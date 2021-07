A través de I-COMEX, La Pampa busca incrementar su oferta exportable al mundo

El gobernador, Sergio Ziliotto participó esta tarde del lanzamiento del programa “Oferta Exportable de La Pampa”, presentado por el director Ejecutivo de la Agencia I-COMEX, Sebastián Lastiri. El mandatario pampeano aseguró que “tenemos en claro que es necesaria una sinergia público privada, pero estamos convencidos de que el motor de la economía pasa por el sector privado. Esta Agencia no puede ser un monólogo, tiene que ser un diálogo”.

“Tenemos claro cuál es el camino a transitar para cumplir nuestros objetivos. Empezamos -dijo- con pequeños pasos, presentando un programa de promoción de la inversión productiva, con todas las herramientas que ya tenía el Gobierno provincial al servicio de la producción, e incorporamos tres herramientas nuevas: una Ley de incentivos fiscales, que genera un desahogo y premia la inversión y la generación de trabajo genuino; creamos un fondo de garantías de carácter público que es la síntesis de la inclusión financiera, para pequeñas y medianas empresas que no califican para el crédito; y la potencia del Banco de La Pampa subsidiando el Gobierno de La Pampa la tasa de interés. A eso sumamos la puesta en marcha de la Agencia, que es una ventanilla única para mostrar nuestra Provincia. Tanto en la búsqueda de nuevas inversiones como en potenciar las que ya tenemos”.Así, explicó Sergio Ziliotto, “transformamos una decisión de Gobierno en una política de Estado. Como dice Ariel Schale (secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de Nación) la salida del país es producir, es trabajar. En ese sentido es que le solicitamos a las estructuras del Gobierno nacional que nos ayuden a visibilizar cuál es la oferta exportable de la provincia de La Pampa. Ya quedará en nosotros demostrar que tenemos capacidad para producir y producir con calidad, que tenemos todas las herramientas para imponernos en el mercado exterior”.“Por eso -aseguró el Gobernador- no tengo ninguna duda de que en pocos días más se normalizará esta coyuntura que nos preocupa y que es el cierre temporal de la exportación de carne. La solución definitiva es atacar estructuralmente los problemas. Cuando produzcamos, abastecer el mercado local será fácil”, sentenció.Al agradecer la presencia de todos, afirmó que “tenemos en claro que es necesaria una sinergia público privada, pero estamos convencidos de que el motor de la economía pasa por el sector privado. Y esta Agencia no puede ser un monólogo, tiene que ser un diálogo”.Al finalizar su alocución, Ziliotto anunció que “en poco tiempo pondremos en marcha una nueva herramienta, una Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, que nos permita tener una interacción con todos los sectores y aplicar ciencia y tecnología a todos los procesos productivos. Porque sólo vamos a ganar los mercados si somos competitivos y en eso nos comprometemos a tener un Estado cada vez más presente, más moderno y más dinámico. Así cumpliremos nuestro sueño de tener una Argentina productiva y desarrollada; y con La Pampa inserta y con gran protagonismo”.

Desarrollo armónico e integrado de las exportaciones

Sebastián Lastiri agradeció la presencia de los asistentes y aseguró que “esta es una iniciativa que el señor Gobernador lanzó a finales del año pasado. Hemos creado la Agencia I-COMEX, una organización no gubernamental que tiene como objetivo fortalecer el comercio exterior de La Pampa y atraer inversiones. Para ello cuenta con el invalorable apoyo del Banco de La Pampa y un consejo asesor integrado por todas las instituciones vinculadas a las cámaras empresarias productivas y algunos de los consejos profesionales del sector. Ese marco de trabajo nos permite pensar en un desarrollo armónico e integrado de las exportaciones en el territorio provincial”.

La Agencia I-Comex La Pampa es Punto Focal de la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones dependiente de la Cancillería Argentina. Todas las herramientas y programas que ofrece la Agencia Nacional podrán ser utilizados por las empresas pampeanas a través de la Agencia.

Lastiri aseguró que “lograremos hacer más eficiente la estrategia de promoción de los productos pampeanos y que las empresas locales puedan ser parte de las campañas internacionales de promoción que realicemos”.

