Arrese agradeció al Gobierno Provincial el aporte para la Fiesta Provincial del Turismo

La Municipalidad de Guatraché abonó en tiempo y forma los salarios de diciembre y el medio aguinaldo, y hará lo propio con el bono cuando llegue la fecha de hacerlo.

Así lo hizo conocer el intendente Sergio Arrese a La Arena cuando fue consultado sobre el particular. «El día 20 abonamos sueldo y aguinaldo, en enero pagaremos el bono como corresponde, cuando llegue la fecha. No vamos a tener problemas en hacerlo» dijo Arrese en obvia referencia a la cuestión económica.

-¿Cómo termina el año intendente?

-Con las mismas expectativa de siempre y con las ganas de seguir haciendo, tratando de cambiar el paradigma de que solo no se puede hacer nada, pero con el acompañamiento del vecino se puede hacer todo.

-¿Cómo viene trabajando el inicio de temporada en la Laguna?

-Hemos preparado todo como para que esté acorde a las necesidades de quienes nos visiten, que tengan todo preparado, que se sientan bien y que traten de regresar los próximos veranos. Ahora hemos cambiado la fecha de la Fiesta Provincial del Turismo, mejor dicho volvimos a una vieja fecha.

También quiero hacer público algo, así como antes he dicho que la provincia no te ayudaba, ahora corresponde decir públicamente que antes del 23 de noviembre me llamó el entonces Gobernador Carlos Verna y me preguntó que necesitaba para la Fiesta del Turismo, le dije el importe que demandaba la fiesta, me dijo que contara con ello y a los tres días estaba depositado el importe para poder realizar sin problemas la fiesta, lo cual le agradezco públicamente.

-¿Y la parte termal?

-Lo que estamos tratando de recuperar, que había caído en mucho abandono, es la parte termal, vamos a tratar de lo que era termal vuelva a ser termal, ya hemos refaccionado 14 de las 20 habitaciones que hay, colocando termotanques solares, reacondicionando la pileta, preparando todo el camping.

-¿Qué opina del paquete de leyes solidarias?

-Los políticos proponen que el pueblo haga el esfuerzo y los políticos quedan un poco ajeno a ese esfuerzo. Yo vengo renunciando al 25% del sueldo desde 2016, creo que soy el único intendente que renunció al aumento que desde la Casa de Gobierno habían definido para los empleados públicos de todos los niveles, en mi sueldo significaba un aumento del 25%, yo renuncié a ese importe o aumento, es decir, que en mi caso vengo siendo solidario desde 2016, es mas, no tengo viáticos, cuando viajo por cuestiones municipales el combustible lo pago yo, de mi bolsillo. Y eso repercute en todo el ámbito de los funcionarios públicos y concejales del municipio, porque al cobrar ciertos porcentajes acorde al sueldo del intendente acorde lo tipifica la Ley Orgánica de Municipalidades 1597, tampoco recibieron ese aumento.

