivo.

