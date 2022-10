Adjudican el primer Parque Fotovoltaico que proveerá energía eléctrica al sistema provincial pampeano

En el marco de la Licitación Pública N° 2/22 llevada adelante por Pampetrol SAPEM, el directorio de la empresa decidió adjudicar la provisión del equipamiento y construcción del Parque Solar Fotovoltaico Victorica a la firma Ingalfa S.A.

La decisión se fundó en el dictamen unánime emitido por la Comisión evaluadora, integrada por el director Hugo Pérez, la gerente de Nuevos Negocios, Laura Giumelli, el representante por el Poder Ejecutivo Provincial, Alejandro Vicente, el director Carlos Santarrosa y la presidente de Pampetrol SAPEM, María de los Ángeles Roveda.

El documento emitido sugirió preadjudicar a Ingalfa S.A. y estableció un orden de mérito entre los proponentes quedando en segundo lugar la firma Ambiente y Energía S.A.S – Riva S.A.I.I.C.F.A (UT). Asimismo, la Comisión concluyó conveniente rechazar la propuesta de Powerchina Ltd. Sucursal Argentina, integrada por muchos componentes dolarizados, y en el caso de Teyma Abengoa S.A – Chint Electrics Limited por el alto costo de la oferta presentada.

Para arribar a esa decisión la Comisión tuvo en cuenta los antecedentes técnicos de las empresas, el plazo de obra, la capacidad instalada, la energía ofertada y propuesta económica. En ese sentido, la oferta seleccionada resulta la más conveniente en sus aspectos técnicos y económicos, con un monto de obra que asciende a U$S 8.168.620 y un plazo de ejecución estimado de 270 días.

Este proyecto de generación de energía a partir de fuentes renovables no busca solamente producir y vender energía, sino que ha sido diseñado a medida de las necesidades de la zona, con el objetivo de resolver problemas de abastecimiento en épocas estivales, mejorar la calidad del servicio y aumentar la oferta energética disponible para el consumo residencial e industrial. Para ello, fue necesaria la elaboración del pliego a través de un estudio interdisciplinario que permitiera contemplar las características especiales del sistema eléctrico provincial.

El proceso de licitación se enmarca en el Plan Estratégico de Energía impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto, a través de la Secretaría de Energía y Minería, y tiene como objeto la provisión de equipos y materiales, y la construcción, montaje y puesta en marcha del Parque Solar Fotovoltaico de 7 MWA de potencia nominal en la localidad de Victorica, bajo la modalidad FULL EPC, llave en mano – “Turn Key Engineering Procurement and Construction”, con más la operación y mantenimiento por el plazo de garantía.

Con este paso trascendental se avanza hacia la transformación de la matriz eléctrica pampeana con una mirada ambiental, económica y estratégica, permitiendo a Pampetrol SAPEM ser titular de energía limpia para poner a disposición del crecimiento y desarrollo de la Provincia.