Programa Oferta Exportable de La Pampa

Los objetivos fundamentales del programa son promover los productos y servicios de empresas exportadoras y con potencial de provincia de La Pampa; elaborar un análisis de las capacidades exportables; y desarrollar una plataforma que permita potenciar comercialmente esta oferta exportable provincial en los mercados externos.

Dicha plataforma estará alojada dentro de la web de la Agencia www.icomexlapampa.org y, a través de un motor de búsqueda, la persona o empresa que visite la web podrá consultar por producto, posiciones arancelarias o empresas.

La información estará disponible en español, inglés o portugués y, a través de un formulario de contacto, los potenciales interesados podrán contactarse directamente con las empresas. La provincia de La Pampa hará una amplia difusión de esta oferta exportable.

Dentro de las acciones contempladas en el programa se está llevando adelante un relevamiento del sector exportador y con potencialidad para iniciar el proceso de internacionalización, por tal motivo se solicitó a las empresas que faciliten sus datos a través de un formulario alojado en la web o bien contactándose al mail: comex@icomexlapampa.org por cualquier consulta.

Estuvieron presentes durante el encuentro, la ministra de la Producción, Fernanda González; el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el secretario de Energía y Minería, Matías Toso; el secretario de Trabajo y Promoción, Marcelo Pedehontáa; la secretaria de Turismo, Adriana Eleonora Romero; el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia; los diputados provinciales Oscar Alberto Zanoli y Francisco Javier Torroba.

De la actividad, que se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cultural MEDASUR, participaron de forma virtual, el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Ariel Schale; el presidente Ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Usandivaras; y el secretario de Promoción del Comercio e Inversiones de Cancillería Argentina, Embajador Pablo Sívori.

Una iniciativa central

Ariel Schale fue el encargado de presentar la Red VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior). Se trata de una herramienta de facilitación del comercio exterior que permite optimizar y unificar digitalmente la información y documentación.

El objetivo de la red es mejorar la inserción internacional con una mirada federal, simplificando las operaciones de comercio exterior. La Agencia I-COMEX tendrá la ventanilla en La Pampa de esta red.

“Esta iniciativa tan central, tan pertinente, que efectivamente tiene una centralidad en la política pública por esta necesidad de focalizar los esfuerzos del sector público y el privado en todos sus niveles, en un desafío para la Argentina, que tiene en su restricción externa su principal problema de estructura económica y macro económica, esto es la escasez de dólares para poder retroalimentar el círculo de la producción y el consumo”, analizó Schale. Y fue enfático al decir que: “exportar es la solución estructural de ese problema. La restricción externa se soluciona sólo de una forma genuina, exportando más y generando los dólares que nos faltan”.

“Por eso -finalizó el secretario de Industria- nuestra felicidad por esta iniciativa del Gobernador, querido compañero, baluarte de nuestro espacio, Sergio Ziliotto, porque si tenemos que concentrar nuestras energías en algo, es en exportar más. Porque esa es la solución a nuestros problemas económicos y todo lo demás viene por añadidura”.

Trabajo mancomunado entre Nación y Provincia

El presidente ejecutivo de la AAICI, Juan Usandivaras, dijo que “hoy iniciamos una ruta juntos con la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior, pero este primer paso es la resultante de un trabajo muy serio y eficiente del equipo de Sebastián Lastiri” y sostuvo que el organismo de la provincia que gobierna Sergio Ziliotto “ha sabido definir un modelo organizacional que hoy es de los más modernos del país, que garantiza eficacia, estrategia, gobernanza y muy especialmente una articulación estratégica con el sector privado”.

“Esto no es casualidad, esta organización moderna es una herramienta fundamental y sucede en una de las tres provincias que hizo crecer su comercio exterior en el 2020, que tiene más de 88 destinos para sus exportaciones y está extremadamente activa”, agregó Usandivaras.

“Como dice el canciller, Felipe Solá, hay que integrar una cultura exportadora, y la innovación y modernización institucional es parte de esta cultura para adaptarnos a cumplir con este objetivo de producir divisas para nuestro país. Desde la Agencia y la Cancillería seguiremos acompañando”, concluyó el titular de la AAICI.