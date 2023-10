Ziliotto junto a intendentas e intendentes recorrieron la ejecución de la obra

Ziliotto junto al presidente de Aguas del Colorado, Juan Carlos Mecca, dieron detalles técnicos de la obra que está en marcha y que implica una inversión a valores actuales de más de 86 mil millones de pesos o 235 millones de dólares. La obra avanza al ritmo previsto porque el Ministerio de Economía de Nación, a cargo de Sergio Massa, garantizó el flujo de fondos para ello.De la recorrida participaron además el ministro de Obras y Ser icios Públicos, Julio Rojo; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton y las intendentas de General Pico, Fernanda Alonso; de Eduardo Castex, Mónica Curutchet; de Winifreda, Adriana García; y los intendentes de Monte Nievas, Germán Wilberger; y de Metileo, Juan Carlos Pavoni. Los jefes comunales destacaron la inversión que realiza el Estado nacional y el provincial para “garantizarles a los habitantes de La Pampa el derecho humano del acceso al agua potable”.La comitiva recorrió parte de la traza que tendrá el Acueducto donde ya se colocaron los caños, y el espacio en el que se construirán seis cisternas de cinco millones de litros cada una, que sumadas a las que ya se construyeron en Santa Rosa y las que se ejecutan en General Pico, garantizarán la provisión de agua cuando se realicen tareas de mantenimiento o reparación en el ducto.Las nuevas cisternas que se construirán en Santa Rosa se emplazarán en un predio en la intersección del Camino del Centenario y Ruta Nacional 5, al este de la ciudad.El gobernador Ziliotto informó que la traza original del proyecto fue modificada para evitar roturas de infraestructura vial de Santa Rosa, como la avenida Palacios. “A la altura de Canal 3 la traza rodea la ciudad de Santa Rosa hacia el noreste, pasando por detrás del Club de Golf y el autódromo viejo hasta un predio en la intersección de la calle Camino del Centenario y Ruta 5. Son 800 metros más de cañerías”, explicó el Gobernador.

Más estaciones de bombeo y cisternas

La segunda etapa de la obra del Acueducto del río Colorado tiene obras complementarias que viene realizando el Gobierno provincial. Ziliotto anunció que “estamos poniendo en marcha una estación de bombeo en el kilómetro 29 del Acueducto que va desde Pichi Mahuida hasta Santa Rosa. El tramo de los primeros 40 kilómetros es donde más se ha roto porque soporta una fuerte presión debido al bombeo. Con la nueva estación se alivia la presión que va en el caño, eso genera menos roturas. En los últimos dos años casi no hubo roturas porque también se colocaron válvulas”.

Agregó que “en Santa Rosa ya hay reservas de 20 millones de litros, a la que se sumarán las seis cisternas de cinco millones cada una. Esto permitirá tener autonomía de tres o cuatro días, por cualquier corte o mantenimiento que se necesite”.

Además, Ziliotto comentó que la ubicación de las seis cisternas en ese lugar, permitirá también conectar el Acueducto de Anguil que pasa por ese lugar”.

Duplicar la producción de agua

El titular de Aguas del Colorado, detalló que la obra recorrida hoy se extenderá a lo largo de más de 140 kilómetros desde Santa Rosa hacia General Pico.

Los trabajos son ejecutados por una Unión Transitoria de Empresas constituida a ese efecto por las empresas, Supercemento S.A.I.C., Rovella Carranza S.A., CPC S.A y C&E Construcciones S.A.; tiene un plazo de ejecución de 750 días corridos.

Finalmente Mecca comentó que está previsto agregar un nuevo “módulo de agua” para duplicar la capacidad de producción en la toma del >cueducto. “Cuando lo agreguemos vamos a producir 4.800 metros cúbicos de agua, lo que permitirá abastecer con holgura el tramo hasta Pico e incluso a la tercera etapa del Acueducto, que está proyectada para llevar agua de General Pico al norte, hasta Realicó”, explicó.

