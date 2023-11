Araucanía 2023: el vóley y basquet mantuvieron el invicto

Las selecciones de basquet y vóley se mantuvieron en el camino del triunfo en el segundo día de competencia de los Juegos Binacionales, que se desarrollan en Río Negro. Además, el fútbol femenino arrancó con un triunfo y natación sumó nuevas medallas.

La Pampa se hizo fuerte en el segundo día de competencia con buenos resultados en todas las disciplinas, de los Juegos Binacionales de La Araucanía, que se desarrolla en cuatro localidades de Río Negro.

La competencia empieza a mostrar los talentos de más de 2000 deportistas de todas las provincias que integran la Patagonia chilena y argentina.

La Pampa busca acercar a los primeros puestos de la clasificación general y mantuvo una buena performace en cada una de las disciplinas, sobre todo en los deportes de equipo. Sumado a algunas nuevas preseas en natación.

En el día de hoy, La Pampa siguió sumando alegrías, luego del resultado del basquet femenino que se impuso ante Ñuble por 63-32. Los varones aplastaron a Magallanes por 110-38 y ambos seleccionados se posicionaron en el primer lugar de sus respectivas zonas.

En fútbol femenino, las pampeanos derrotaron en su debut a Los Lagos por 2-1, con goles de Melany Gramajo para el empate parcial y Constanza Pacheco de cabeza para sellar la victoria.

Por el lado de los chicos, arrancaron con una derrota tras perder hoy ante Ñuble por 2-1. Cristian Videla marcó el único gol para La Pampa, que sufrió la expulsión de Germán Román.

En vóley femenino, La Pampa se impuso cómodamente ante Magallanes por 3-0 (25-9, 25-10 y 25-16), mientras que los varones vencieron por la mañana a Ñuble por 3-1 (25-27, 25-21, 25-19 y 25-12) y por la tarde derrotaron a Los Ríos por 3-0 para mantener el invicto (25-18, 25-16 y 25-15).

El ciclismo femenino arrancó el lunes con la prueba contrarreloj por equipo 10K, donde La Pampa finalizó en el noveno lugar con un tiempo 19m12s. En la prueba masculino, los pampeanos ocuparon el décimo lugar con una marca de 29m10s.

En la jornada de hoy, el judo solo tuvo la participación de Jon Favole en 60 kilos, que consiguió tres victorias y dos derrotas, ocupando el tercer lugar de la zona.

En natación, La Pampa sigue sumando medallas y en el día de hoy llegaron de la mano de Carla Souto que logró el segundo puesto en 400 metros libres con un tiempo de 4m37s19c; y Bautista Figueroa se colgó la de bronce en los 100 metros Espalda con un registro de 1m1s60c. Además, Melina Lee Diaz se quedó con el cuarto lugar en los 200 metros pecho con un registro de 2n52s25c.

En atletismo, Yanela Waiman Wunderlinch finalizó en el cuarto lugar de los 100 metros llanos con un tiempo de 12s90c.

Equipos de salud

La delegación de La Pampa con más de 200 deportistas, cuenta con un pilar fundamental para el buen rendimiento y tranquilidad de los deportistas, que es un cuerpo médico en cada una de la sedes, compuesto por médico cardiólogo, traumatólogo, clínicos, kinesiólogos y enfermera.

El mismo está compuesto Eduardo Leones, Matías Lezcano, Alvaro Giai, Victoria Mateu, Agustina Ruff, Francisco Jansen y Maximiliano García, que distribuidos en las cuatro sedes donde se desarrollan los Juegos de La Araucanía en Río Negro, trabajan de manera coordinada para asistir a los deportistas antes, durante y después de los partidos para lograr competir en óptimas condiciones.

El kinesiólogo Alvaro Giai habló con la Agencia Provincial de Noticias y contó que las lesiones más frecuentes en estas competencias son sobrecargas musculares, esguinces, traumatismos propios de deporte (judo, fútbol, basket, etc), “para esto se utilizan pruebas musculares, terapia manual, drenajes, vendajes tipo tape en músculos y articulaciones, ejercicios terapéuticos, elongación. La educación al deportistas en formación es muy importante”.

“Se trata de estar a disposición de los diferentes coordinadores de equipos, los cuales nos manifiestan las necesidades de los deportistas, es fundamental el apoyo en el médico traumatólogo, enfermera, para la consulta permanente en caso de requerir medicación y solucionar emergencias médicas”, agregó.

El área de salud intenta tener presencia activa en el desarrollo de las diferentes disciplinas, antes, durante y luego de la competencia, “la semana de competencia es corta y muy intensa”, concluyó.

Walter Schmidt

La selección pampeana de fútbol femenino pisó fuerte en su debut. Un partido que quedará en el recuerdo de las jugadoras, como una postal en su carrera deportivo, pero no sólo por el resultado sino por la oportunidad de jugar al pie de la cordilla con sus picos nevados de fondo, digno de una foto para el perfil de las redes sociales.

El director técnico del seleccionado provincial, Walter Schmidt, habló con APN y dio su impresión sobre el primer juego de la competencia. “Fue muy importante haber arrancado ganando, en un torneo que no tenes margen de error con la zona de tres equipos. Fue fundamental el triunfo y estamos más cerca del primer objetivo que es meternos entre los cuatro mejores”, contó.

“El objetivo como equipo es seguir mejorando, tenemos buen equipo y podemos, tenemos la ilusión de llegar a al final, es el objetivo del grupo. Los tiempos del proceso no fueron largos, el hecho de tener chicas en la selección y las chicas de All Boys que vienen de jugar la Copa Federal te da otro margen, tenemos un buen plantel y vamos a dar pelea”, agregó.

Por último, DT se refirió al rival de hoy. “Lo vimos ayer, era un equipo duro y difícil, juegan con saques largos, con dos delanteras potentes. Al principio nos costó y después se ordenó la defensa y manejamos mejor la pelota. Merecimos la victoria y podríamos haber ampliado la diferencia. Empezamos perdiendo por un penal en contra, pero la supimos dar vuelta”, concluyó.

Lo que viene

En la jornada de mañana, el basquet femenino se medirá ante Río Negro desde las 9 horas en el Polideportivo Arias de Viedma, mientras que los varones se miden ante Los Ríos desde las 11 en el Club Atenas.

Las chicas de fútbol juegan mañana a las 10 horas frente a Bio Bio en la cancha de Cruz del Sur de Bariloche.

La revancha del equipo masculino será ante Los Ríos, desde las 17 horas en el Club La Amistad de Cipoletti.

Las chicas de vóley se medirán mañana ante Chubut a partir de las 9 horas en el Gimnasio Nº1 y a las 16 frente a Ñuble en la cancha de Pehuenes. Los chicos vuelven a jugar mañana a las 16 horas ante Los Lagos en el Colegio Don Bosco de Bariloche.