Afianzada en base a su propio potencial, La Pampa planteó el camino hacia la soberanía energética

El lanzamiento del Plan Estratégico “Energía La Pampa 2020”, el pasado jueves en el Centro Cultural MEDASUR, marcó el inicio de La Pampa con vistas a lograr la generación y comercialización de la energía en su territorio, aprovechando varios “puntos de apoyo” logrados en los últimos años.

No fue un día más el jueves 5 pasado para la provincia de La Pampa. Con el lanzamiento del Plan Estratégico de Energía a desarrollar en los próximos 20 años, comenzó para los pampeanos la búsqueda de la ansiada soberanía energética. El ambicioso proyecto presentado recientemente ante la Nación y, acá en La Pampa, por el gobernador Sergio Ziliotto ante una numerosa y variada platea en el Centro Cultural MEDASUR, tiene características distintivas que merecen ser destacadas y, especialmente, analizadas.

En ese contexto y a horas de haberse concretado el anuncio, el secretario de Energía y Minería, Matías Toso enumeró una serie de aproximaciones en cuanto a las factibilidades del proyecto y, especialmente, a las potencialidades pampeanas para llevarlo a cabo exitosamente. En primer lugar expuso sobre las ventajas competitivas que, una vez logrado consolidar el plan, podrían ser consideradas por los potenciales inversores que podrían “mirar” a La Pampa con otros ojos.

Es que la provisión de energía segura, para éstos, no es un punto menor. De hecho, la empresa APEX, proveedora de materiales para la industria petrolera, varias veces identificó esta variable positiva para decidir su instalación en el Parque Industrial de Santa Rosa, prefiriendo La Pampa por encima de otras que también se interesaron en lograr su asentamiento. “Uno de los aspectos más competitivos que tiene la Provincia en el contexto de un plan estratégico de energía, es la red provincial distribuida a lo largo y ancho de nuestro territorio” señala Toso al respecto.

“Eso permite” -siguió- “la radicación de proyectos en diferentes puntos cardinales, sin necesidad de realizar desembolsos en obras de transporte de energía que al ser tan costosas impactan muy fuertemente en los rendimientos económicos de un proyecto de generación de energía. Por otra parte, los recursos naturales disponibles, la riqueza de nuestra Pampa ofrece la posibilidad de utilizar diferentes tecnologías según la región de la Provincia de que se trate, el Plan ofrecerá incentivos fiscales y financieros que van a ser evaluados con cada proyecto con el objetivo de lograr que éstos sean razonables, sanos y sustentables”.

“Tampoco es menor el hecho de que existe una necesidad concreta de abastecimiento local, es decir, La Pampa necesita más energía para su desarrollo y crecimiento. Esto implica precisamente que la producción de energía de cada proyecto de generación de electricidad va a tener un mercado local disponible, que hace más competitiva la ecuación económica al ser mucho menores los costos en transporte de la energía” agregó.

Energías renovables

¿Cuál es el potencial de La Pampa en materia de energías renovables? “Hay muchos aspectos estudiados y muchos otros a estudiar. Es un gran desafío poder determinar donde están los mejores recursos y las mayores necesidades de manera tal de comenzar con los proyectos más prioritarios y a la par de desarrollarlos ir avanzando en el estudio de otros recursos. La Pampa ha sido estudiada por el sector privado, por áreas de Gobierno y por la Universidad. Se está determinando el potencial para el aprovechamiento de residuos forestales y sólidos urbanos, como así también la manera de aprovechar recursos hídricos en la gestión de los canales de riego del Ente del Río Colorado, en este último aspecto también el INTA ha realizado algunos estudios y cuenta con información histórica muy importante para definir los rendimientos en cada caso” expuso el funcionario sobre este punto.

En la misma línea remarcó que “el potencial eólico ya está probado en la zona de General Acha con proyectos en marcha, y con prospecciones para Anguíl y Guatraché desde el punto de vista del rendimiento promedio de los aerogeneradores, más allá que la cuestión de financiamiento vaya variando en los diferentes contextos, el recurso con potencial está disponible. Este recurso también ha sido estudiado por el Ente Ejecutivo de Casa de Piedra en la zona aledaña al dique”.

Finalmente, el potencial de la fuente solar a niveles de pequeña generación de electricidad “cuenta con cierta historia y posicionamiento, hay en La Pampa más de 1250 dispositivos que a través de los diferentes programas PERMER se han instalado y están funcionando. Esto nos da información acerca de la certeza en poder utilizar este recurso, el cual por otra parte también en los últimos tiempos ha sido aprovechado para calentar agua sanitaria con dispositivos de conversión de energía solar térmica. El desafío es estudiar los rendimientos a mediana escala con el objetivo de pensar en proyectos de parques solares que aporten al sistema provincial en los momentos de mayor consumo por altas temperaturas, ya que la fuente solar -a diferencia de otras- tiene la virtud de aportar la mayor producción cuando hay más consumo” señaló.

Puestos de trabajo

El Plan Estratégico, ¿tendrá repercusión en cuanto a ampliación de puestos laborales? Se le consultó al funcionario. “Absolutamente, como toda política pública de un sector, en este caso el energético, está necesariamente subordinada a los lineamientos de la política pública de la plataforma de gobierno que el gobernador Sergio Ziliotto ha encabezado y la mayoría de los pampeanos respaldamos en las últimas elecciones. Bien sabemos tiene como eje esencial la creación de empleo privado, digno y sustentable. Esta fue la premisa con la cual el Plan fue diseñado, buscando no sólo el aporte de la mano de obra local en toda la cadena, sino también la participación de las empresas locales existentes y la creación de nuevas empresas pampeanas que diseñen y vendan productos energéticos, tanto en el mercado de La Pampa como en el resto del país.

Especialización

La implementación de Plan, ¿obligará a una capacitación concreta de los recursos humanos involucrados, existen en La Pampa esos recursos?

“Sin duda. Es por ello que la UNLPam es uno de los actores estratégicos del plan, hay que trabajar en la formación y capacitación de nuestro más importante potencial, que está en nuestra gente. La casa de altos estudios que tenemos el privilegio de tener en La Pampa ha demostrado su solvencia y capacidad para la formación de los perfiles y las incumbencias que se han tornado en estratégicas para el Estado Provincial, claro ejemplo de ello es la Tecnicatura en Hidrocarburos, con sede en 25 de Mayo, o la carrera de Enfermería, en fin, una adecuación a las necesidades concretas de capacitación de pampeanos para proyectos pampeanos” explicó.

La base es PAMPETROL

¿En qué consiste el desafío de Pampetrol en el marco del nuevo plan? “Es una empresa ya consolidada y reconocida en el rubro de la exploración, explotación y tratamiento de petróleo y gas. Es precisamente por ello que el Estado ha pensado en ella como eje estratégico de integración de la energía eléctrica. En este sentido el desafío consiste en incorporar una sección especializada en este rubro, añadiéndose a la estructura ya existente”.

Finalmente, Toso no dejó dudas en cuanto al proceso planificado para que La Pampa sea dueña del recurso energético. “Precisamente, la gran particularidad de nuestra provincia y nuestro plan es que -al contar con una empresa provincial de energía- la participación que esta tenga en cada proyecto de generación de energía eléctrica implicará la titularidad en especie de una proporción de la energía producida, lo que implica que el Estado verá materializado en su propia titularidad -a través de Pampetrol- todo el apoyo o fomento invertido para que el proyecto sea posible. El Estado recupera su inversión haciéndose de la energía”.

