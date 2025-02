Por la decisión del Gobierno nacional de no prorrogar el beneficio, y como el último plazo vence el 25 de marzo, decenas de pampeanos y pampeanas llegan “con desesperación” al Instituto de Seguridad Social para pedir el reconocimiento de servicios y llegar a tiempo con su trámite.  

El gerente general del Servicio de Previsión Social, Edgardo Cáceres, dio importantes detalles sobre la situación que se está viviendo en el Instituto de Seguridad Social ante el inminente fin de la moratoria previsional. “La gente viene desesperada para obtener el reconocimiento de servicios y llegar a tiempo con la presentación ante ANSES”, contó el funcionario provincial a la Agencia Provincial de Noticias.“El plazo vence el 25 de marzo y el Gobierno nacional ya avisó que no habrá prórroga, por eso la gente llega a nuestras oficinas con una gran angustia y necesita que le entreguemos la certificación lo antes posible para no perder esta última oportunidad”, aclaró.La situación genera una demanda de reconocimientos de servicios mucho mayor de la habitual. “Nosotros por lo general atendemos 25 o 30 solicitudes mensuales y ahora estamos en 80. Es decir que la cifra casi se triplicó”, indicó Cáceres.Generar la certificación que necesitan los interesados en acogerse a la moratoria previsional demanda un trabajo de unos dos meses, porque hay que hacer un minucioso chequeo de información en libros históricos. En el Instituto de Seguridad Social, teniendo en cuenta la situación y con un sentimiento de empatía natural, los trabajadores y trabajadoras redoblan esfuerzos para llegar a tiempo con los reconocimientos.Muchas personas transmiten su inquietud por el vencimiento de la moratoria en el ISS, pero como dice Cáceres, la situación los excede, ya que se trata de una operatoria que maneja la Nación a través de ANSES.“No parece haber ningún atisbo de que se produzca un cambio. El Gobierno nacional ya anunció que no habrá prórroga para la moratoria, así que hay tiempo hasta el 25 de marzo”, sostuvo el funcionario.“En el Instituto no tenemos intervención en la toma de decisiones de ANSES y, además, en este momento ni siquiera tenemos interlocutores válidos a nivel superior de ese organismo como para plantear inquietudes o acceder a alguna información”, afirmó.

Jubilaciones anticipadas en La Pampa

En junio de 2024 se promulgó la Ley 3581, que puso en vigencia las jubilaciones anticipadas para los trabajadores del Estado pampeano. La normativa le da la posibilidad de acogerse al beneficio a los y las agentes que cuenten con al menos 30 años de servicio, aunque no hayan llegado a la edad requerida.

“La respuesta que hemos tenido cumple con las expectativas. Han optado por el beneficio unas 200 personas y otras 200 están haciendo las averiguaciones necesarias antes de tomar la decisión. Normalmente el porcentaje de adhesión a este tipo de beneficios ronda el 30%, así que estamos dentro de lo esperable”, remarcó el gerente de la Caja de Jubilaciones pampeana.

Cáceres también se refirió a un importante cambio que comenzó a implementarse por el organismo el 1 de febrero pasado. “Estamos iniciando la presentación de aportes y remuneraciones de todas las Municipalidades, Comisiones de Fomento e institutos privados a través de un nuevo sistema. Se hicieron capacitaciones para que todos lo conocieran y hasta ahora viene funcionando muy bien. Para nosotros es fundamental porque simplifica toda la operatoria, unificando la carga de jubilaciones, obra social y seguros. Ya no son necesarias las planillas en papel”.