Acompañamiento del Gobierno Provincial a la Comisión Normalizadora del Club San Martín

El ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Daniel Bensusán, visitó este viernes las instalaciones del Club San Martín, de Santa Rosa. Fue recibido por integrantes de la comisión normalizadora. “Desde el Gobierno Provincial tenemos muchas expectativas en la tarea que llevan adelante vecinas y vecinos por recuperar para la ciudad una institución emblemática, como lo es San Martín”, manifestó.

“Tiene un enorme valor el entusiasmo y compromiso que demuestran. Estamos acompañando la etapa de normalización del club, porque nuestra tarea es la de apoyar a este tipo de instituciones, cuya tarea se complementa con la del estado provincial”, añadió.

“Queremos clubes que sean el lugar que elige la familia pampeana para desarrollar sus inquietudes. Son los lugares donde las chicas y chicos deben estar. Seguramente todos tenemos en nuestro corazón al lugar donde nos encontramos con nuestras amistades de la infancia, donde había adultos responsables que hicieron mucho por nuestra formación como personas. Eso son los clubes, y deben seguir por ese camino”, reflexionó

“Tenemos una política provincial de fomentar las distintas formas de asociativismo entre la población pampeana. La dirigencia de los clubes tiene una tarea enorme en estos tiempos, para que sus instituciones sean fuertes, con presencia y responsabilidad, por eso asistimos a la comisión, a través del programa “Fortalecer”, con acompañamiento legal y jurídico, para que normalicen en tiempo y forma a la institución”.

“Los clubes de barrio son ese espacio de encuentro, donde se puede crecer y adquirir valores tan nobles como la solidaridad, el compromiso, respeto y compañerismo. Son espacios de contención social, especialmente para la minoridad. Los queremos ahí, divirtiéndose, practicando alguna actividad, y no en la calle. Es allí donde deben estar, una vez que la pandemia nos permita volver a la normalidad ”, dijo el funcionario.

“Los vecinos están respondiendo”

Sergio Tejada es uno de los integrantes de la comisión normalizadora del club, indicó que para el día de la fecha “estaba prevista una visita de Personas Jurídicas y nos sorprendió la presencia del ministro. Fue un buen encuentro, donde nos brindaron todo el apoyo”.

Detalló que “la charla fue muy amena y directa. Hablamos en términos simples y de la misma manera el ministro Bensusán nos hizo saber del acompañamiento que contamos. Esto nos pone muy bien, y se suma al apoyo constante de los vecinos que se están acercando. Justamente, mientras estaban las autoridades provinciales pasó un vecino del club y también se sumó a la charla, demostrando el interés que tiene para todos el Club San Martín”.

“Estamos re empadronando socios, llevamos una buena cantidad. Los vecinos están respondiendo. Y no solo con esto, sino también hasta con materiales que necesitamos para las reparaciones que encaramos”, comentó.

Informó también que “tenemos el inventario avanzado. Estamos en el camino de poder realizar la asamblea que nombrará a las autoridades que dirigirán el club. Lamentablemente, con el tema de la pandemia a veces se nos retrasan algunos trámites, pero confiamos en que podremos llegar a tiempo. Para eso contamos también con el asesoramiento permanente de Personas Jurídicas”.

Finalmente agregó que a los vecinos que se acercan “también los concientizamos en la necesidad de recuperar el club como institución social, cultural y deportiva. No queremos otra cosa. Aspiramos a que todo sea transparente y no haya ningún otro tipo de interés que el de recuperar el club de la Villa Santillán”.

Emociona el entusiasmo

Finalmente, el titular de la Dirección de Personas Jurídicas, Guillermo Rubano, destacó que se están cumpliendo los plazos previstos por la Resolución que habilitó el trabajo de la comisión normalizadora, “ya eligieron sus autoridades y están en pleno proceso de reempadronamiento. Emociona ver el entusiasmo de la ciudadanía, que se acerca a la sede para asociarse a la entidad”.

“Con San Martín llevamos adelante una tarea de asesoramiento, al igual que lo hacemos con otras instituciones, a través de nuestros equipos técnicos. Confiamos en que llegaremos a ver en el corto plazo al club normalizado, y con las actividades que estos vecinos sueñan realizar”, concluyó.