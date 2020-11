106° Aniversario del Hospital Gobernador Centeno

Treinta años después, al recordar las sucesivas comisiones que asumieron la responsabilidad de sostener el servicio hospitalario, se expresaba en un comentario periodístico cómo habían tenido que realizar “sobrehumanos esfuerzos para llevar a cabo su cometido, pues hubo largos períodos en que las subvenciones que recibía eran exiguas y llegaban tardíamente”.La Sociedad de Damas, y más tarde la Sociedad de Beneficencia con la que se concretó la colaboración masculina, hicieron posible que el hospital “Gobernador Centeno” siguiera adelante.A principios de 1962 se trasladó a su nuevo edificio, que se inauguró el 1° de febrero de ese año, poco después fue ensanchado y remodelado, convirtiéndose entonces este Hospital Regional, en uno de los mejores establecimientos asistenciales de su categoría, según lo declararon las autoridades de Salud Pública de la Nación que lo visitaron en 1969.

Actualidad

Esta institución emblema de la ciudad y de todo el norte de La Pampa encuentra este aniversario en plena pandemia por COVID-19, sin festejos, y abocados a una incansable labor para hacer frente al virus.

El director asociado del Hospital, Roberto Bertone, expresó el orgullo de pertenecer al sistema público de salud, y en particular al Hospital Gobernador Centeno, “que a lo largo de su historia, allá por 1914 con vecinos visionarios para construir el querido hospital que hoy permanece en pie, que se creó en calle 1 esquina 10 y después en 1962 fue trasladado a lo que son las instalaciones hoy, ha crecido en forma enorme y en un montón de disciplinas”.

Bertone no dejó de pensar en las miles de historias y situaciones que deben haber pasado en estos años, “nos toca un momento histórico, único, en una pandemia mundial, debemos gestionar el hospital nosotros y con cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Establecimiento, de los Servicios y Centros de Salud, que hacen a una comunidad de Salud que atiende a toda la región, que es muy amplia en toda la zona”.

Mañana la ciudad arriba a sus 115 años de vida y el querido Hospital acompañó en 106 de estos años, transformándose en una de las instituciones más importantes, “hay un empoderamiento silencioso y también visible del trabajo de salud, por suerte nuestro Hospital, en las distintas gestiones municipales, ha trabajado en forma conjunta, eso es una fortaleza y acrecienta las estrategias comunitarias que muchas veces desarrollamos, como la que ahora llevamos adelante con la Búsqueda Activa”.

En un mensaje a los trabajadores y trabajadoras del Establecimiento Asistencial, Bertone expresó: “a los trabajadores y trabajadoras del Hospital y de cada uno de los Centros de Salud, del Servicio de Emergencias Médicas, en las distintas disciplinas, en el lugar que ocupen, estamos eternamente agradecidos desde esta gestión de la Dirección, una gestión ampliada, abierta, que agradece a cada uno de los trabajadores, sin ellos es muy difícil llevar adelante una estructura y la salud de una comunidad tan amplia como la que tenemos nosotros y de toda la región, simplemente gracias y vamos a seguir trabajando en enaltecer aún más a nuestro querido Hospital Gobernador Centeno, muy reconocido no solo a nivel provincial, con una calidad humana y profesional, y siempre tratando de buscar la accesibilidad de la población”.

Finalmente hizo hincapié en el trabajo conjunto con el Gobierno de La Pampa, “siempre hubo una clara política de Salud del Gobierno provincial y en esto aún más. Más allá de esta circunstancia hay obras en ejecución, hay una obra reciente de casi 60 millones de pesos que tiene que ver con el Banco de Sangre, y todas las remodelaciones edilicias y ampliaciones que se están pensando desde el Ministerio de Salud, más allá de todo un equipamiento de última tecnología. El Hospital Modular hoy lo estamos utilizando para esto (COVID) y a Dios gracias que se construyó, a Dios gracias que lo tenemos porque si no estaríamos con un gran problema. Esta estructura de Hospital Modular seguramente va a ser muy bien utilizada por las autoridades, ya que es una capacidad instalada que va a permitir trabajar con mayor comodidad en otras áreas”.