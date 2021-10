Anunciaron jornadas de avistaje por el “Mes de las aves”

Se llevará adelante el sábado y domingo venidero en el Jardín Botánico Provincial.

En el marco del Mes de las Aves, la Dirección General de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción organizó una serie de actividades a llevar a cabo, con el fin de rescatar y poner en valor las aves silvestres como patrimonio natural de nuestra provincia.

En el mundo durante el mes de octubre se trabaja con mayor intensidad en la concientización de la población sobre la importancia de la fauna, en particular las aves para el ecosistema. Esto es porque con la llegada de la primavera las aves se ponen más activas, llegan las migratorias, comienzan los cortejos y nidificaciones, generando un ambiente maravilloso digno de observar.

Desde el gobierno provincial en particular desde el área de la Dirección Gral. de Recursos Naturales se viene trabajando bajo el lema “La Fauna Silvestre No es Mascota: todos somos responsables en el cuidado y protección de nuestra fauna silvestre”, concientizando sobre la prohibición de su tenencia y/o comercialización.

En este marco se invita a participar a toda la población del Avistaje de Aves que se llevará a cabo bajo la coordinación de Marcelo Dolsan, en el Jardín Botánico Provincial (Av. Perón y Chimango), el sábado 16 de octubre, de 17 a 20 y el domingo 24, de 8 a 11.

Los interesados en asistir solicitar turno al: 02954-15292441.

