El Gobierno provincial acompañó las actividades por los 142 años de General Acha

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, acompañó al intendente Abel Sabarots en el acto por el 142 aniversario de la fundación de General Acha, que tuvo como principal actividad un desfile de todas las instituciones de la ciudad. Los vecinos y vecinas de la localidad participaron de los festejos con emoción y entusiasmo.

Este lunes 12 de agosto se celebró el aniversario de Acha con un acto por la mañana en el Parque Manuel J. Campos donde se recordó al fundador de la ciudad junto a las instituciones. Del acto también participaron los ministros de Seguridad, Horacio Di Nápoli; el subsecretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; la presidenta del IPAV, Erica Riboyra; y el diputado nacional Ariel Rauschenberger, entre otras autoridades.

Posteriormente, sobre las 14 horas, se desarrolló en la plaza Belgrano el desfile cívico militar que fue seguido por una multitud.

El ministro Fernández en su discurso destacó “la importancia del trabajo conjunto y la articulación” entre Provincia y el municipio en beneficio de las y los achenses. “Estamos absolutamente convencidos que es el tiempo de la gente, la prioridad es la gente, no es tiempo de buscar estrategias electorales. Es tiempo de entender que la sociedad ha dado un mensaje y que justamente con Abel como representante de General Acha y nosotros como Gobierno provincial lo estamos llevando adelante”, dijo el ministro.

“El Gobierno provincial ya inauguró conjuntamente con Abel 80 viviendas. Se van a licitar otras 33 nuevas viviendas. Se está por inaugurar la travesía urbana, pero las cosas no suceden por magia o porque caen de Marte. Las cosas se hacen y se llevan adelante porque hay decisiones políticas”, expresó.

Fernández señaló: “En la provincia de La Pampa hay 59 obras abandonadas por el gobierno nacional. Hace pocos días mandaron un convenio donde se querían hacer cargo de solo cuatro obras, abandonando 59. El compromiso del gobernador Sergio Ziliotto está presente con cada obra, en hacer más viviendas, en terminar la travesía, en la obra del Promeba para terminar con un problema estructural que afecta a cada uno de ustedes”.

“En la Pampa está garantizada la salud, está garantizada la seguridad, está garantizada la educación. Otras provincias nos miran con asombro, se preguntan cómo podemos hacernos cargo de todo esto. Esto es porque hay un gobierno eficiente y por sobre todas las cosas cercano a la gente. Y este trabajo en conjunto con Abel tiene que ser un mensaje para todo el arco político de la provincia de la Pampa. Prioricemos por sobre todas las cosas los intereses de la gente”, indicó.

El intendente Sabarots por su parte agradeció el apoyo del gobernador Ziliotto y anunció que “en las dos próximas semanas” la Travesía Urbana estará culminada (solo falta la iluminación) y dijo que será “un elemento dinamizador de la economía local, generando fuentes de trabajo”.

Por eso destacó “la férrea y firme decisión de nuestro gobernador para que se iniciara, continuará y se concretará”, ante los avatares económicos que sufrió el país y que retrasaron su realización.

Además ratificó “la necesidad de un Estado fuerte y articulador de las políticas públicas, buscando acuerdos con otros niveles de gobierno y teniendo como eje central mejorar la vida de los achenses, y eso no tengo dudas, lo hemos realizado, siendo de espacios políticos distintos, con el gobierno provincial”.

