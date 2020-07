Agrario Argentino de Parera, primer club pampeano capacitado en Ley Micaela

En el marco de la Ley Micaela, desde la Secretaría de la Mujer, a cargo de Liliana Robledo, se capacitó en género a directivos, directores técnicos y profesores del Club Agrario Argentino de Parera, primer club en hacer la capacitación.

En el contexto actual producto de la pandemia, desde la Secretaría de la Mujer se están desarrollando capacitaciones de manera remota. Si bien la Ley Micaela prevé obligatoriedad de formación para las personas que componen los tres Poderes del Estado, fue decisión del gobernador, Sergio Ziliotto, y la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, que la persona que lo solicite sea capacitada. Es por ello que ante el pedido de las autoridades del club parerense se realizó la capacitación virtual.

Nancy Fernández de la Vega, subdirectora de seguimiento de Ley Micaela, y Silvana Abraham, asesora letrada, fueron quienes brindaron la instancia de formación a los presentes.

“Si bien las instituciones que no componen los tres Poderes del Estado no cuentan con la obligación de capacitarse, notamos un gran interés de parte de muchas organizaciones de la comunidad pampeana. En este caso, la sensibilización de personas que componen un club es muy importante, se trata de empezar a incorporar la perspectiva de género a la vida de la entidad y de esta manera en el deporte en general, que, como sabemos, el deporte es uno de los tantos ámbitos donde se dan las relaciones personales en una comunidad, el respeto al otro y los buenos tratos aun en el marco de la competencia hace más sana la convivencia, por eso es importante que estemos informados y saber con qué herramientas contamos en nuestra localidad para poder resolver cualquier situación que se nos presente y aun mejor qué debo hacer para evitar la violencia en el lugar que me desenvuelvo”, sostuvo Liliana Robledo.

La Secretaría de la Mujer continúa con un intenso cronograma de capacitaciones que ha permitido que ya se hayan capacitado más de 1500 pampeanos y pampeanas con esta modalidad remota.