“Acceso a un derecho humano”

Durante la recorrida, intendentes e intendentas de las localidades a las que llegará el Acueducto del río Colorado destacaron la importancia y el significado de la obra. “Es muy emotivo ver cómo avanza la obra, metro a metro y que llegue a General Pico agua del río Colorado y dar la posibilidad de garantizarle a generaciones futuras el acceso a este derecho humano que es el agua”, remarcó la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso.

“Esta obra tan esperada requería de inversiones previas que el Gobierno provincial asumió y que ya están avanzadas, como una cisterna de 5.000 metros cúbicos y dos refuerzos a nuestro acuífero que están avanzando para que siga prestando el acceso al agua”, detalló.

“Sin Estado esta obra no sería posible”

Por su parte, la intendenta de Winifreda, Adriana García dijo que “es una obra muy importante por la calidad del agua y aumento del caudal. Vamos a ser uno de los primeros en recibir el agua”.

“Esperemos que se puedan seguir haciendo obras de este tipo en la Provincia porque un Estado presente es importante en una Provincia que se tiene que desarrollar. Estas obras, si no las hace el Estado no existiría manera de hacerlas”, aseguró.

“Hoy tenemos pozos donde se extrae agua, que tiene una calidad que no es de las mejores, es potable. Siempre hay que seguir haciendo pozos nuevos y esto va a significar un cambio”, completó.

“Reflexionemos y cuidemos el federalismo”

El jefe comunal de Metileo, Juan Carlos Pavoni dijo que “cuando uno ve este tipo de obra la satisfacción que se produce es impactante. Los pueblos que tiene problema de agua ver esta obra avanzar, es ver que nos va a cambiar la vida. El agua es esencial para la vida humana y es una defensa que tenemos que hacer todos. Es un logro importante”.

Sobre la actual provisión de agua que tiene Metileo comentó: “Hoy venimos muy ajustados en verano, porque no hay conciencia del valor que tiene el agua, y por ahí no es tan cuidadosa en verano. Tenemos un acueducto de 17 kilómetros, va a sufriendo su desgaste”.

Agregó que “el Acueducto va a dar calidad de agua, pero debemos cuidarla porque por más que tengamos agua en mayor cantidad hay que cuidarla”.

Pavoni, luego de la recorrida, dejó un mensaje: “llamo a la reflexión por el federalismo que se está trabajando desde Nación y Provincia a con los pueblos de La Pampa. Este federalismo hay que defenderlo y resaltarlo y de alguna manera hacer recapacitar a los que no lo entienden”.

“Siempre manifiesto la conformidad que tengo con el Gobierno de la Provincia porque nos tienen en cuenta a pesar de ser un pueblo chico. Las necesidades son las mismas y vemos la impronta del Gobierno de que no hay pueblos grandes y chicos, sino lo que hay son habitantes pampeanos y se trabaja para todos”, concluyó.

“Un antes y un después para Monte Nievas”

El intendente de Monte Nievas, Germán Wilberger destacó que “esta obra va a beneficiar a las cinco localidades que se van a sumar a las ya existentes. El Gobernador habló de un segundo tramo y a futuro, de un tercer tramo y veo que está muy bien organizada la obra, con un buen avance”.

“En Monte Nievas tenemos equipos de ósmosis inversa, con pozos de un acuífero que tenemos a dos mil metros de la localidad. Tenemos algunos inconvenientes en verano. Adquirimos una cisterna de 100 mil metros cúbicos en 2016, pero esto va a ser un antes y un después. Estamos muy expectantes y agradecidos al Gobernador que se pueda concretar la obra”, cerró.

“Un salto cualitativo y cuantitativo”

Por último, la intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curutchet dijo que “la recorrida ayuda para tener más claro cómo va ser la obra. Es de mucha importancia, para Castex, es un salto cualitativo en calidad y cantidad de agua. Está bueno poder ver que la obra se está realizando. Saber los plazos de ejecución”.

“Hoy Castex se está abasteciendo con la planta de agua antigua y estamos en obra de una nueva planta para el sector sureste con el APA y financiamiento de ENHOSA”, dijo.