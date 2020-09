4° Feria Provincial del Libro. Continúa convocatoria a escritores a presentar sus publicaciones

Aquellos escritores/as que ya enviaron su video pueden rehacerlo y extender el tiempo de presentación, si así lo desearen.

El video será difundido dentro de la programación de la Feria, que este año se desarrollará bajo la modalidad virtual desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre. El plazo de entrega es el viernes 18 de septiembre.

Pautas a tener en cuenta en esta convocatoria

1- Dirigida a escritores/as que no hayan presentado su libro en ninguna de las ediciones anteriores de la Feria Provincial.

2- El video puede ser realizado desde un teléfono móvil cuidando aspectos de sonido, iluminación, contexto y escena de filmación que favorezcan la mejor calidad audiovisual posible. Se recomienda usar luz natural.

3- El contenido o formato de la presentación del libro podrá realizarse del modo más formal, artístico o creativo que cada autor/a decida.

4- No debe durar más de 10 minutos.

5- Colocar el celular de manera horizontal, que el video sea apaisado y no vertical; y en lo posible con un soporte que evite el movimiento salvo que sea un efecto buscado.

6- Una vez grabado chequear la imagen y el audio.

7- Se sugiere imaginar el público posible detrás de cámara, público diverso y desconocido a quien interesar y motivar a leer mi libro. ¿A quién le hablo desde mi libro? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo despierto su interés?

8- Se puede acompañar la presentación con fotografías, o entrevista breve, o invitar a otros artistas a ser parte de la escena, música en vivo o mostrando el proceso de edición, o la modalidad que se imaginen para su presentación.

9- Todas las grabaciones deben respetar el protocolo y cuidados que requiere la realidad sanitaria actual.

10- Para que la grabación sea lo mejor posible, ayuda preparar un guión de cómo transcurrirá la presentación. Así se utiliza mejor el tiempo disponible y permite hacer ensayos.

11- Cada escritor/a debe enviar en un archivo de word una biografía de no más de tres líneas para ser utilizada en la presentación.

12- El plazo de entrega es el viernes 18 de septiembre.

13- Una vez concluido el proceso, el video debe enviarse al correo electrónico lapampaferiadellibro@gmail.com