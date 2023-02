Ardohain: Presentamos el pedido de Jurado de Enjuiciamiento para la jueza Ana Clara Pérez Ballester

Los diputados Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, presentaron en las oficinas del Superior Tribunal de Justicia, el pedido de Jurado de Enjuiciamiento hacia la Jueza Ana Clara Pérez Ballester. El pedido fue acompañado con las firmas de los diputados Matías Traba (MID) y Eduardo Pepa.

Los diputados manifestaron que “hemos realizado la denuncia formal por mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo, en los términos de los artículos 113 y 114 de la Constitución de la Provincia de La Pampa y artículos 21 inc. 1), 22 incisos 2) y 3) y 24 inc. 5 de la Ley Nro. 313.”

Así también Ardohain aclaró que “a la fecha no se encuentra registrado ningún otro pedido de Jurado de Enjuiciamiento, siendo la única figura que legalmente existe, dado que la Cámara de Diputados de acuerdo al art 113 de la Constitución Provincial, no puede pedir el juicio político a un juez o una jueza de primera instancia.” y refiriéndose al anuncio de la diputada Mayoral, respecto a la presentación del bloque del PJ del pedido de juicio político, Ardohain remarcó que “no han presentado ningún pedido de juicio político, porque en sí, no es la vía correspondiente, de los dichos al hecho, primero deben leer lo que la constitución provincial establece al respecto”

Los ítems a destacar dentro de los fundamentos son los siguientes:

No se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar, donde iba a vivir Lucio

No se informó, ni se citó a testigos

No se escuchó al menor

No fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales

No se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental.

Cambio de centro de vida de Gral Pico a Sta Rosa.

